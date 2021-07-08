ТОП 5 приложений для аудиозвонков в 2021 году

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

Во время локдауна, многие начали работать в дистанционном формате. Офисные сотрудники в большей степени перешли на дистанционный режим и все больше начали общаться в сети. Это вызывало большую нагрузку на мессенджеры, которые должны были откликнуться на возросшие на них обязанности. В это время особенно выгодно переходить с оплаты «минут» в тарифном плане на звонки, посредством интернет соединения, качество которого сильно выше звонков тарифного плана. Чтобы вы знали с какого приложения лучше совершать вызовы и не испытывать перебоев со связью, мы подобрали топ 5 лучших «звонилок».

Топ приложений для аудиозвонков в 2021 году.

На примере мессенджеров наглядно видна разница между российским и зарубежным пользователем. В России настолько большая скорость в интернете, что при возникновении самых маленьких проблем, мы привыкли обращаться за помощью в call-центр. Зарубежом связь обходится сильно дороже, а значит, звонить через интернет выгоднее чем через сотовую связь. Отсюда большая конкуренция корпораций, из чего обычные пользователи всегда остаются в выигрыше.

Whatsapp

Эмблема н логотипе этого приложения полностью оправдывает свое назначение. Звонки, совершенные через него отличаются самым высоким качеством звука, что крайне удобно если второй собеседник находится за пределами города, где есть проблемы со связью, но есть точка доступа Wi-Fi. Но была все же одна проблема, с которой я лично столкнулся при использовании Whatsapp. Высокая чувствительность микрофона при разговоре. Я совершал важный звонок по дороге на работу утром, и второй собеседник на протяжении всего диалога жаловался на побочные шумы. Оглядевшись, ничего не увидев по сторонам я остался в недоумении. Позже понял. Это было щебетание птиц.

Звонки в самом популярном мессенджере в мире

Telegram

За время своего существования у Telegram появилось достаточное количество фанатов. Некоторые из моих друзей принципиально не берут трубки в других мессенджерах, ссылаясь на «телегу». Их желание я не понимаю, но одно знаю точно. Телеграм — лучший способ связаться в сети. Продукт Павла Дурова единственный месенджер, который может похвастаться наличием полноценного аналога на настольных ПК. Знатоки скажут, что существует Whatsapp Web и будут правы, но его стабильность и ограниченные возможности оставляют его далеко позади. И это все, не считая огромного приемущества в соблюдении высокой конфиденциальности звонков.

Telegram — лучший мессенджер для безопасных звонков

Viber

Я скачал приложение Viber еще пару лет назад, в спешке, когда мне сказали что другими мессенджерами пользоваться не безопасно. Он мне сразу не понравился. Старый дизайн, очень плохое качество связи, бесконечные перебои. Но и по сей день я его не удаляю. Почему? У Viber есть один безоговорочный плюс в сравнении с аналогами. Трансляция качества соединения на экран приложения. Если соединение хорошее, об этом указано на экране. Удобно в случае, если у вас есть дети. Часто дети делают вид, что плохая связь, но на самом деле просто не хотят разговаривать. Маленькие проказники. Поздравляю, теперь вас не провести! Из откровенных минусов отмечу отсутствие «кэша» и назойливые сообщения от спамеров.

Facebook messenger

Приложение Facebook messenger, очень популярное в мире, в России находит все же меньший отклик. А упрощенный вариант Facebook Lite уж точно многим придется по душе. Обычное включает в себя все функции, такие как групповые чаты, видеозвонки, наклейки и многое другое. Версия Lite — это просто приложение для чата и голосовых вызовов, без излишеств. С помощью стороннего софта можно записывать и сохранять в вызовы в памяти устройства — это плюс. Из откровенных неудобств стоит выделить то, что для общения в «messenger» необходимо установить второе приложение, если вы уже пользуетесь «Facebook». С учетом того, что российские пользователи в Facebook нечастые гости, это представляет большие трудности. Однако пользоваться Messenger можно без аккаунта в социальной сети. Как? Рассказываем здесь.

Facebook объединяет континенты

ВКонтакте

Безусловным приемуществом звонков Вконтакте будет его популярность. Что касается качества звука, думаю, это что-то среднее на рынке. В последние годы все приложения стремятся к единообразию и встраивают многие функции в свои сервисы. ВКонтакте одна из тех, кто находится на передовой в этом вопросе. Помимо социальной сети, с возможность звонков и всеми вытекающими, внутри приложения можно взять на прокат самокат, заказать такси или еду.

Новая функция звонков от сообществ ВКонтакте

В период локдауна, почти все мессенджеры стремятся к развитию групповых видеозвонков, постепенно вытесняя таких гигантов, как Zoom или Discord на второй план. Будьте в курсе последний новостей - подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен.

Не смотря на то, что Телеграм — лучший продукт в своем сегменте, я всегда пользуюсь звонками от Whatsapp. Удобный интерфейс и высокое качество звука делают его для меня эталоном аудиозвонков. Но существуют нюансы, по которым я не могу полностью перейти на него.

А какой способ общения в сети предпочитаете вы? Удается ли полностью погрузиться только в один мессенждер? Напишите об этом в наш чат.

Теги
Лонгриды для вас
Chrome
Apple выпустит расширение iCloud с паролями для Google Chrome

Несмотря на то что экосистема – это понятие довольно обширное, Apple долгое время пыталась его искусственно сузить, ограничивая доступ к своим сервисам только фирменными устройствами. Именно поэтому ни iMessage, ни FaceTime никогда не были доступны на альтернативных площадках вроде Android или Windows. В Купертино объясняли это соображениями безопасности, хотя пусть медленно, но верно распространяли платные сервисы, очевидно, желая расширить их аудиторию. Поэтому Apple TV+ и Apple Music появились даже на телевизорах. А вот менеджер паролей из iCloud так и оставался преимуществом только iOS и macOS, не позволяя взаимодействовать с ним пользователям других программных платформ.

Читать далее
Whatsapp
Можно ли редактировать сообщения в Ватсапе

Я не очень люблю WhatsApp. Причём основная моя претензия к нему заключается в том, что он не Telegram. Я совершенно не понимаю, почему этот мессенджер устроен именно так, чтобы разобраться в нём и особенностях его функционирования было не под силу рядовому пользователю. Более того, многие фишки WhatsApp непонятны даже мне самому, поэтому, чтобы объяснить их вам, мне приходится предварительно разобраться в них во всех подробностях, а уже потом писать инструкцию.

Читать далее
МИР
Google рассказала, когда карты МИР подключат к Google Pay

Несмотря на то что сегодня, наверное, 9 из 10 российских банков поддерживают бесконтактную оплату через Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay, долгое время такая возможность предлагалась только держателям карт Visa и MasterCard. Это создавало серьёзные ограничения для тех, кто пользовался картами МИР: студентов, пенсионеров, сотрудников государственных и бюджетных организаций. Но, если Apple Pay и Samsung Pay со временем обзавелись поддержкой отечественных карт, то у Google Pay такой возможности так и не появилось. Впрочем, скоро это останется в прошлом.

Читать далее
Новый комментарий