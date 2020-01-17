Несмотря на то что Samsung всегда делала классные флагманские смартфоны, с бюджетниками у неё дела с самого начала шли откровенно так себе. Не то чтобы их было мало в ассортименте компании, скорее, даже наоборот. Однако долгое время они были настолько безликими и безынтересными с точки зрения возможностей, что покупать их большинству мало-мальски понимающих пользователей не хотелось. Всё это привело к тому, что Samsung стала сдавать свои позиции китайским брендам, уловившим всеобщую заинтересованность в недорогих, но функциональных аппаратах, пока не опомнилась и не провела ревизию линейки Galaxy A, которая получила своё первое обновление.

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В конце прошлого года Samsung презентовала смартфон Galaxy A51, который оказался продолжателем идей, вложенных в Galaxy A50. Именно он, если помните, стал самым популярным смартфоном в России. И, надо сказать, было за что. Несмотря на ряд компромиссов, на которые пошли корейцы, им удалось создать сбалансированный смартфон, способный привлечь широкую аудиторию пользователей сочетанием обширной функциональности и невысокой цены. Galaxy A51, как и подобает преемнику, стал во всём лучше. Разбираемся, чем новинка отличается от своего предшественника, тем более что теперь её можно купить и в России.

Чем Galaxy A51 отличается от A50

Прежде всего это, конечно, дизайн. Samsung фактически перерисовала внешний вид новинки, которую выполнила в стилистике ещё не вышедших флагманов 2020 года. Объектив фронтальной камеры посередине, который прежде применялся только в Galaxy Note 10, а также прямоугольный блок основной камеры, состоящей из четырёх модулей, явно играет Galaxy A51 на руку. Кроме того, Samsung удалось уменьшить рамки по периметру дисплея, за счёт чего его диагональ выросла до 6,5 дюймов. В целом же внешне аппарат выглядит гораздо дороже, чем стоит.

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Я неслучайно написал «выглядит» вместо «ощущается», потому что по тактильным ощущениям, которые дарит смартфон, A51 остался примерно на уровне A50. Samsung решила сохранить пластиковый корпус, разве что слегка разукрасив заднюю панель нечётко проявляющимся орнаментом из геометрических фигур. Они сделали аппарат привлекательнее, чем был его предшественник, но по большому счёту, учитывая остальные элементы редизайна, можно было обойтись и без этого.

Камера Galaxy A51

Апгрейд основной камеры, получившей дополнительный, четвёртый, модуль, на этом не заканчивается. Корейцы подкрутили разрешающую способность основной камеры, доведя её до уровня современных аппаратов – 48 Мп. Правда, рассчитывать, что это сильно повлияет на качество фото, явно не стоит. Впрочем, даже A50 фотографировал вполне сносно, а A51 в этом плане будет как минимум не хуже. Тем более, что акцент сам производитель делает на появившемся макро-модуле, с помощью которого можно делать снимки мелких объектов с близкого расстояния. А вот ToF-сенсор, как во флагманах, не завезли. Видимо, тогда получилось бы слишком дорого.

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С железом ничего примечательного: процессор Exynos 9611, 4/6 ГБ оперативки и 64/128 ГБ встроенной памяти. Но это и неважно. Зато важна цена, по которой A51 привезли в Россию, а это – всего 19 990 рублей за базовую версию и 22 990 рублей за топовую. Впрочем, лично я бы не стал переплачивать и взял Galaxy A51 в базе, ведь сегодня все аппараты в этом ценовом сегменте работают плюс-минус одинаково – не верю, что говорю это – независимо от объёма оперативной памяти. А уж если нарвётесь на скидку, которые наверняка скоро появятся, берите и не задумывайтесь.