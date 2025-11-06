ТОП-20 приложений для обучения детей программированию: играй и учись кодить

Учиться кодить можно легко и весело — для этого есть приложения, которые разработали специально для детей. Они превратят обучение в игру, где каждый шаг — это новое открытие. В этой статье о них и поговорим: разберём 20 приложений, которые и увлекут, и помогут ребёнку освоить основы кода.
Содержание
- 1 Scratch Jr
- 2 LightBot: Code Hour
- 3 Code Kart
- 4 Kodable Basics
- 5 Coding for Kids: Learn to Code
- 6 Пиктомир
- 7 Gamefroot
- 8 Code Land: Coding for Kids
- 9 codeSpark Academy: Kids Coding
- 10 Tynker
- 11 Code Kingdom: Treasure
- 12 Tinkerblocks
- 13 Swift Playgrounds
- 14 Hopscotch: Programming for Kids
- 15 Enki: Learn to Code
- 16 «Пишем игры на Python»
- 17 Mimo
- 18 «Научиться программированию»
- 19 «Solo Learn: Учимся программировать»
- 20 Roblox
- 21 Краткий обзор приложений по программированию для детей
- 22 Как ещё можно обучить ребёнка программированию
Scratch Jr
Для какого возраста: 4+
Scratch Jr — это визуальное приложение для обучения программированию детей от 5 лет, созданное специалистами MIT. Оно помогает развивать алгоритмическое мышление и основы логики без необходимости читать или писать код вручную. Вместо текста используются цветные блоки-команды, с помощью которых ребёнок создаёт мультфильмы и игры. В приложении можно управлять персонажами, добавлять звуки, движение и даже небольшие интерактивные истории.
Особенности:
- популярный язык, по которому легко найти курс в онлайн-школе программирования для детей;
- визуальное программирование без текстового кода;
- совместимость с планшетами (iOS, Android, Chromebook);
- редактор персонажей с возможностью рисовать собственных героев;
- создано с учётом развития внимания и моторики у младших детей;
- помогает освоить базовые принципы алгоритмов: последовательность, циклы, события.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для iOS, для Android
LightBot: Code Hour
Для какого возраста: 4+
LightBot — это популярная логическая игра-головоломка, созданная инженером-программистом Дэниелом Менеллой. В ней ребёнок управляет роботом, а также использует команды, функции и циклы, чтобы зажечь все лампы на уровне. Игра идеально подходит для развития структурного мышления.
Особенности:
- обучение через реальные принципы программирования;
- понятия процедур и рекурсии в игровой форме;
- адаптировано для детей и подростков 6–12 лет;
- минималистичный, но продуманный дизайн;
- доступно для iOS, Android и ПК.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для iOS
Code Kart
Для какого возраста: 4+
Code Kart — это обучающая игра в жанре гонок, где дети составляют алгоритм движения машины из командных блоков. Таким образом, приложение помогает развить последовательное мышление и внимательность. В игре есть несколько уровней, и каждый следующий добавляет новые логические элементы.
Особенности:
- 70+ трасс с растущей сложностью;
- понятная визуальная логика и интуитивное управление;
- звуковое сопровождение и награды за успехи;
- подходит для детей 4–8 лет;
- стимулирует интерес к логике и планированию.
Сколько стоит: бесплатно на Android, 449 ₽ на iOS
Скачать: для iOS, для Android
Kodable Basics
Для какого возраста: 4+
Kodable Basics — это красочная обучающая игра, в которой ребятам предлагают проходить уровни, управляя пушистыми персонажами по лабиринтам с помощью кода. Приложение создано при поддержке Google for Education. Оно настолько простое, увлекательное и эффективно, что его используют в некоторых начальных школах. Например, в США.
Особенности:
- программирование без текста для самых маленьких;
- обучение циклам, условиям, функциям;
- адаптированные учебные планы для учителей;
- интерфейс на английском, но понятен интуитивно;
- помогает развить логику и планирование.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS
Coding for Kids: Learn to Code
Для какого возраста: 5+
Coding for Kids: Learn to Code — это игровое приложение от KidloLand, которое превращает обучение программированию в серию логических квестов и мини-игр. На каждом уровне нужно составить программу действий из блоков, чтобы персонаж выполнил задачу. В самом приложении более 200 уровней и много разных тем: от простых движений до условий, циклов и функций.
Особенности:
- визуальное программирование с элементами геймификации;
- 11 игровых миров с разными героями и задачами;
- пошаговое усложнение — от простых алгоритмов до повторений и ветвлений;
- поддержка офлайн-режима;
- помогает детям 5–10 лет понять принципы логики и синтаксиса.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS
Пиктомир
Для какого возраста: 5+
«Пиктомир» — это российское образовательное приложение, которое разработал Институт системного программирования РАН. Оно учит основам алгоритмизации через управление персонажами в виртуальном мире. Ребёнок составляет цепочки пиктограмм, заставляя героя двигаться, обходить препятствия и решать задачи. В приложении есть несколько уровней сложности и переход к текстовому коду на Python.
