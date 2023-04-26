Тут все, что я советую купить на AliExpress на этой неделе

Покупать на AliExpress зарядки или другие подобные вещи для дома мы уже все привыкли. Но там можно найти много всего другого. Например, климатическая техника для дома от Xiaomi стоит там дешевле, чем в российских магазинах. Как обычно, мы собрали самое интересное из того, что можно купить для себя или в подарок, в нашей традиционной подборке. Включили все — от дешевых универсальных проводов для зарядки гаджетов до дорогого умного напольного вентилятора.

Складная подставка для телефона

Поставить телефон вертикально можно не только на специальную стационарную подставку, но и на складную модель. Она выпускается в нескольких цветах, складывается пополам и имеет вставки для предотвращения появления царапин на телефоне. Подойдет для любых моделей и даже для небольших планшетов.

Цена: 250 рублей

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Провод для зарядки 3 в 1

Отличные недорогие товары с АлиЭкспресс, от которых больше пользы, чем вы думаете.

Этот провод позволяет зарядить любой современный телефон. Просто подключаете его одним концом к источнику питания, а с другой стороны выбираете любой коннектор. Их три: Lightning, micro USB и USB Type-C. Заряжать два-три телефона одновременно будет сложно (нужна большая мощность), но положить такой кабель в машину или иметь дома на случай прихода гостей — отличный вариант. Есть пять цветов на выбор.

Цена: 125 рублей

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Крючки и держатели для всего

Эти крючки можно просто приклеить на стену, и они будут держать все то, что вы на них повесите. Есть обычные, большие и даже двойные. Для любителей гаджетов именно двойные будут наиболее интересными. На них можно, например, повесить вилку, которую надо отключать от розетки. Или можно поставить телефон. Есть и другие способы применения, но тут, как говорится, на что фантазии хватит. Крючки продаются не по одному, а наборами.

Цена: 100 рублей

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Держатели для проводов

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Провода постоянно валяются так, что в них сложно разобраться, а когда они перепутываются, вытащить один просто невозможно. С этими липучками проблема решится сама собой. Просто скрутите провод и обхватите его этой липучкой. Ее даже можно закрепить так, чтобы липучка всегда была на проводе. Кроме прямого применения, можно стягивать ими предметы, закрывать пакеты или делать другие вещи. Есть разные цвета, а в наборе от 30 штук.

Цена: 140 рублей

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Умный напольный вентилятор Xiaomi

Этот умный вентилятор стоит дороже обычного круглого, но он более тихий, мощный, а поток воздуха от него более мягкий. Есть несколько скоростей потока и возможность вращения. А делает его Xiaomi. На выбор предлагается только белый цвет, но это традиционно для китайской компании. Есть быстрая доставка из России.

Цена: 7 400 рублей

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Умный увлажнитель Xiaomi

Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс.

Этот увлажнитель воздуха позволяет создать более приятную атмосферу в помещении. Особенно это важно ночью, так как влажный воздух полезнее для полноценного отдыха и крепкого сна. Емкость бака составляет 4 литра, а воду можно доливать без разборки устройства — просто наливаете сверху и все. То, что этот гаджет производится Xiaomi, говорит о его качестве и о том, что сделан он хорошо.

Цена: 2 300 рублей

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Электрический чайник Xiaomi

Чайник есть в каждом доме! Вот только зачем его покупать, если он есть? Из-за того, что он изнашивается, теряет внешний вид, а иногда даже течет. Эта модель может прийти на смену вашему чайнику если тот пора заменить. Он стильный, как и вся домашняя техника Xiaomi, прочный и надежный. Внутри капсула из нержавеющей стали, а снаружи пластиковый корпус, который почти не нагревается. Цвет только белый, зато есть доставка из России буквально за пару дней.

Цена: 1 900 рублей

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Портативный ирригатор на каждый день

Шикарные товары с АлиЭкспресс, которые захочется купить с первого взгляда.

Ирригатор позволяет содержать зубы в чистоте. Под напором он выбивает остатки пищи из полостей, но не отменяет обычной механической чистки. Благодаря небольшому размеру эту модель можно взять с собой и пользоваться где угодно. Ди и дома такой компактный аксессуар, вместо большого блока позволит сделать процесс более удобным.

Цена: 2 620 рублей

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Вакуумный упаковщик для дома

Вакуумная упаковка позволяет сохранить продукты намного лучше, чем если бы они были просто упакованы в пакет. Но раньше иметь такой дома было сложно и дорого. Сейчас все изменилось и купить домой такой упаковщик может каждый. Для него нужны специальные пакеты, но стоят они не дорого и их можно докупить. Есть так же версия с большим количеством пакетов в комплекте.

Цена: 960 рублей

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