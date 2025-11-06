ТОП-20 приложений для обучения детей программированию: играй и учись кодить

Учиться кодить можно легко и весело — для этого есть приложения, которые разработали специально для детей. Они превратят обучение в игру, где каждый шаг — это новое открытие. В этой статье о них и поговорим: разберём 20 приложений, которые и увлекут, и помогут ребёнку освоить основы кода.

ТОП-20 приложений для обучения детей программированию: играй и учись кодить. Научиться программированию можно играючи. Фото.

Научиться программированию можно играючи

Scratch Jr

Для какого возраста: 4+

Scratch Jr — это визуальное приложение для обучения программированию детей от 5 лет, созданное специалистами MIT. Оно помогает развивать алгоритмическое мышление и основы логики без необходимости читать или писать код вручную. Вместо текста используются цветные блоки-команды, с помощью которых ребёнок создаёт мультфильмы и игры. В приложении можно управлять персонажами, добавлять звуки, движение и даже небольшие интерактивные истории.

Особенности:

  • популярный язык, по которому легко найти курс в онлайн-школе программирования для детей;
  • визуальное программирование без текстового кода;
  • совместимость с планшетами (iOS, Android, Chromebook);
  • редактор персонажей с возможностью рисовать собственных героев;
  • создано с учётом развития внимания и моторики у младших детей;
  • помогает освоить базовые принципы алгоритмов: последовательность, циклы, события.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS, для Android

LightBot: Code Hour

Для какого возраста: 4+

LightBot — это популярная логическая игра-головоломка, созданная инженером-программистом Дэниелом Менеллой. В ней ребёнок управляет роботом, а также использует команды, функции и циклы, чтобы зажечь все лампы на уровне. Игра идеально подходит для развития структурного мышления.

Особенности:

  • обучение через реальные принципы программирования;
  • понятия процедур и рекурсии в игровой форме;
  • адаптировано для детей и подростков 6–12 лет;
  • минималистичный, но продуманный дизайн;
  • доступно для iOS, Android и ПК.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS

Code Kart

Для какого возраста: 4+

Code Kart — это обучающая игра в жанре гонок, где дети составляют алгоритм движения машины из командных блоков. Таким образом, приложение помогает развить последовательное мышление и внимательность. В игре есть несколько уровней, и каждый следующий добавляет новые логические элементы.

Особенности:

  • 70+ трасс с растущей сложностью;
  • понятная визуальная логика и интуитивное управление;
  • звуковое сопровождение и награды за успехи;
  • подходит для детей 4–8 лет;
  • стимулирует интерес к логике и планированию.

Сколько стоит: бесплатно на Android, 449 ₽ на iOS

Скачать: для iOS, для Android

Kodable Basics

Для какого возраста: 4+

Kodable Basics — это красочная обучающая игра, в которой ребятам предлагают проходить уровни, управляя пушистыми персонажами по лабиринтам с помощью кода. Приложение создано при поддержке Google for Education. Оно настолько простое, увлекательное и эффективно, что его используют в некоторых начальных школах. Например, в США.

Особенности:

  • программирование без текста для самых маленьких;
  • обучение циклам, условиям, функциям;
  • адаптированные учебные планы для учителей;
  • интерфейс на английском, но понятен интуитивно;
  • помогает развить логику и планирование.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Coding for Kids: Learn to Code

Для какого возраста: 5+

Coding for Kids: Learn to Code — это игровое приложение от KidloLand, которое превращает обучение программированию в серию логических квестов и мини-игр. На каждом уровне нужно составить программу действий из блоков, чтобы персонаж выполнил задачу. В самом приложении более 200 уровней и много разных тем: от простых движений до условий, циклов и функций.

Особенности:

  • визуальное программирование с элементами геймификации;
  • 11 игровых миров с разными героями и задачами;
  • пошаговое усложнение — от простых алгоритмов до повторений и ветвлений;
  • поддержка офлайн-режима;
  • помогает детям 5–10 лет понять принципы логики и синтаксиса.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Пиктомир

Для какого возраста: 5+

«Пиктомир» — это российское образовательное приложение, которое разработал Институт системного программирования РАН. Оно учит основам алгоритмизации через управление персонажами в виртуальном мире. Ребёнок составляет цепочки пиктограмм, заставляя героя двигаться, обходить препятствия и решать задачи. В приложении есть несколько уровней сложности и переход к текстовому коду на Python.

Особенности:

  • интерфейс на русском языке, без рекламы;
  • сочетает визуальное и текстовое программирование;
  • режим соревнований и командных заданий;
  • сертифицировано как учебное средство для школ;
  • помогает плавно перейти от пиктограмм к коду.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для ПК

Gamefroot

Для какого возраста: 5+

Gamefroot — это кроссплатформенная среда для создания 2D-игр, которая объединяет визуальное программирование и изучение JavaScript. Это позволяет детям создавать полноценные проекты прямо в браузере. Всё что нужно — зарегистрироваться на платформе.

