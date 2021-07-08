ТОП 5 приложений для аудиозвонков в 2021 году

Во время локдауна, многие начали работать в дистанционном формате. Офисные сотрудники в большей степени перешли на дистанционный режим и все больше начали общаться в сети. Это вызывало большую нагрузку на мессенджеры, которые должны были откликнуться на возросшие на них обязанности. В это время особенно выгодно переходить с оплаты «минут» в тарифном плане на звонки, посредством интернет соединения, качество которого сильно выше звонков тарифного плана. Чтобы вы знали с какого приложения лучше совершать вызовы и не испытывать перебоев со связью, мы подобрали топ 5 лучших «звонилок».

На примере мессенджеров наглядно видна разница между российским и зарубежным пользователем. В России настолько большая скорость в интернете, что при возникновении самых маленьких проблем, мы привыкли обращаться за помощью в call-центр. Зарубежом связь обходится сильно дороже, а значит, звонить через интернет выгоднее чем через сотовую связь. Отсюда большая конкуренция корпораций, из чего обычные пользователи всегда остаются в выигрыше.

Whatsapp

Эмблема н логотипе этого приложения полностью оправдывает свое назначение. Звонки, совершенные через него отличаются самым высоким качеством звука, что крайне удобно если второй собеседник находится за пределами города, где есть проблемы со связью, но есть точка доступа Wi-Fi. Но была все же одна проблема, с которой я лично столкнулся при использовании Whatsapp. Высокая чувствительность микрофона при разговоре. Я совершал важный звонок по дороге на работу утром, и второй собеседник на протяжении всего диалога жаловался на побочные шумы. Оглядевшись, ничего не увидев по сторонам я остался в недоумении. Позже понял. Это было щебетание птиц.

Telegram

За время своего существования у Telegram появилось достаточное количество фанатов. Некоторые из моих друзей принципиально не берут трубки в других мессенджерах, ссылаясь на «телегу». Их желание я не понимаю, но одно знаю точно. Телеграм — лучший способ связаться в сети. Продукт Павла Дурова единственный месенджер, который может похвастаться наличием полноценного аналога на настольных ПК. Знатоки скажут, что существует Whatsapp Web и будут правы, но его стабильность и ограниченные возможности оставляют его далеко позади. И это все, не считая огромного приемущества в соблюдении высокой конфиденциальности звонков.

Viber

Я скачал приложение Viber еще пару лет назад, в спешке, когда мне сказали что другими мессенджерами пользоваться не безопасно. Он мне сразу не понравился. Старый дизайн, очень плохое качество связи, бесконечные перебои. Но и по сей день я его не удаляю. Почему? У Viber есть один безоговорочный плюс в сравнении с аналогами. Трансляция качества соединения на экран приложения. Если соединение хорошее, об этом указано на экране. Удобно в случае, если у вас есть дети. Часто дети делают вид, что плохая связь, но на самом деле просто не хотят разговаривать. Маленькие проказники. Поздравляю, теперь вас не провести! Из откровенных минусов отмечу отсутствие «кэша» и назойливые сообщения от спамеров.

Facebook messenger

Приложение Facebook messenger, очень популярное в мире, в России находит все же меньший отклик. А упрощенный вариант Facebook Lite уж точно многим придется по душе. Обычное включает в себя все функции, такие как групповые чаты, видеозвонки, наклейки и многое другое. Версия Lite — это просто приложение для чата и голосовых вызовов, без излишеств. С помощью стороннего софта можно записывать и сохранять в вызовы в памяти устройства — это плюс. Из откровенных неудобств стоит выделить то, что для общения в «messenger» необходимо установить второе приложение, если вы уже пользуетесь «Facebook». С учетом того, что российские пользователи в Facebook нечастые гости, это представляет большие трудности. Однако пользоваться Messenger можно без аккаунта в социальной сети. Как? Рассказываем здесь.

ВКонтакте

Безусловным приемуществом звонков Вконтакте будет его популярность. Что касается качества звука, думаю, это что-то среднее на рынке. В последние годы все приложения стремятся к единообразию и встраивают многие функции в свои сервисы. ВКонтакте одна из тех, кто находится на передовой в этом вопросе. Помимо социальной сети, с возможность звонков и всеми вытекающими, внутри приложения можно взять на прокат самокат, заказать такси или еду.

В период локдауна, почти все мессенджеры стремятся к развитию групповых видеозвонков, постепенно вытесняя таких гигантов, как Zoom или Discord на второй план. Будьте в курсе последний новостей - подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен.

Не смотря на то, что Телеграм — лучший продукт в своем сегменте, я всегда пользуюсь звонками от Whatsapp. Удобный интерфейс и высокое качество звука делают его для меня эталоном аудиозвонков. Но существуют нюансы, по которым я не могу полностью перейти на него.

А какой способ общения в сети предпочитаете вы? Удается ли полностью погрузиться только в один мессенждер? Напишите об этом в наш чат.