ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации

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Артем Сутягин

На AliExpress можно найти огромное количество гаджетов, которые так и хочется купить. Иногда кажется, вот они лежат, только заказывай, но часто все это тонет в ворохе ненужных рекомендаций. Вот заказали вы один раз что-то для автомобиля, и теперь все рекомендации будут в этом направлении, а вы пропустите действительно интересные товары. Чтобы избежать такой особенности рекомендательной системы этого маркетплейса, мы еженедельно готовим подборки товаров, которые вы могли пропустить. Вот еще одна из них.

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Не всегда легко найти что-то хорошее в Интрнете, но каждый раз приятно получить долгожданную посылку. Фото.

Не всегда легко найти что-то хорошее в Интрнете, но каждый раз приятно получить долгожданную посылку.

Пылесос для автомобиля

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Пылесос для автомобиля. Фото.

Многие игнорируют уборку в автомобиле из-за сложности ее самостоятельного проведения и дороговизны в специализированных местах. С таким пылесосом все станет намного проще. Есть подсветка, несколько насадок и возможность пользоваться не только в машине, но и дома, если рассыпали много крошек на диван во время просмотра сериала или там поспало домашнее животное.

Цена: 6 320 рублей

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Универсальный держатель для смартфона

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Универсальный держатель для смартфона. Фото.

Эти товары с АлиЭкспресс нужно купить весной, чтобы успеть подготовиться к дачному сезону.

В некотором роде это уникальный держатель для телефона. Он может использоваться как селфи-палка, подставка и держатель для крепления на полку или другое место. Для всего этого есть раскладная ручка, а также раздвижное крепление для телефона и прищепка для фиксации. Предусмотрена даже резьба для крепления на штатив. Есть как обычная версия, так и с кольцом MagSafe для iPhone. Все варианты складные и почти не занимают места даже в кармане.

Цена: 2 470 рублей

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Складная беспроводная зарядка

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Складная беспроводная зарядка. Фото.

Это продвинутый аналог MagSafe Duo для всех. В первую очередь эта зарядка, конечно, подойдет для владельцев техники Apple, но ей можно пользоваться и с другими устройствами, которые поддерживают беспроводную зарядку. Есть модели с двумя и тремя модулями. В нерабочем состоянии обе они складываются в небольшой квадратик, чтобы уместить в любой сумке, рюкзаке или кейсе с зарядками.

Цена: от 1 550 рублей

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Алюминиевый кошелек для карт и денег

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Алюминиевый кошелек для карт и денег. Фото.

Лучшие товары с AliExpress для умного дома и не только.

Этот небольшой кошелек почти не занимает места, но в него можно сложить несколько карт, проездных и деньги. Предусмотрено кольцо для крепления ремешка, прищепка для денег и два внешних кармана. Положив в них проездной, его можно будет не доставать, чтобы приложить к турникету в общественном транспорте или в офисе.

Цена: 920 рублей

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Умная штора со светодиодами

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Умная штора со светодиодами. Фото.

Эта штора может вешаться на окно или просто на стену. Сама по себе она представляет из себя полотно размером 2 на 2 метра и включает 400 светодиодов. Свечение каждого из них можно настроить в приложении. Благодаря этому вы сможете создавать свой узор, который и будет отображаться на полотне. Смотрится это довольно красиво и празднично, что хорошо подойдет для праздничного оформления и вечеринок.

Цена: 3 590 рублей

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Беспроводной звонок для дома

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Беспроводной звонок для дома. Фото.

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Тут все просто — снаружи вешаете кнопку, а внутри источник звука. Чтобы не пропускать звонок, можно повесить две или три внутренние части. Для этого надо выбрать соответствующий вариант при заказе. На выбор есть черный и белый цвет. А главное приятной особенностью является возможность отключения звука. Надо будет просто перевести приемник в беззвучный режим, и будет только мигать светодиод, чтобы не разбудить ребенка или не беспокоить вас ночью, если кто-то решит позвонить в это время. Выглядит звонок очень симпатично, в виде совы.

Цена: от 1 670 рублей

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Розетка для автомобиля

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Розетка для автомобиля. Фото.

Этот инвертер позволит подключать в машине обычные розетки для зарядки или просто питания гаджетов. Просто подключите его к прикуривателю, и можете пользоваться, как обычной розеткой. Кроме подключения двух вилок, есть три USB, которые позволят зарядить телефон или мелкие гаджеты. Размер инвертора довольно внушительный, но вряд ли это будет проблемой, если пользоваться им только по мере надобности, например, во время автотуризма.

Цена: 4 290 рублей

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Детский планшет для рисования

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Детский планшет для рисования. Фото.

Крутые товары с AliExpress для тех, кто запутался и не может выбрать.

Это просто гаджет для детей, который позволит рисовать, стирать и рисовать снова. Можно использовать для тренировки письма, работы с цифрами и тому подобного. Предлагаются версии с диагональю экрана 6,5 или 8,5 дюймов, как в цветной, так и в монохромной версии. Когда все будет нарисовано, стереть это можно одной кнопкой. Карандаш крепится в специальном отсеке, а сам планшет противоударный и не боится воды.

Цена: от 440 рублей

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Держатель для очков в машину

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Держатель для очков в машину. Фото.

Когда в автомобиле некуда положить очки, такое крепление будет просто находкой. Оно, как прищепка, крепится на солнцезащитный козырек и уже в нем фиксируются очки, так чтобы они всегда были под рукой. Сделано крепление очень качественно и подойдет для использования в любом автомобиле. Есть светлая и темная версии, а крепить можно не только очки, но и другие вещи. Например, карточку-пропуск на парковку.

Цена: 800 рублей

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Датчики для контроля давления в шинах

ТОП-10 товаров с Алиэкспресс для тех, у кого плохо работают рекомендации. Датчики для контроля давления в шинах. Фото.

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Эти датчики позволяют снимать показания о давлении в колесах, чтобы не пропустить момент, когда надо будет их подкачать. А ведь неправильное давление не только негативно сказывается на управлении, особенно в экстремальных условиях, но и приводит к быстрому износу резины, которая стоит сейчас очень дорого. Датчики крепятся на колеса, а информация без проводов передается на экран, который устанавливается в салоне. Он заряжается от солнца и вообще не требует обслуживания. Датчики есть как внешние, так и для внутренне установки. Первые просто накручиваются на ниппель, а вторые — внутрь колеса, но для их установки нужно делать шиномонтаж.

Цена: от 2 310 рублей

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