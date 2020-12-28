Три примера, как производители смартфонов не сдержали слово и опозорились

Репутация для любой коммерчески ориентированной компании – это едва ли не основной ресурс, который способен обеспечить спрос на её продукцию. Конечно, качество этой самой продукции тоже имеет значение, но без репутации это будет мало кому интересно. Поэтому каждый производитель старается заработать её как можно быстрее, увлекая потребителя уникальностью своих товаров. Правда, со временем практически все неизменно скатываются и уже не стесняются обманывать своих клиентов.

Xiaomi выпустила Mi Watch Lite. Чем они отличаются от Honor Band 6 и что лучше купить

Только за последние пару недель сразу три производителя смартфонов капитально опозорились. Одни попытались прикрыться благими целями, другие предпочли не реагировать совсем, но, так или иначе ничего хорошего потребителям, то есть нам с вами, от них ждать не следует.

Harmony OS — это Android

Первенство во всеобщем рейтинге позоров заняла Huawei. Китайская компания выпустила собственную операционную систему, оказавшуюся переделанным Android. Это показала проверка, которую устроили разработчики. Они попытались установить на бету Harmony OS 2.0 несколько специфических приложений для Android, активирующих механизмы, которые специфичны для операционной системы Google и не существуют где-либо ещё, и у них всё получилось.

Получается, что Huawei просто всех обманула, и Harmony OS – это не отдельная ОС, что совсем плохо, либо просто умолчала о том, что Android нужна ей для того, чтобы осуществить переход между платформами. А в этом тоже мало хорошего, поскольку выходит, что Harmony OS всё-таки не такая самостоятельная, как нас уверяли китайцы. Но, так или иначе, доверия к Huawei теперь будет явно меньше.

Зарядка Xiaomi Mi 11

Второй прокол – прокол Xiaomi и Samsung, которые решили убрать зарядное устройство из комплекта поставки своих будущих флагманов. То есть Xiaomi Mi 11 и Galaxy S21 будут поставляться без адаптера питания, как и iPhone 12. Всё бы ничего, но всего несколько месяцев назад они вовсю насмехались над Apple и её жадностью, бахвалясь тем, что они-де никогда не позволят себе ничего подобного. Но вот прошло всего два месяца, и выяснилось, что Samsung удалила все шутки в отношении Apple, решив убрать блок питания из комплекта своих смартфонов.

Каким будет дешёвый смартфон Samsung с поддержкой 5G и Android 11

Ведь не оставишь же посты, которые уличают тебя во вранье. Не так ли? Xiaomi поступила ещё более лицемерно. Китайская компания даже не стала ничего удалять, а просто устроила опрос, в котором решила узнать у потребителей, будут ли они рады, если из комплекта Xiaomi Mi 11 исчезнет блок питания. С результатами опроса нас не ознакомили, но это и понятно. Вряд ли кто-то в здравом уме откажется от комплектной зарядки по доброй воле.

Почему Xiaomi Mi 11 работает на MIUI 12

Ну, и третий позор – это позор Xiaomi, но на этот раз уже индивидуальный. Немногие обратили внимание, но китайцы планировали выпустить MIUI 13 как раз под релиз Xiaomi Mi 11. Однако что-то пошло не так, и масштабный апдейт отложился. В результате флагман выйдет на MIUI 12.5, а MIUI 13 покупателям придётся ждать ещё какое-то время.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Скорее всего, так получилось из-за того, что Xiaomi перенесла релиз Mi 11 на более ранний срок. Ведь обычно она выпускала флагманы в феврале, а в этот раз решила обогнать всех остальных. Очевидно, что это было сделано для того, чтобы опередить Samsung, с которой китайцы с некоторых пор конкурируют напрямую. Если помните, с этого года Xiaomi выпускает довольно дорогостоящие смартфоны, которые почти сравнялись по цене с флагманами Galaxy. Но спешка никогда не приводила к хорошему.