Особенности:
- интерфейс на русском языке, без рекламы;
- сочетает визуальное и текстовое программирование;
- режим соревнований и командных заданий;
- сертифицировано как учебное средство для школ;
- помогает плавно перейти от пиктограмм к коду.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для ПК
Gamefroot
Для какого возраста: 5+
Gamefroot — это кроссплатформенная среда для создания 2D-игр, которая объединяет визуальное программирование и изучение JavaScript. Это позволяет детям создавать полноценные проекты прямо в браузере. Всё что нужно — зарегистрироваться на платформе.
Особенности:
- работа без установки, полностью онлайн;
- поддержка анимации, спрайтов и физики;
- развитие объектно-ориентированного мышления;
- возможность публиковать игры и делиться ими.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для ПК
Code Land: Coding for Kids
Для какого возраста: 6+
Code Land — это приложение, которое учит дошкольников основам алгоритмов, логики и структур данных в игровой форме. Его главная задача — превратить обучение в серию увлекательных заданий и мини-игр, где ребёнок будет помогать персонажам решать задачи, строить маршруты и управлять миром с помощью команд. Сложность вызовов растёт постепенно, а визуальные подсказки делают игру понятной даже малышам.
Особенности:
- визуальное программирование с интуитивными блоками;
- игровые уровни с растущей сложностью и элементами логических головоломок;
- 100+ заданий по темам: условия, циклы, повторения, функции;
- офлайн-режим и русскоязычный интерфейс;
- развивает критическое и последовательное мышление.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS, для Android
codeSpark Academy: Kids Coding
Для какого возраста: 6+
codeSpark Academy — одно из самых популярных приложений для детей, созданное учёными Калифорнийского университета. Оно учит работать с алгоритмами и событийным программированием с помощью персонажей, которых называют «Foos». Всё обучение проходит через игровые уровни и творческие задания. В них дети не просто выполняют команды, а создают собственные мини-игры и интерактивные истории.
Особенности:
- блочное программирование с элементами геймдизайна;
- персонализированные задания по возрасту и уровню ребёнка;
- режим «Создай игру» с собственным редактором.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS
Tynker
Для какого возраста: 6+
Tynker — образовательная экосистема, где дети учатся программированию через игры, головоломки и практику — здесь можно создавать собственные приложения. Всё это облегчает новичку переход от блочного к текстовому коду — Python, JavaScript и HTML.
Особенности:
- обучение от простых задач до реального кода;
- интеграция с Minecraft, Lego;
- персонализированные уроки и миссии;
- система наград и сертификатов.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS, для Android
Code Kingdom: Treasure
Для какого возраста: 6+
Code Kingdom — обучающее приложение, где можно использовать код, чтобы управлять героем и искать сокровища. Эта приключенческая игра сочетает весёлый сюжет и реальные концепции программирования. А значит, отлично подходит для ребят младшего школьного возраста и дошкольников.
Особенности:
- блочное и текстовое программирование;
- обучение через игровые уровни;
- поддержка Python и JavaScript;
- помогает развить внимание и логику.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS
Tinkerblocks
Для какого возраста: 6+
Tinkerblocks — это приложение для iPad, в котором можно создавать простые программы из блоков и наблюдать, как они работают в реальном времени. У него простой функционал, который позволяет управлять анимацией, светом, звуком и даже сенсорами устройства. А значит, оно подходит ребятам от 6 лет.
Особенности:
- визуальное и сенсорное программирование;
- мгновенный отклик на действия;
- интерактивная работа с сенсорами;
- обучение принципу «причина — следствие».
Сколько стоит: 249 ₽
Скачать: для iOS
Swift Playgrounds
Для какого возраста: 8+
Swift Playgrounds — это приложение, которое компания Apple создала для знакомства детей и подростков с языком Swift, официальным языком iOS-разработки. Приложение превращает обучение в приключение: ребёнок управляет персонажем, используя настоящие команды Swift. Поддерживается анимация, 3D-мир и подсказки, которые помогают писать правильный код.
Особенности:
- обучение языку программирования Swift;
- визуальные задачки и мини-проекты;
- интеграция с экосистемой Apple (iPad, Mac);
- поддержка автодополнения и подсветки синтаксиса;
- создаёт прочную базу для будущих iOS-разработчиков.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для iOS
Hopscotch: Programming for Kids
Для какого возраста: 9+
Hopscotch — это приложение для визуального программирования на iPad, которое позволяет детям создавать свои игры, анимации и интерактивные истории с помощью блоков. Оно сочетает простоту Scratch и свободу творчества. Благодаря такому формату ребятам становится проще перейти к элементам событийного программирования.
