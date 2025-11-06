ТОП-20 приложений для обучения детей программированию: играй и учись кодить

Учиться кодить можно легко и весело — для этого есть приложения, которые разработали специально для детей. Они превратят обучение в игру, где каждый шаг — это новое открытие. В этой статье о них и поговорим: разберём 20 приложений, которые и увлекут, и помогут ребёнку освоить основы кода.

Scratch Jr

Для какого возраста: 4+

Scratch Jr — это визуальное приложение для обучения программированию детей от 5 лет, созданное специалистами MIT. Оно помогает развивать алгоритмическое мышление и основы логики без необходимости читать или писать код вручную. Вместо текста используются цветные блоки-команды, с помощью которых ребёнок создаёт мультфильмы и игры. В приложении можно управлять персонажами, добавлять звуки, движение и даже небольшие интерактивные истории.

Особенности:

популярный язык, по которому легко найти курс в онлайн-школе программирования для детей;

визуальное программирование без текстового кода;

совместимость с планшетами (iOS, Android, Chromebook);

редактор персонажей с возможностью рисовать собственных героев;

создано с учётом развития внимания и моторики у младших детей;

помогает освоить базовые принципы алгоритмов: последовательность, циклы, события.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS, для Android

LightBot: Code Hour

Для какого возраста: 4+

LightBot — это популярная логическая игра-головоломка, созданная инженером-программистом Дэниелом Менеллой. В ней ребёнок управляет роботом, а также использует команды, функции и циклы, чтобы зажечь все лампы на уровне. Игра идеально подходит для развития структурного мышления.

Особенности:

обучение через реальные принципы программирования;

понятия процедур и рекурсии в игровой форме;

адаптировано для детей и подростков 6–12 лет;

минималистичный, но продуманный дизайн;

доступно для iOS, Android и ПК.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS

Code Kart

Для какого возраста: 4+

Code Kart — это обучающая игра в жанре гонок, где дети составляют алгоритм движения машины из командных блоков. Таким образом, приложение помогает развить последовательное мышление и внимательность. В игре есть несколько уровней, и каждый следующий добавляет новые логические элементы.

Особенности:

70+ трасс с растущей сложностью;

понятная визуальная логика и интуитивное управление;

звуковое сопровождение и награды за успехи;

подходит для детей 4–8 лет;

стимулирует интерес к логике и планированию.

Сколько стоит: бесплатно на Android, 449 ₽ на iOS

Скачать: для iOS, для Android

Kodable Basics

Для какого возраста: 4+

Kodable Basics — это красочная обучающая игра, в которой ребятам предлагают проходить уровни, управляя пушистыми персонажами по лабиринтам с помощью кода. Приложение создано при поддержке Google for Education. Оно настолько простое, увлекательное и эффективно, что его используют в некоторых начальных школах. Например, в США.

Особенности:

программирование без текста для самых маленьких;

обучение циклам, условиям, функциям;

адаптированные учебные планы для учителей;

интерфейс на английском, но понятен интуитивно;

помогает развить логику и планирование.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Coding for Kids: Learn to Code

Для какого возраста: 5+

Coding for Kids: Learn to Code — это игровое приложение от KidloLand, которое превращает обучение программированию в серию логических квестов и мини-игр. На каждом уровне нужно составить программу действий из блоков, чтобы персонаж выполнил задачу. В самом приложении более 200 уровней и много разных тем: от простых движений до условий, циклов и функций.

Особенности:

визуальное программирование с элементами геймификации;

11 игровых миров с разными героями и задачами;

пошаговое усложнение — от простых алгоритмов до повторений и ветвлений;

поддержка офлайн-режима;

помогает детям 5–10 лет понять принципы логики и синтаксиса.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Пиктомир

Для какого возраста: 5+

«Пиктомир» — это российское образовательное приложение, которое разработал Институт системного программирования РАН. Оно учит основам алгоритмизации через управление персонажами в виртуальном мире. Ребёнок составляет цепочки пиктограмм, заставляя героя двигаться, обходить препятствия и решать задачи. В приложении есть несколько уровней сложности и переход к текстовому коду на Python.

Особенности:

интерфейс на русском языке, без рекламы;

сочетает визуальное и текстовое программирование;

режим соревнований и командных заданий;

сертифицировано как учебное средство для школ;

помогает плавно перейти от пиктограмм к коду.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для ПК

Gamefroot

Для какого возраста: 5+

Gamefroot — это кроссплатформенная среда для создания 2D-игр, которая объединяет визуальное программирование и изучение JavaScript. Это позволяет детям создавать полноценные проекты прямо в браузере. Всё что нужно — зарегистрироваться на платформе.

