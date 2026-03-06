Ватсап* вводит платную подписку: что она даёт

Кирилл Пироженко

Мессенджер WhatsApp*, которым ежедневно пользуются миллиарды людей, может получить новый формат монетизации. Компания работает над платной подпиской под названием WhatsApp* Plus, которая будет доступна пользователям Android и iOS. Речь не идёт об отдельной программе — это именно опциональный премиум-план внутри обычного WhatsApp*, который можно установить из Google Play. А вот что будет, если вы скачаете WhatsApp не из магазина Google.

Некоторые функции Ватсапа становятся платными. Изображение: 9to5mac.com

Некоторые функции Ватсапа становятся платными. Изображение: 9to5mac.com

Что такое WhatsApp* Plus

WhatsApp* Plus — это новая платная подписка, которую разрабатывает команда мессенджера. Она будет доступна прямо в стандартном приложении и предложит дополнительные функции в обмен на ежемесячную оплату. Пока сервис находится на стадии разработки, поэтому точные сроки запуска и цена подписки ещё не объявлены.

Главная цель WhatsApp* Plus — добавить возможности, которые не влияют на базовую работу мессенджера, но делают его использование более удобным и индивидуальным. По сути, компания хочет предложить расширенную кастомизацию и дополнительные мелкие функции для тех пользователей, которые готовы платить за более гибкий интерфейс и новые элементы общения.

Какие функции будут в WhatsApp* Plus

Одной из ключевых особенностей подписки станет расширенная персонализация интерфейса и дополнительные мелкие функции, которые должны сделать использование мессенджера удобнее. Разработчики делают акцент именно на настройке внешнего вида и небольших улучшениях общения. По предварительным данным, подписка WhatsApp* Plus будет включать несколько дополнительных возможностей:

  • Настройка внешнего вида приложения. Пользователи смогут менять тему оформления, акцентные цвета интерфейса и даже иконку приложения. В наборе планируется около 14 различных значков и несколько цветовых схем.
    Можно выбирать цветовую тему. Изображение:WABetaInfo

    Можно выбирать цветовую тему. Изображение:
    WABetaInfo

  • Увеличенное количество закреплённых чатов. В обычной версии WhatsApp* можно закрепить только три диалога. Подписка увеличит этот лимит до двадцати, что особенно удобно для тех, кто активно использует мессенджер для работы и общения.
    Больше чатов для закрепления. Изображение:WABetaInfo

    Больше чатов для закрепления. Изображение:
    WABetaInfo

  • Эксклюзивные мелодии звонков. Подписчики получат доступ к набору уникальных рингтонов, созданных специально для WhatsApp*. Это позволит легче отличать звонки мессенджера от уведомлений других приложений.
    Эксклюзивные рингтоны тоже подвезли. Изображение:WABetaInfo

    Эксклюзивные рингтоны тоже подвезли. Изображение:
    WABetaInfo

  • Эксклюзивные стикеры. В платной версии могут появиться специальные наборы стикеров, которые не будут доступны обычным пользователям.

  • Более интерактивные реакции на сообщения. Разработчики тестируют новые типы реакций, которые могут выглядеть более динамично и сделать переписку более живой.

В целом WhatsApp* Plus ориентирован не на изменение базовых возможностей мессенджера, а на улучшение пользовательского опыта. Подписка добавляет именно те функции, которые делают приложение более удобным и персонализированным, но при этом не затрагивают привычные способы общения.

Станет ли WhatsApp платным

Важно понимать, что WhatsApp* не станет платным мессенджером. Подписка WhatsApp* Plus полностью добровольная и никак не ограничивает бесплатную версию приложения. Пользователи смогут продолжать отправлять сообщения, звонить, обмениваться файлами и участвовать в группах без каких-либо ограничений.

Фактически WhatsApp* идёт по тому же пути, что и многие другие сервисы. Базовые функции остаются бесплатными для всех, а платная подписка добавляет дополнительные возможности для персонализации и удобства. Такой подход позволяет монетизировать сервис, не ухудшая опыт обычных пользователей.

Когда выйдет WhatsApp Plus

На данный момент WhatsApp* Plus всё ещё находится в разработке. Компания пока не раскрывает точную стоимость подписки и не называет дату её запуска. Также не исключено, что часть функций может измениться или дополниться перед официальным релизом.

Однако уже сейчас понятно, что WhatsApp* начинает постепенно экспериментировать с платными возможностями для обычных пользователей. Если подписка окажется востребованной, со временем в неё могут добавить ещё больше функций, связанных с персонализацией интерфейса и расширением возможностей общения.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

