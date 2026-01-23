Топ-5 российских сериалов про маньяков и убийц с закрученным сюжетом

Иван Герасимов

Как-то так вышло, что в России очень любят не только супергеройское кино, но и сериалы про криминал. Причем далеко ходить не нужно, ведь снимают леденящие душу истории сами отечественные киноделы. Как бы это ни было ужасно, но получается весьма правдиво и интересно. Мы отобрали пять российских триллеров, включая те, что сняты на основе реальных событий: в них будем можно понаблюдать за тем, как следователи пытаются одолеть логику серийных убийц и наконец их поймать. Только предупреждаем: смотреть сериалы про маньяков лучше при свете.

Топ-5 российских сериалов про маньяков и убийц с закрученным сюжетом.

Смотрим крутые, но в то же время жуткие сериалы про маньяков

Водоворот

Сериал «Водоворот» хорош как минимум по двум причинам. Первая — классная мрачноватая атмосфера мегаполиса, вторая — лишь один сезон, который легко одолеть за выходные. Суть проста: в городе исчезает группа подростков, и за расследование берётся команда следователей. Но становится ясно, что это не случайные пропажи, а часть жуткого ритуала. Может это город поглощает жертв? Кто его знает.

Фото: Кинопоиск.

Очень мрачный детектив, который затягивает после первой серии. Фото: Кинопоиск

Дождливые улицы, тусклые фонари, тени, которые будто движутся сами по себе — в таком мрачном стиле и снят «Водоворот». Герои — уязвимые люди со слабостями, у которых и своих скелетов в шкафу полно. Что приятно: сериал медленно погружает в суть, постепенно нагоняя жути. Финал оценят даже самые требовательные!

Водоворот

Хороший человек

Сериал «Хороший человек» основан на реальной истории «ангарского маньяка», о которой слышал примерно каждый. В провинциальный город приезжает следователь из Москвы, чтобы проверить слухи о серийном убийце. Но местные не спешат помогать, так как знают слишком много да и знакомы друг с другом. Вдобавок расследование подвисает из-за коррупции в провинции, но все это лишь добавляет интриги.

Фото: rbk.ru.

Очень спокойный триллер с необычным финалом. Фото: rbk.ru

Сериал подаёт жуткую историю без пафоса — как обычную провинциальную хронику. Харизматичных психопатов как в американских фильмах вы тоже не встретите, ведь преступник выглядит невзрачно, говорит тихо и умеет быть незаметным. Это и пугает больше всего. Сериал «Хороший человек» — не про погоню и перестрелки, а про то, как зло скрывается среди нас.

Хороший человек

5 крутых российских мини-сериалов на любой вкус, которые легко посмотреть за один день

Мёрзлая земля

«Мерзлая земля» — экранизация жуткой истории «абаканского маньяка». Таксистка Лариса (в исполнении Светланы Ходченковой) пытается доказать невиновность своего жениха. Она уверена, что Максима подозревают несправедливо и зря держат в СИЗО по обвинению в серии убийств. Она начинает собственное расследование, но понимает, что наткнулась на не очень приятную правду.

Фото: rbk.ru.

Светлана Ходченкова в непривычной для себя роли в сериале «Мерзлая земля». Фото: rbk.ru

Российский сериал, основанный на реальных событиях, совмещает триллер и драму. Причем здесь даже нет сыщиков как таковых — только женщина, которая хочет докопаться до истины. Помимо того, что речь здесь о маньяке и убийствах, на заднем плане тонкой нитью проходит тема токсичных и созависимых отношений. Финал «Мерзлой земли» не даёт простых ответов, оставляя зрителя наедине с собственными мыслями.

Мёрзлая земля

Мосгаз

А как насчет классики? Сериал «Мосгаз» в свое время (почти 15 лет назад) приятно удивил зрителей своим сюжетом. Пропустили? Самое время это исправить! Переносимся в Москву 1960-х, где пытаются поймать неуловимого маньяка. Незнакомец представляется работником Мосгаза и, попадая в квартиры, убивает жильцов, не оставляя никого в живых. За дело берётся майор Черкасов, но поймать безумца оказывается сложнее, чем кажется.

Фото: kino.mail.ru.

Уже ставший классикой «Мосгаз», который можно смело пересмотреть, если уже видели. Фото: kino.mail.ru

Сериал про маньяка круто воссоздаёт атмосферу советской эпохи до мельчайших деталей: старые телефоны, тусклые лампы, кабинеты чиновников. «Мосгаз», как и «Мерзлая земля», не самый динамичный сериал, но весьма интригующий благодаря атмосфере таинственности. Обратите внимание на лаконичные диалоги и на то, как напряжение растёт с каждой серией. Российский детектив полюбили в свое время, а сейчас он «настоялся», ничуть не растеряв в актуальности.

Мосгаз

Как изменились смартфоны с 2016 по 2026 год

Чикатило

Наверное, одна из лучших работ и Дмитрия Нагиева, и Сарика Андреасяна. Сериал «Чикатило» посвящен легендарному маньяку — одному из из самых известных серийных убийц СССР, чье имя стало нарицательным. Здесь не увидите попыток романтизировать зло: камера фиксирует обыденность преступлений, а также людей, которых общество в то время упорно не хотело замечать.

Фото: daily.afisha.ru.

Жесткий сериал с необычным амплуа Дмитрия Нагиева. Фото: daily.afisha.ru

Сериал «Чикатило» рассказывает о том, как психопат начал убивать, почему его не могли поймать годами и каким человеком он был. Дмитрий Нагиев в роли убийцы пугает, ведь это нетипичная для него роль. Зато, возможно, самая сильная. Работа не щадит зрителя вплоть до самой концовки своими кровавыми и пугающими сценами. Недаром на форумах многие пишут, что пока не созрели для просмотра этого сериала.

Чикатило

