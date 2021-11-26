ТОП-5 крутых Телеграм-каналов, на которые стоит подписаться

Медленно, но верно Telegram заменяет нам социальные сети. Все реже можно встретить пользователя, который предлагает списаться во ВКонтакте или на других площадках. Ничего не сделаешь, таков прогресс. Раньше ICQ заменяла нам живое общение, затем появился Facebook с разными копиями, а теперь настала новая эра — эра мессенджеров. Выбрать из их многообразия не так сложно, ибо лучше Telegram на рынке ничего нет. Павел Дуров сделал большое дело: он объединил все привычные нам функции в одном приложении, а сейчас просто их дорабатывает. Но не обошлось и без недостатков. Найти интересные каналы в Телеграм не так-то просто, во всяком случае нормальных инструментов для этого здесь нет.

Sports.ru — новости о спорте

Мне кажется, что Sports.ru — лучшее, что могло произойти со спортивной журналистикой. Думаю, что круче, чем они о спорте не рассказывает никто. Оно и не удивительно. Ребята работают аж с 1998 года. За это время сайт сумел завоевать много наград и попасть в топы лучших интернет-ресурсов.

В последнее время люди совсем перестали читать, ведь гораздо удобнее посмотреть обзор матча на YouTube или пролистать результаты в ленте новостей. Уверяю, настоящие профи своего дела докажут вам, что такое крутой спортивный контент.

Ну, сами подумайте. Чем еще может гордиться Sports.ru? Конечно же своими воспитанниками. Всеми известный Юрий Дудь сотрудничал с ними еще с бородатого 2007-го, а какое-то время даже находился на посту Главного редактора. В выпусках вДудь он часто говорит, что многие идеи вынес именно отсюда.

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Канал с крутыми товарами c AliExpress

AliExpress — лучшее, что со мной случалось. Здесь можно найти буквально все: чехол на телефон, наручные часы, свечи для дома. Причем стоит все это — сущие копейки. Мне нравится покупать на Али те вещи, до которых в обычной жизни просто не доходят руки.

И тут беда. В огромном многообразии товаров, потеряться на АлиЭкспресс — раз плюнуть. Плюс, часто мы сами не знаем чего хотим. В итоге заходя в магазин теряемся и скупаем все. Проблему решить вам поможет Телеграм-канал Сундук Али-Бабы.

Ребята публикуют одновременно и предметы первой необходимости, и те вещи, о существовании которых вы даже не задумывались. Таким образом можно убить двух зайцев: купить зарядный адаптер и присмотреться к мебельному Bluetooth-замку.

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Фильмы|Сериалы — какое кино посмотреть

Выбор хорошего фильма — для меня задача очень непростая. Раньше я искал отдельные подборки с фильмами разных жанров. Захотелось боевик — ищем лучшие боевики. Поплакать под мелодраму — тоже есть специальные подборки. Спустя некоторое время я изучил все сайты, где можно найти что-то годное. Еще бы обновлялись они хоть чуть-чуть.

В итоге пришел к выводу, что лучше подписаться на соответствующий Телеграм-канал и в течение недели отбирать себе в Избранное крутые фильмы, а к началу выходных выбирать из уже имеющегося списка. Покопавшись в сети, ничего лучше, чем Фильмы|Сериалы я не нашел.

Здесь все просто: трейлер на две минуты, коротенькое описание, жанр и рейтинг. Если вы также мучаетесь по два три часа с выбором фильма, рекомендую к подписке. Тем более, что аудитория здесь весьма большая: 500к пользователей.

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Кобура от Теслы — канал про технологии

Каналов про технологии уж очень много, но таких, как Кобура от Теслы — едва наберется парочка. Просто о сложном — это про них. Здесь вы не найдете описание технологии нового квадрокоптера на шесть тысяч знаков, ибо лично я читать такое устаю уже на третьем предложении.

У Кобуры все просто: коротенькое описание новых технологий и видео с его демонстрацией. Больше не придется вникать по двадцать минут в непонятно что. Хочешь читать — читай. Хочешь смотреть — смотри.

Из последних публикаций мне очень понравился пост про новых роботов-курьеров от Яндекса. Только подумайте, эти маленькие машинки способны перевозить грузы весом 20 кг и объемом 60 литров, самостоятельно ориентируясь в пространстве.

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Как быстро выучить английский язык

Я часто говорю, что английский язык уже давно перестал быть иностранным. По факту, сейчас каждый уважающий себя человек должен владеть его основами. Это раньше мы могли сказать: я переезжать не собираюсь, оно мне не надо.

Подумайте сами. Почти все новости изначально выходят на английском языке. Да что уж там, даже уведомление об обновлении Телеграм Павел Дуров публикует на английском. Даже если вы владеете языком на хорошем уровне, важно не забывать про регулярную практику: чтение, говорение и прочее.

В этом вам поможет Телеграм-канал Английский язык. Здесь вы не найдете сложных конструкций и диалектов. Только то, что может пригодиться в реальной жизни. Радует и наличие разных видеороликов на канале. Все-таки вживую материал воспринимается лучше.

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Вот, что я нашел на AliExpress за эту неделю.

Понятно, что я рассказал вам лишь про некоторые крутые каналы в Telegram. В мессенджере существует еще огромное множество другого полезного контента. Например, каналы наших сайтов — AndroidInsider.ru, AppleInsider.ru и Hi-News.ru.

Там мы публикуем много полезного контента из технологического мира. Уверен, что каждый из вас сможет найти здесь что-то свое. А если с гаджетами возникли какие-то проблемы, расскажите об этом в наших чатах Telegram-чатах — AndroidInsider.ru, AppleInsider.ru. Здесь вам обязательно помогут.

В комментариях ниже предлагаю рассказать о каналах, которые читаете вы. Убедительная просьба, указывайте только названия (без ссылок), так всем будет проще.