Особенности:
- создание игр прямо на планшете;
- блочный интерфейс с понятными командами;
- встроенное сообщество с миллионами проектов;
- возможность добавлять графику и звуки;
- расширенный редактор для продвинутых пользователей.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS
Enki: Learn to Code
Для какого возраста: 10+
Enki — это обучающее приложение в формате «ежедневных тренировок», где пользователь проходит короткие интерактивные уроки по Python, JavaScript, Git, SQL и HTML. Оно подходит подросткам, которые хотят системно развиваться в IT. При этом обучение в нём адаптировано под разный возраст ученика: оно анализирует ошибки и подбирает материал под уровень пользователя.
Особенности:
- алгоритм адаптивного обучения;
- напоминания и трекер прогресса;
- объяснения профессиональных понятий простыми словами;
- подходит для систематической практики;
- геймификация с наградами за ежедневное обучение.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS, для Android
«Пишем игры на Python»
Для какого возраста: 12+
«Пишем игры на Python» — это русскоязычное приложение в двух частях, в котором школьники учатся создавать игры с помощью настоящего языка Python. Здесь простым языком объясняют принципы разработки на библиотеке Pygame: как закодировать движение объектов, управление, столкновения, счётчики и т. д.
Особенности:
- примеры игрового кода;
- встроенный редактор для отладки;
- постепенное освоение синтаксиса Python;
- помогает перейти от теории к реальным проектам.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для Android
Mimo
Для какого возраста: 12+
Mimo — одно из самых популярных мобильных приложений для изучения программирования. Оно предлагает интерактивные мини-уроки по Python, HTML, CSS, JavaScript и SQL. Сама механика изучения напоминает Duolingo: похожие задания, только про код, а не иностранные языки.
Особенности:
- интерактивное обучение с немедленной проверкой;
- поддержка разных языков и уровней;
- визуальный прогресс и награды;
- встроенный компилятор для запуска кода.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS, для Android
«Научиться программированию»
Для какого возраста: 12+
«Научиться программированию» — это русскоязычное приложение, созданное специально для школьников, которые хотят научиться кодить. Оно сочетает теорию, практику и тесты по темам: основы логики, переменные, циклы, функции. Самое то для тех, кто уже сделал первые шаги в программировании и хочет укрепить навыки.
Особенности:
- задания с объяснениями и подсказками;
- пошаговое изучение ключевых понятий;
- практические задачи с автоматической проверкой.
Сколько стоит: бесплатно
«Solo Learn: Учимся программировать»
Для какого возраста: 12+
SoloLearn — это крупнейшее мобильное сообщество программистов с бесплатными курсами по десяткам языков: Python, Java, C#, HTML, CSS и другим. Приложение сочетает обучение, практику и общение с единомышленниками. А ещё в нём много практики — это позволяет самостоятельно освоить сложные темы и даже сделать первые шаги к будущей работе с ИИ.
Особенности:
- короткие уроки с тестами и викторинами;
- встроенный редактор кода с проверкой;
- активное сообщество с обсуждениями;
- система баллов и достижений;
- подходит подросткам и взрослым.
Сколько стоит: бесплатно
Скачать: для iOS, для Android
Roblox
Для какого возраста: 13+
Roblox — это мультиплатформенная вселенная для создания игр, где миллионы пользователей создают собственные миры с помощью языка Lua. В Roblox Studio можно проектировать уровни, добавлять физику, анимацию и даже монетизацию. Дети учатся скриптингу и основам объектно-ориентированного программирования, не замечая, что это обучение.
Особенности:
- встроенный движок Roblox Studio для создания игр;
- язык Lua с простым и понятным синтаксисом;
- возможность публиковать игры и зарабатывать внутриигровую валюту Robux;
- большое сообщество начинающих разработчиков;
- практическое применение: дети видят, как их код оживает в 3D-мире.
Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки
Скачать: для iOS, для Android
Краткий обзор приложений по программированию для детей
20 приложений для обучения детей программированию.
Как ещё можно обучить ребёнка программированию
Приложения — не единственный способ познакомить ребёнка с миром кода. Если хотите помочь ребёнку быстрее, проще и интереснее достичь результата, сочетайте их с другими форматами. Например:
- Онлайн-курсы и школы. Обучение в школе — это, прежде всего, индивидуальная программа, профориентация и поддержка учителя. Так, например, учат кодить ребят в Skysmart Pro.
- Робототехника. Конструкторы LEGO Education, Arduino и micro:bit позволяют писать код, который управляет реальными роботам — это захватывает!
- Обучающие YouTube-каналы. Короткие ролики с простыми объяснениями помогут быстро понять принципы, по которым работает код на разных языках. А ещё там можно вдохновиться на эксперименты.
- Проектное обучение. Если ребёнок интересуется играми или мультфильмами, попробуйте вместе придумать проект. Например, простую игру, сайт или анимацию. Так он увидит, что программирование — это инструмент для творчества, а заодно получит вашу поддержку.
Помните, что программирование — это способ развивать мышление и воображение. Подберите формат, который вдохновит ребёнка, и тогда учёба увлечёт его не хуже любимой игры.