В 2026 году операторы планируют повысить цены на связь и интернет в России. Сколько будут стоить тарифы

  2. Темы
  3. Это интересно
Юрий Кудлович

В ближайшие месяцы россиян может ждать очередное изменение привычных цифр в квитанциях. Операторы уже готовятся пересмотреть тарифы на связь и интернет. И не только из-за общей инфляции, но и по другим причинам. Итак, как отразится новый тренд на стоимости мобильной связи и домашнего интернета? Давайте узнаем.

В 2026 году операторы планируют повысить цены на связь и интернет в России. Сколько будут стоить тарифы. Готовимся тратить больше уже со следующего года. Фото.

Готовимся тратить больше уже со следующего года

Почему дорожает сотовая связь

В сети сообщают, что в 2026 году абоненты в России, скорее всего, столкнутся с повышением цен на связь и интернет. По результатам опроса нескольких профильных компаний, 96% операторов планируют пересмотреть цены, из них 48% готовятся поднять их в диапазоне 5–10%, а еще 16% — даже более чем на 10%.

Основной причиной повышения называют рост затрат: операторам дороже обходятся закупка оборудования, программного обеспечения, а также логистика и обслуживание сети. Еще важно отметить, что абоненты все чаще выбирают более объемные и комплексные пакеты (например, мобильный тариф, домашний интернет и ТВ в одном), что усиливает нагрузку на инфраструктуру и дает операторам еще один повод для корректировки цен.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

На сколько подорожает интернет в 2026 году

Если перевести проценты роста в реальные цифры для абонентов популярных операторов, можно примерно прикинуть, на сколько подорожают услуги. Допустим, базовый тариф мобильной связи или домашнего интернета у одного из крупных операторов сегодня составляет 500 рублей в месяц. При росте на 5% он поднимется до 525 рублей, при 10% — до 550 рублей.

На сколько подорожает интернет в 2026 году. Пользователи пакетных предложений переплатят больше всех. Изображение: mts.ru. Фото.

Пользователи пакетных предложений переплатят больше всех. Изображение: mts.ru

Или вот другой реальный пример: у МТС есть тариф ULTRA с 60 ГБ интернета, 5000 минутами на звонки, и безлимитом на номера МТС. Все это обходится сейчас в 2900 рублей в месяц. Так вот, при росте на 5% этот тариф будет стоить 3 045 рублей в месяц, а при увеличении цены на 10% итоговая сумма в месяц составит почти 3200 рублей.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Важно отметить, что это пока только ориентировочные расчеты. Фактическое повышение будет зависеть от конкретного тарифа, региона, сегмента (мобильная связь, фиксированный интернет, корпоративные услуги) и позиции самого оператора. Но, если повышение действительно будет в диапазоне 5–10%, то абоненты разных тарифов начнут переплачивать от 40 до 300 рублей в месяц, в зависимости от исходной стоимости пакета услуг.

Теги
Новости по теме
Как найти песню по словам. Полная инструкция
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO
Лонгриды для вас
Бесплатные аналоги ChatGPT, которые работают в России

Бесспорно, ChatGPT — лучшая нейросеть в мире. Регулярно обучаясь на огромном массиве данных, она пишет тексты, коды, анализирует документы и рисует картинки, учитывая при этом национальные особенности. Увы, ChatGPT не работает в России. То же самое касается и других популярных нейросетей: Gemini от Google, Copilot от Microsoft, а еще Grok от Илона Маска. Ими можно воспользоваться через костыли, установив приложение через иностранный аккаунт и поменяв IP-адрес, но есть достойные аналоги ChatGPT, которые работают в России без танцев с бубнами. На них вам стоит обратить внимание в первую очередь.

Читать далее
Обзор мощной автомобильной зарядки UGREEN EC604 с выдвижным кабелем и кучей портов

UGREEN EC604 представляет собой одну из наиболее продвинутых моделей автомобильных зарядных устройств, да ещё и с выдвижным кабелем. Инженеры компании создали зарядку, способную справляться с нуждами современных пользователей, которые одновременно используют ноутбук, смартфон, планшет и множество гаджетов в машине. Артикул EC604 уверенно заявляет о себе как о премиальном продукте с максимальной функциональностью. Но всё это рекламные слова, а что на самом деле? Что в нём хорошего из реальных функций и стоит ли его покупать.

Читать далее
Google открыла доступ к ИИ-поиску для пользователей из России

Перебирать десятки страниц в поисках точного ответа больше не нужно, потому что Google уже готов полностью думать за нас. Для этого в поисковике появился новый виртуальный ассистент, который работает на базе ИИ. Задаете ему вопрос, а он выдает развернутый и логически связанный ответ. В России он тоже появился: рассказываем, что такое ИИ-поиск Google и как его использовать.

Читать далее
Новости партнеров
Что уже сейчас известно про iOS 27: каким будет следующее большое обновление для iPhone
Что уже сейчас известно про iOS 27: каким будет следующее большое обновление для iPhone
Криптобиржа FTX якобы была платёжеспособна в момент своего коллапса в 2022 году. О чём идёт речь?
Криптобиржа FTX якобы была платёжеспособна в момент своего коллапса в 2022 году. О чём идёт речь?
Листья этого растения способны выдержать вес человека
Листья этого растения способны выдержать вес человека