В России появится аналог Instagram. Что о нем известно

Пользователи Instagram уже смирились с тем, что социальная сеть заблкоирована на территории РФ. На данный момент у кого-то получается зайти на страничку через VPN, но, кажется, это ненадолго: власти активно взялись за блокировку VPN-сервисов да и иметь установленное приложение на телефоне, вероятно, скоро будет незаконно. Кроме того, площадок, похожих на Instagram, довольно много, но вся проблема в охватах. Пользователи рассматривают разные площадки, но как собрать всех в одном месте? Похоже, решение проблемы уже близко — совсем скоро появится отечественная замена Instagram. Рассказываем, как называется это приложение и что о нем известно.

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Что такое Россграм

О том, что в стране появится аналог Instagram, стало известно накануне. Россграм должен стать полноценной заменой сервису от Meta и, по-видимому, уже давно разрабатывался. На странице Россграма ВКонтакте отмечается, что приложение начали создавать заранее, а веб-сайт Россграма появился в день блокировки Instagram в России — 14 марта.

Считается, что автором Россграма стал предприниматель Александр Зобов: он утверждает, что учился на одном курсе с создателем ВКонтакте Павлом Дуровым. Отмечается, что Зобов — Digital-маркетолог с 15-летним опытом, работавший в лондонском рекламном агентстве, занимался созданием бартерной сети «Вебкоммуна». Партнером Зобова по Россграм выступает Кирилл Филимонов, занимающийся сетью детских футбольных школ.

По словам разработчика, российский аналог Инстаграм будет оснащен всеми теми же привычными функциями, а приложение появится для iOS и Android уже 28 марта 2022 года для первых пользователей, которые оставят заявку на сайте. Для обычных пользователей приложение станет доступным уже в апреле этого года. На своей странице в ВКонтакте создатель Россграм Александр Зобов также отмечает, что приложение также будет иметь функцию переноса данных: для этого вам будет необходимо зайти в Настройки Instagram и запросить файл в JSON-формате.

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Аналог Инстаграм в России

Уже сейчас доступен сайт Россграм. На данный момент он работает со сбоями — вероятно, о соцсети узнало большое количество пользователей. Прямо на главной странице висит небольшое описание будущего приложения. Среди прочего указано, что в Россграме будут не только привычные нам всем функции, но и дополнительные инструменты монетизации для пользователей — платный доступ к контенту, функция сбора средств (краудфандинг) и даже реферальная программа. Объясняется, что первые, кто оставит заявку на тестирование, смогут получить дополнительные привилегии.

Ожидается, что ранним доступом смогут воспользоваться топ-блогеры и партнеры приложения. Чтобы стать партнером Россграм, необходимо кликнуть кнопку «Партнерство» вверху страницы, ввести имя, адрес электронной почты, номер телефона и выбрать роль: информационный партнер (СМИ), спонсор или инвестор и нажать «Подписаться». В своем обращении Александр Зобов пообещал, что партнеры смогут получить ранний доступ и интересные условия по рекламе на площадке в будущем. К слову, у Россграма уже появилась своя страница в Википедии.

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Российский аналог Инстаграм

К сожалению, на данный момент сайт Россграм работает со сбоями, но форма для заполнения, позволяющая получить доступ одним из первых, похоже, работает. Вам необходимо ввести:

Имя.

Адрес электронной почты.

Номер телефона, если хотите получить оповещение.

Выбрать роль (пользователь или блогер с аудиторией более 100 тысяч человек). Если вы блогер, то необходимо оставить ссылку на Instagram или канал на YouTube.

После заполнения данных ваша заявка будет принята, а ближе к тестовому запуску платформы, скорее всего, вам придет оповещение о предоставлении необходимого доступа.

Давайте обсудим Россграм в нашем Telegram-чате!

Вопросов к Россграм много: насколько хорошо соцсеть сможет заменить Инстаграм, будет ли пользоваться популярностью. Но, на первый взгляд, эта площадка видится неплохим местом для того, чтобы популярные блогеры могли обратно собрать собственных подписчиков.