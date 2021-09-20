ТОП-5 гаджетов с АлиЭкспресс для облегчения вашей жизни

Очень часто в нашей жизни встречаются такие вещи, которые вроде бы и нужны, но тратиться на них совсем не хочется. Вроде бы и надо купить, но не к спеху. В итоге, получается так, что мы их не покупаем, но думаем о них постоянно. У мужчин это обычно фен, у женщин — отвертка. Ну, вы понимаете о чем я. Сегодня предлагаю поговорить о таких же вещах, касающихся мобильного мира. Обещаем, с их покупкой жить станет гораздо проще.

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Cветящийся кабель для зарядки на Android

Когда я впервые увидел светящийся зарядник на Android, то просто не понимал, для кого он может быть полезен. На ночь его не поставишь, свет мешает качественному сну. А если поставить на кухню, то вся красота теряется, мы же его не видим (потому что спим).

Думалось так ровно до тех пор, пока не увидел этот аксессуар в такси. Теперь я точно могу сказать, — в автомобиле ему самое место. Свет от провода достаточно сильный, и в дороге можно без проблем заглянуть в бардачок и найти все необходимое, не прибегая к лампочке на потолке.

Тогда я и задался вопросом: а почему все водители просто не положат его в машину, ведь это удобно. Теперь каждый раз, когда пользуюсь услугами такси, абсолютно недоумеваю. Ну в конце-то концов, водители, ну купите уже эту зарядку и не знайте горя ночных поездок.

Товар имеет рейтинг 4.8, заказали его более 4500 раз (что неудивительно абсолютно), а отзывов набралось порядка 1500. Я бы на вашем месте прямо сейчас заказал, правда.

Цена: 100 рублей

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Мини PowerBank на 10 000 мАч

Все люди делятся на две категории: одни холят и лелеют все внешние аккумуляторы, другие являются их жесткими противниками. Так происходит ровно до того момента, как у последних садится зарядка на смартфоне.

Дальше обычно начинаются хождения по мукам. «Зарядка на Андроид есть? А если найду?». Предлагаю уже раз и навсегда каждому пользователю заиметь его уменьшенную версию. Такая «банка» без проблем поместится в любую сумку и поможет вам всегда быть на связи. С нее можно без проблем зарядить телефон и трекер или планшет и часы. Выхода то ведь два.

Даже если у вас уже есть PowerBank, этот лишним точно не будет. Просто можно иметь две банки, почему бы и нет? Одна для поездок, другая для повседневного использования. Рейтинг товара 4.6, отзывов набралось порядка сорока. Заказали его более 200 раз. Цену говорить не буду, она по ссылке.

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Блок для зарядки на несколько usb

Технологии умного дома потихоньку врываются в жизнь каждого. Недавно я посмотрел на огромное количество своих зарядок и просто ужаснулся. Телефон, часы, планшет, зубная щетка, ноутбук. Ради интереса, решил подсчитать стоимость проводов в коробке и, надо сказать, сумма перевалила далеко за 10к.

И все бы ничего, спрятал удлинитель под стол, воткнул все, что тебе необходимо, и вот оно счастье, но нет. Каждый раз, когда мне приходится куда-то уезжать, зарядки занимают огромную часть багажа, который в авиакомпании Победа, жестко регламентирован.

Недолго поразмыслив, я решил обратиться к АлиЭкспресс, где нашел вот такой отличный блок для зарядки. Он подходит буквально каждому и сильно сэкономит место в поездках. Хоть провода все еще приходится возить (и почему все не перейдут на usb-c), блоки для зарядки я оставляю обычно дома и беру с собой такое устройство.

Устройство имеет 4 USB выхода и отлично подойдет каждому пользователю, а фирма Baseus уже давно себя зарекомендовала с положительной стороны. В комментариях пользователи отмечают высокое качество сборки и быструю доставку. Рейтинг товара 4.9. Заказов сделано порядка 50.

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Удобная селфи-палка с кнопкой

Селфи — относительно новый способ фотографии, который уже успел прижиться в нашем обществе. Сейчас уже совсем не зазорно идти по улице и снимать истории в Инстаграм. Пожалуй каждый сталкивался с проблемой, когда необходимо сделать красивый кадр сразу нескольких человек, но все не влезают в кадр.

Каждый день, выходя на улицу, я вижу, как ухищряются мои соотечественники. Кто-то ставит телефон на скамейку и ставит таймер, кто-то просит помочь прохожего, другие ухищряются вытянуть правую руку так, что потом два дня болит спина. Знакомо?

Поэтому предлагаю всем один раз и на много лет приобрести заветную селфи-палку, с которой жизнь станет гораздо проще. Да, пусть она будет некоторое время лежать у вас дома, но зато обязательно наступит момент, когда она очень понадобится. И тогда вы точно будете на коне.

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В комментариях пользователи отмечают очень быструю доставку. Обычно доезжает за срок не более недели. Рейтинг товара 4.7, более 120 отзывов и 320 заказов. Однозначно рекомендую.

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В поиске товаров для этой подборки мне помог Телеграм-канал Сундук Али-Бабы. Ребята рекомендуют только лучшие товары с АлиЭкспресс, которые протестировали сами. Рекомендую обратить внимание.

А вы пользуетесь товарами из подборки? Или все еще просите PowerBank у своего товарища? Предлагаю рассказать об этом в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.