Особенности:

работа без установки, полностью онлайн;

поддержка анимации, спрайтов и физики;

развитие объектно-ориентированного мышления;

возможность публиковать игры и делиться ими.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для ПК

Code Land: Coding for Kids

Для какого возраста: 6+

Code Land — это приложение, которое учит дошкольников основам алгоритмов, логики и структур данных в игровой форме. Его главная задача — превратить обучение в серию увлекательных заданий и мини-игр, где ребёнок будет помогать персонажам решать задачи, строить маршруты и управлять миром с помощью команд. Сложность вызовов растёт постепенно, а визуальные подсказки делают игру понятной даже малышам.

Особенности:

визуальное программирование с интуитивными блоками;

игровые уровни с растущей сложностью и элементами логических головоломок;

100+ заданий по темам: условия, циклы, повторения, функции;

офлайн-режим и русскоязычный интерфейс;

развивает критическое и последовательное мышление.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

codeSpark Academy: Kids Coding

Для какого возраста: 6+

codeSpark Academy — одно из самых популярных приложений для детей, созданное учёными Калифорнийского университета. Оно учит работать с алгоритмами и событийным программированием с помощью персонажей, которых называют «Foos». Всё обучение проходит через игровые уровни и творческие задания. В них дети не просто выполняют команды, а создают собственные мини-игры и интерактивные истории.

Особенности:

блочное программирование с элементами геймдизайна;

персонализированные задания по возрасту и уровню ребёнка;

режим «Создай игру» с собственным редактором.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Tynker

Для какого возраста: 6+

Tynker — образовательная экосистема, где дети учатся программированию через игры, головоломки и практику — здесь можно создавать собственные приложения. Всё это облегчает новичку переход от блочного к текстовому коду — Python, JavaScript и HTML.

Особенности:

обучение от простых задач до реального кода;

интеграция с Minecraft, Lego;

персонализированные уроки и миссии;

система наград и сертификатов.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

Code Kingdom: Treasure

Для какого возраста: 6+

Code Kingdom — обучающее приложение, где можно использовать код, чтобы управлять героем и искать сокровища. Эта приключенческая игра сочетает весёлый сюжет и реальные концепции программирования. А значит, отлично подходит для ребят младшего школьного возраста и дошкольников.

Особенности:

блочное и текстовое программирование;

обучение через игровые уровни;

поддержка Python и JavaScript;

помогает развить внимание и логику.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Tinkerblocks

Для какого возраста: 6+

Tinkerblocks — это приложение для iPad, в котором можно создавать простые программы из блоков и наблюдать, как они работают в реальном времени. У него простой функционал, который позволяет управлять анимацией, светом, звуком и даже сенсорами устройства. А значит, оно подходит ребятам от 6 лет.

Особенности:

визуальное и сенсорное программирование;

мгновенный отклик на действия;

интерактивная работа с сенсорами;

обучение принципу «причина — следствие».

Сколько стоит: 249 ₽

Скачать: для iOS

Swift Playgrounds

Для какого возраста: 8+

Swift Playgrounds — это приложение, которое компания Apple создала для знакомства детей и подростков с языком Swift, официальным языком iOS-разработки. Приложение превращает обучение в приключение: ребёнок управляет персонажем, используя настоящие команды Swift. Поддерживается анимация, 3D-мир и подсказки, которые помогают писать правильный код.

Особенности:

обучение языку программирования Swift;

визуальные задачки и мини-проекты;

интеграция с экосистемой Apple (iPad, Mac);

поддержка автодополнения и подсветки синтаксиса;

создаёт прочную базу для будущих iOS-разработчиков.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS

Hopscotch: Programming for Kids

Для какого возраста: 9+

Hopscotch — это приложение для визуального программирования на iPad, которое позволяет детям создавать свои игры, анимации и интерактивные истории с помощью блоков. Оно сочетает простоту Scratch и свободу творчества. Благодаря такому формату ребятам становится проще перейти к элементам событийного программирования.

Особенности:

создание игр прямо на планшете;

блочный интерфейс с понятными командами;

встроенное сообщество с миллионами проектов;

возможность добавлять графику и звуки;

расширенный редактор для продвинутых пользователей.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS

Enki: Learn to Code

Для какого возраста: 10+

Enki — это обучающее приложение в формате «ежедневных тренировок», где пользователь проходит короткие интерактивные уроки по Python, JavaScript, Git, SQL и HTML. Оно подходит подросткам, которые хотят системно развиваться в IT. При этом обучение в нём адаптировано под разный возраст ученика: оно анализирует ошибки и подбирает материал под уровень пользователя.

