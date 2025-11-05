В 2026 году операторы планируют повысить цены на связь и интернет в России. Сколько будут стоить тарифы

В ближайшие месяцы россиян может ждать очередное изменение привычных цифр в квитанциях. Операторы уже готовятся пересмотреть тарифы на связь и интернет. И не только из-за общей инфляции, но и по другим причинам. Итак, как отразится новый тренд на стоимости мобильной связи и домашнего интернета? Давайте узнаем.

Почему дорожает сотовая связь

В сети сообщают, что в 2026 году абоненты в России, скорее всего, столкнутся с повышением цен на связь и интернет. По результатам опроса нескольких профильных компаний, 96% операторов планируют пересмотреть цены, из них 48% готовятся поднять их в диапазоне 5–10%, а еще 16% — даже более чем на 10%.

Основной причиной повышения называют рост затрат: операторам дороже обходятся закупка оборудования, программного обеспечения, а также логистика и обслуживание сети. Еще важно отметить, что абоненты все чаще выбирают более объемные и комплексные пакеты (например, мобильный тариф, домашний интернет и ТВ в одном), что усиливает нагрузку на инфраструктуру и дает операторам еще один повод для корректировки цен.

На сколько подорожает интернет в 2026 году

Если перевести проценты роста в реальные цифры для абонентов популярных операторов, можно примерно прикинуть, на сколько подорожают услуги. Допустим, базовый тариф мобильной связи или домашнего интернета у одного из крупных операторов сегодня составляет 500 рублей в месяц. При росте на 5% он поднимется до 525 рублей, при 10% — до 550 рублей.

Или вот другой реальный пример: у МТС есть тариф ULTRA с 60 ГБ интернета, 5000 минутами на звонки, и безлимитом на номера МТС. Все это обходится сейчас в 2900 рублей в месяц. Так вот, при росте на 5% этот тариф будет стоить 3 045 рублей в месяц, а при увеличении цены на 10% итоговая сумма в месяц составит почти 3200 рублей.

Важно отметить, что это пока только ориентировочные расчеты. Фактическое повышение будет зависеть от конкретного тарифа, региона, сегмента (мобильная связь, фиксированный интернет, корпоративные услуги) и позиции самого оператора. Но, если повышение действительно будет в диапазоне 5–10%, то абоненты разных тарифов начнут переплачивать от 40 до 300 рублей в месяц, в зависимости от исходной стоимости пакета услуг.