Особенности:

  • работа без установки, полностью онлайн;
  • поддержка анимации, спрайтов и физики;
  • развитие объектно-ориентированного мышления;
  • возможность публиковать игры и делиться ими.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для ПК

Code Land: Coding for Kids

Для какого возраста: 6+

Code Land — это приложение, которое учит дошкольников основам алгоритмов, логики и структур данных в игровой форме. Его главная задача — превратить обучение в серию увлекательных заданий и мини-игр, где ребёнок будет помогать персонажам решать задачи, строить маршруты и управлять миром с помощью команд. Сложность вызовов растёт постепенно, а визуальные подсказки делают игру понятной даже малышам.

Особенности:

  • визуальное программирование с интуитивными блоками;
  • игровые уровни с растущей сложностью и элементами логических головоломок;
  • 100+ заданий по темам: условия, циклы, повторения, функции;
  • офлайн-режим и русскоязычный интерфейс;
  • развивает критическое и последовательное мышление.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

codeSpark Academy: Kids Coding

Для какого возраста: 6+

codeSpark Academy — одно из самых популярных приложений для детей, созданное учёными Калифорнийского университета. Оно учит работать с алгоритмами и событийным программированием с помощью персонажей, которых называют «Foos». Всё обучение проходит через игровые уровни и творческие задания. В них дети не просто выполняют команды, а создают собственные мини-игры и интерактивные истории.

Особенности:

  • блочное программирование с элементами геймдизайна;
  • персонализированные задания по возрасту и уровню ребёнка;
  • режим «Создай игру» с собственным редактором.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Tynker

Для какого возраста: 6+

Tynker — образовательная экосистема, где дети учатся программированию через игры, головоломки и практику — здесь можно создавать собственные приложения. Всё это облегчает новичку переход от блочного к текстовому коду — Python, JavaScript и HTML.

Особенности:

  • обучение от простых задач до реального кода;
  • интеграция с Minecraft, Lego;
  • персонализированные уроки и миссии;
  • система наград и сертификатов.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

Code Kingdom: Treasure

Для какого возраста: 6+

Code Kingdom — обучающее приложение, где можно использовать код, чтобы управлять героем и искать сокровища. Эта приключенческая игра сочетает весёлый сюжет и реальные концепции программирования. А значит, отлично подходит для ребят младшего школьного возраста и дошкольников.

Особенности:

  • блочное и текстовое программирование;
  • обучение через игровые уровни;
  • поддержка Python и JavaScript;
  • помогает развить внимание и логику.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Tinkerblocks

Для какого возраста: 6+

Tinkerblocks — это приложение для iPad, в котором можно создавать простые программы из блоков и наблюдать, как они работают в реальном времени. У него простой функционал, который позволяет управлять анимацией, светом, звуком и даже сенсорами устройства. А значит, оно подходит ребятам от 6 лет.

Особенности:

  • визуальное и сенсорное программирование;
  • мгновенный отклик на действия;
  • интерактивная работа с сенсорами;
  • обучение принципу «причина — следствие».

Сколько стоит: 249 ₽

Скачать: для iOS

Swift Playgrounds

Для какого возраста: 8+

Swift Playgrounds — это приложение, которое компания Apple создала для знакомства детей и подростков с языком Swift, официальным языком iOS-разработки. Приложение превращает обучение в приключение: ребёнок управляет персонажем, используя настоящие команды Swift. Поддерживается анимация, 3D-мир и подсказки, которые помогают писать правильный код.

Особенности:

  • обучение языку программирования Swift;
  • визуальные задачки и мини-проекты;
  • интеграция с экосистемой Apple (iPad, Mac);
  • поддержка автодополнения и подсветки синтаксиса;
  • создаёт прочную базу для будущих iOS-разработчиков.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS

Hopscotch: Programming for Kids

Для какого возраста: 9+

Hopscotch — это приложение для визуального программирования на iPad, которое позволяет детям создавать свои игры, анимации и интерактивные истории с помощью блоков. Оно сочетает простоту Scratch и свободу творчества. Благодаря такому формату ребятам становится проще перейти к элементам событийного программирования.

Особенности:

  • создание игр прямо на планшете;
  • блочный интерфейс с понятными командами;
  • встроенное сообщество с миллионами проектов;
  • возможность добавлять графику и звуки;
  • расширенный редактор для продвинутых пользователей.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Enki: Learn to Code

Для какого возраста: 10+

Enki — это обучающее приложение в формате «ежедневных тренировок», где пользователь проходит короткие интерактивные уроки по Python, JavaScript, Git, SQL и HTML. Оно подходит подросткам, которые хотят системно развиваться в IT. При этом обучение в нём адаптировано под разный возраст ученика: оно анализирует ошибки и подбирает материал под уровень пользователя.

