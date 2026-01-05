Умные часы и кольца Samsung смогут предупреждать о первых симптомах деменции

Samsung постепенно превращает свои носимые устройства из обычных фитнес-трекеров в инструмент раннего предупреждения о серьёзных проблемах со здоровьем. На CES 2026 компания рассказала о новом направлении развития Galaxy Watch и Galaxy Ring. В ближайшем будущем они смогут помогать выявлять ранние признаки когнитивных нарушений, включая деменцию.

Умные часы и кольца Samsung смогут предупреждать о первых симптомах деменции. Носимые устройства смогут определять не только болезни, связанные с сердцем. Фото.

Носимые устройства смогут определять не только болезни, связанные с сердцем

Речь идёт не о диагнозе и не о попытке заменить врача. Samsung подчёркивает, что цель этих функций вовремя заметить тревожные изменения и дать человеку и его семье сигнал о том, что пора обратиться за медицинской помощью. Чем раньше такие симптомы будут замечены, тем выше шанс замедлить развитие болезни или хотя бы подготовиться к дальнейшим шагам.

Для этого Galaxy-устройства будут анализировать привычные данные, которые и так собираются каждый день. В частности, изменения в речи при взаимодействии с голосовым помощником, замедление движений, нестандартную активность в течение дня, а также то, как человек пользуется другими устройствами умного дома. Если поведение начнёт заметно отличаться от привычного паттерна, система сможет обратить на это внимание.

Важно, что Samsung не планирует делать резких уведомлений или пугать пользователя формулировками. Скорее всего, речь пойдёт о мягких подсказках и рекомендациях. Например, о том, что за последнее время изменилась скорость реакции, активность или привычки, и имеет смысл обсудить это с близкими или врачом.

Умные часы и кольца Samsung смогут предупреждать о первых симптомах деменции. Данные будут собираться в приложении Samsung Health. Изображение: androidauthority.com. Фото.

Данные будут собираться в приложении Samsung Health. Изображение: androidauthority.com

Все эти возможности будут работать на базе искусственного интеллекта. Samsung хочет связать между собой смартфоны, часы, кольца, бытовую технику и другие устройства, чтобы они не просто собирали данные, а помогали интерпретировать их в контексте реальной жизни. Тот же подход компания планирует использовать и для более персонализированных советов по физической активности, сну и общему образу жизни.

По сути, Samsung делает ставку на профилактическую медицину. Идея в том, чтобы технологии помогали предотвращать проблемы, а не фиксировать их постфактум. Если умные часы смогут заметить ранние признаки когнитивных изменений ещё до того, как они станут очевидны окружающим, это может серьёзно повлиять на качество жизни миллионов людей.

Пока новые функции находятся на ранней стадии. Samsung обещает запустить их в виде бета-версии в отдельных странах, но точные сроки и список рынков пока не раскрывает. Тем не менее сам факт того, что крупный производитель делает такой шаг, показывает, куда движется рынок носимых устройств.

Судя по всему, в ближайшие годы умные часы будут всё меньше ассоциироваться только с подсчетом шагов и пульсом. Они постепенно становятся персональными помощниками по здоровью, которые тихо наблюдают за нашим состоянием и подсказывают, когда стоит обратить на себя внимание.

Чем смартфоны Samsung отличаются от всех остальных

Какими бы скучными нам ни казались современные смартфоны, они все-таки отличаются друг от друга. Это особенно заметно, когда берешь в руки устройство от двух разных компаний. Недавно мы рассказывали об уникальности Xiaomi, а сегодня поговорим о том, чем телефоны Samsung отличаются от других. Поверьте: Galaxy — это не обычный Android, а поистине самобытное устройство, у которого есть как минусы, так и недостатки.

Чем смартфон субфлагман отличается от флагмана

Говоря о смартфонах разных ценовых категорий, мы часто используем термины «флагман», «бюджетник» и другие. Флагман в данном случае — это передовое устройство, навороченное по последнему слову техники. Но что такое субфлагман? Подобные смартфоны нельзя в полной мере назвать премиальными, да и к середнякам их уже не отнесешь. Для ответа на этот вопрос предлагаем сравнить флагманы и субфлагманы, разобравшись в их основных отличиях.

Стоит ли устанавливать приложения из неизвестных источников на Android

Вирусы попадают на Android через приложения, которые устанавливаются смартфон. Предоставляя таким вредоносным программам разрешения, мы сами открываем им доступ к персональным данным. В этой связи на операционной системе Android запрещена установка приложений из неизвестных источников. Однако ограничение можно снять, изменив всего одну настройку. Но стоит ли это делать и насколько опасно устанавливать приложения из сторонних источников?