Особенности:

алгоритм адаптивного обучения;

напоминания и трекер прогресса;

объяснения профессиональных понятий простыми словами;

подходит для систематической практики;

геймификация с наградами за ежедневное обучение.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

«Пишем игры на Python»

Для какого возраста: 12+

«Пишем игры на Python» — это русскоязычное приложение в двух частях, в котором школьники учатся создавать игры с помощью настоящего языка Python. Здесь простым языком объясняют принципы разработки на библиотеке Pygame: как закодировать движение объектов, управление, столкновения, счётчики и т. д.

Особенности:

примеры игрового кода;

встроенный редактор для отладки;

постепенное освоение синтаксиса Python;

помогает перейти от теории к реальным проектам.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для Android

Mimo

Для какого возраста: 12+

Mimo — одно из самых популярных мобильных приложений для изучения программирования. Оно предлагает интерактивные мини-уроки по Python, HTML, CSS, JavaScript и SQL. Сама механика изучения напоминает Duolingo: похожие задания, только про код, а не иностранные языки.

Особенности:

интерактивное обучение с немедленной проверкой;

поддержка разных языков и уровней;

визуальный прогресс и награды;

встроенный компилятор для запуска кода.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

«Научиться программированию»

Для какого возраста: 12+

«Научиться программированию» — это русскоязычное приложение, созданное специально для школьников, которые хотят научиться кодить. Оно сочетает теорию, практику и тесты по темам: основы логики, переменные, циклы, функции. Самое то для тех, кто уже сделал первые шаги в программировании и хочет укрепить навыки.

Особенности:

задания с объяснениями и подсказками;

пошаговое изучение ключевых понятий;

практические задачи с автоматической проверкой.

Сколько стоит: бесплатно

«Solo Learn: Учимся программировать»

Для какого возраста: 12+

SoloLearn — это крупнейшее мобильное сообщество программистов с бесплатными курсами по десяткам языков: Python, Java, C#, HTML, CSS и другим. Приложение сочетает обучение, практику и общение с единомышленниками. А ещё в нём много практики — это позволяет самостоятельно освоить сложные темы и даже сделать первые шаги к будущей работе с ИИ.

Особенности:

короткие уроки с тестами и викторинами;

встроенный редактор кода с проверкой;

активное сообщество с обсуждениями;

система баллов и достижений;

подходит подросткам и взрослым.

Сколько стоит: бесплатно

Скачать: для iOS, для Android

Roblox

Для какого возраста: 13+

Roblox — это мультиплатформенная вселенная для создания игр, где миллионы пользователей создают собственные миры с помощью языка Lua. В Roblox Studio можно проектировать уровни, добавлять физику, анимацию и даже монетизацию. Дети учатся скриптингу и основам объектно-ориентированного программирования, не замечая, что это обучение.

Особенности:

встроенный движок Roblox Studio для создания игр;

язык Lua с простым и понятным синтаксисом;

возможность публиковать игры и зарабатывать внутриигровую валюту Robux;

большое сообщество начинающих разработчиков;

практическое применение: дети видят, как их код оживает в 3D-мире.

Сколько стоит: бесплатно, но есть внутриигровые покупки

Скачать: для iOS, для Android

Краткий обзор приложений по программированию для детей

20 приложений для обучения детей программированию.





Как ещё можно обучить ребёнка программированию

Приложения — не единственный способ познакомить ребёнка с миром кода. Если хотите помочь ребёнку быстрее, проще и интереснее достичь результата, сочетайте их с другими форматами. Например:

Онлайн-курсы и школы. Обучение в школе — это, прежде всего, индивидуальная программа, профориентация и поддержка учителя. Так, например, учат кодить ребят в Skysmart Pro.

Обучение в школе — это, прежде всего, индивидуальная программа, профориентация и поддержка учителя. Так, например, учат кодить ребят в Skysmart Pro. Робототехника. Конструкторы LEGO Education, Arduino и micro:bit позволяют писать код, который управляет реальными роботам — это захватывает!

Конструкторы LEGO Education, Arduino и micro:bit позволяют писать код, который управляет реальными роботам — это захватывает! Обучающие YouTube-каналы. Короткие ролики с простыми объяснениями помогут быстро понять принципы, по которым работает код на разных языках. А ещё там можно вдохновиться на эксперименты.

Короткие ролики с простыми объяснениями помогут быстро понять принципы, по которым работает код на разных языках. А ещё там можно вдохновиться на эксперименты. Проектное обучение. Если ребёнок интересуется играми или мультфильмами, попробуйте вместе придумать проект. Например, простую игру, сайт или анимацию. Так он увидит, что программирование — это инструмент для творчества, а заодно получит вашу поддержку.

Помните, что программирование — это способ развивать мышление и воображение. Подберите формат, который вдохновит ребёнка, и тогда учёба увлечёт его не хуже любимой игры.