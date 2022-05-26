В основе Andoroid 13 будет то, что придумала Huawei

Когда на самую популярную китайскую компанию наложили санкции, мы все думали, что слова Huawei и Google мы будем встречать только в новостях об ужесточении санкций. Действительно, о чем там говорить, когда Huawei запретили пользоваться полноценным Android и сервисами поискового гиганта? Но теперь у нас появилась одна интересная информация, согласно которой ”Корпорация добра” будет использовать технологии китайского телекоммуникационного гиганта. Вот только осталось разобраться, о чем именно идет речь и так ли это плохо или, наоборот, хорошо?

Что нового в Android 13

Google принимает интересное и потенциально спорное решение, начиная с Android 13. Именно тут и будет реализовано то, что придумала Huawei. А именно речь идет о файловой системе, разработанной китайской компанией.

Как сообщает ресурс esper.io, Google планирует включить расширенную файловую систему только для чтения (EFORS — Enhanced Read-Only File System) в Android 13, сделав ее решением по умолчанию. Файловая система была создана Сян Гао, когда он работал инженером в Huawei. EROFS предлагает значительные преимущества по сравнению с существующими файловыми системами, включая компактное сжатие и скорость работы с данными.

Что даст новая файловая система в Android 13

Это может привести к тому, что даже старые смартфоны начнут работать быстрее, а системные файлы в них будут занимать меньше памяти. Конечно, речь о тех старых смартфонах, которые будет поддерживать Android 13. К сожалению, таких будет не так много.

Huawei разработала EROFS для включения в ядро ​​Linux, которое составляет основу Android. Несмотря на то, что в конечном итоге из-за санкций США файловая система была заблокирована из экосистемы Android, она официально стала частью ядра Linux, начиная с Linux 5.4. Так же она используется на миллионах устройств Huawei, которые уже выпущены компанией. А также преимущества решения влияют на решение других компаний, которые так же внедряют ее в свои продукты.

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Теперь Google планирует сделать ее файловой системой по умолчанию для разделов, доступных только для чтения, таких как те, которые используются основной системой Android. Поскольку системный раздел обычно доступен только для чтения, его сжатие является привлекательным вариантом для экономии места на файлах, которые изменяются только при выполнении обновления системы. К сожалению, большинство систем сжатия имеют значительное снижение производительности, ограничение, которое специально устраняет EROFS.

Эта система получается более практичной и полезной для ежедневного использования. Это важно и именно на файловую систему опираются многие производители, когда пытаются оптимизировать работу своих устройств. Например, переход Apple на файловую систему APFS ознаменовал стремление компании придерживаться нового пути — оптимизации.

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Какие устройства получат новую файловую систему

То, что Google поддерживает EROFS, не означает, что все устройства будут использовать его автоматически. Это изменение коснется только устройств, которые получат Android 13. То есть это новые устройства и те, которые получат обновления. Если грубо, то можно сказать, что это смартфоны возрастом до двух лет на момент выхода новой операционной системы осенью этого года.

А еще одним важным условием обновления является поддержка сервисов Google. То есть телефон должен быть только сертифицированным и полностью поддерживаться самим поисковым гигантом. Исходя из этого можно сделать вывод, что устройства, работающие под управлением AOSP (Android Open Source Project), не будут использовать EROFS.

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Будет ли Android 13 хорошей

Надо еще подождать и посмотреть, что получится из этой инициативы, но уже сейчас можно сказать две вещи. Во-первых, хорошо, что Google стремится не только предлагать новые функции, но и пересматривать основу своей операционной системы. Во-вторых, это просто забавный факт. Когда мы привыкли, что Google не имеет никакого отношения к Huawei, оказывается, что она выбирает то, что хоть и опосредовано, но сделано Huawei.

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