Особенности:

  • алгоритм адаптивного обучения;
  • напоминания и трекер прогресса;
  • объяснения профессиональных понятий простыми словами;
  • подходит для систематической практики;
  • геймификация с наградами за ежедневное обучение.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

«Пишем игры на Python»

Для какого возраста: 12+

«Пишем игры на Python» — это русскоязычное приложение в двух частях, в котором школьники учатся создавать игры с помощью настоящего языка Python. Здесь простым языком объясняют принципы разработки на библиотеке Pygame: как закодировать движение объектов, управление, столкновения, счётчики и т. д.

Особенности:

  • примеры игрового кода;
  • встроенный редактор для отладки;
  • постепенное освоение синтаксиса Python;
  • помогает перейти от теории к реальным проектам.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для Android

Mimo

Для какого возраста: 12+

Mimo — одно из самых популярных мобильных приложений для изучения программирования. Оно предлагает интерактивные мини-уроки по Python, HTML, CSS, JavaScript и SQL. Сама механика изучения напоминает Duolingo: похожие задания, только про код, а не иностранные языки.

Особенности:

  • интерактивное обучение с немедленной проверкой;
  • поддержка разных языков и уровней;
  • визуальный прогресс и награды;
  • встроенный компилятор для запуска кода.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

«Научиться программированию»

Для какого возраста: 12+

«Научиться программированию» — это русскоязычное приложение, созданное специально для школьников, которые хотят научиться кодить. Оно сочетает теорию, практику и тесты по темам: основы логики, переменные, циклы, функции. Самое то для тех, кто уже сделал первые шаги в программировании и хочет укрепить навыки.

Особенности:

  • задания с объяснениями и подсказками;
  • пошаговое изучение ключевых понятий;
  • практические задачи с автоматической проверкой.

Сколько стоит: бесплатно

«Solo Learn: Учимся программировать»

Для какого возраста: 12+

SoloLearn — это крупнейшее мобильное сообщество программистов с бесплатными курсами по десяткам языков: Python, Java, C#, HTML, CSS и другим. Приложение сочетает обучение, практику и общение с единомышленниками. А ещё в нём много практики — это позволяет самостоятельно освоить сложные темы и даже сделать первые шаги к будущей работе с ИИ.

Особенности:

  • короткие уроки с тестами и викторинами;
  • встроенный редактор кода с проверкой;
  • активное сообщество с обсуждениями;
  • система баллов и достижений;
  • подходит подросткам и взрослым.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS, для Android

Roblox

Для какого возраста: 13+

Roblox — это мультиплатформенная вселенная для создания игр, где миллионы пользователей создают собственные миры с помощью языка Lua. В Roblox Studio можно проектировать уровни, добавлять физику, анимацию и даже монетизацию. Дети учатся скриптингу и основам объектно-ориентированного программирования, не замечая, что это обучение.

Особенности:

  • встроенный движок Roblox Studio для создания игр;
  • язык Lua с простым и понятным синтаксисом;
  • возможность публиковать игры и зарабатывать внутриигровую валюту Robux;
  • большое сообщество начинающих разработчиков;
  • практическое применение: дети видят, как их код оживает в 3D-мире.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

Краткий обзор приложений по программированию для детей

20 приложений для обучения детей программированию.

ТОП-20 приложений для обучения детей программированию: играй и учись кодить. Краткий обзор приложений по программированию для детей. Фото.
Как ещё можно обучить ребёнка программированию

Приложения — не единственный способ познакомить ребёнка с миром кода. Если хотите помочь ребёнку быстрее, проще и интереснее достичь результата, сочетайте их с другими форматами. Например:

  • Онлайн-курсы и школы. Обучение в школе — это, прежде всего, индивидуальная программа, профориентация и поддержка учителя. Так, например, учат кодить ребят в Skysmart Pro.
  • Робототехника. Конструкторы LEGO Education, Arduino и micro:bit позволяют писать код, который управляет реальными роботам — это захватывает!
  • Обучающие YouTube-каналы. Короткие ролики с простыми объяснениями помогут быстро понять принципы, по которым работает код на разных языках. А ещё там можно вдохновиться на эксперименты.
  • Проектное обучение. Если ребёнок интересуется играми или мультфильмами, попробуйте вместе придумать проект. Например, простую игру, сайт или анимацию. Так он увидит, что программирование — это инструмент для творчества, а заодно получит вашу поддержку.

Помните, что программирование — это способ развивать мышление и воображение. Подберите формат, который вдохновит ребёнка, и тогда учёба увлечёт его не хуже любимой игры.

