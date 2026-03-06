Ватсап* вводит платную подписку: что она даёт

Мессенджер WhatsApp*, которым ежедневно пользуются миллиарды людей, может получить новый формат монетизации. Компания работает над платной подпиской под названием WhatsApp* Plus, которая будет доступна пользователям Android и iOS. Речь не идёт об отдельной программе — это именно опциональный премиум-план внутри обычного WhatsApp*, который можно установить из Google Play. А вот что будет, если вы скачаете WhatsApp не из магазина Google.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Что такое WhatsApp* Plus

WhatsApp* Plus — это новая платная подписка, которую разрабатывает команда мессенджера. Она будет доступна прямо в стандартном приложении и предложит дополнительные функции в обмен на ежемесячную оплату. Пока сервис находится на стадии разработки, поэтому точные сроки запуска и цена подписки ещё не объявлены.

Могут ли заблокировать MAX в России, как сейчас это сделали с WhatsApp

Главная цель WhatsApp* Plus — добавить возможности, которые не влияют на базовую работу мессенджера, но делают его использование более удобным и индивидуальным. По сути, компания хочет предложить расширенную кастомизацию и дополнительные мелкие функции для тех пользователей, которые готовы платить за более гибкий интерфейс и новые элементы общения.

Какие функции будут в WhatsApp* Plus

Одной из ключевых особенностей подписки станет расширенная персонализация интерфейса и дополнительные мелкие функции, которые должны сделать использование мессенджера удобнее. Разработчики делают акцент именно на настройке внешнего вида и небольших улучшениях общения. По предварительным данным, подписка WhatsApp* Plus будет включать несколько дополнительных возможностей:

Настройка внешнего вида приложения. Пользователи смогут менять тему оформления, акцентные цвета интерфейса и даже иконку приложения. В наборе планируется около 14 различных значков и несколько цветовых схем.

Пользователи смогут менять тему оформления, акцентные цвета интерфейса и даже иконку приложения. В наборе планируется около 14 различных значков и несколько цветовых схем. Увеличенное количество закреплённых чатов. В обычной версии WhatsApp* можно закрепить только три диалога. Подписка увеличит этот лимит до двадцати, что особенно удобно для тех, кто активно использует мессенджер для работы и общения.

В можно закрепить только три диалога. Подписка увеличит этот лимит до двадцати, что особенно удобно для тех, кто активно использует мессенджер для работы и общения. Эксклюзивные мелодии звонков. Подписчики получат доступ к набору уникальных рингтонов, созданных специально для WhatsApp*. Это позволит легче отличать звонки мессенджера от уведомлений других приложений.

Подписчики получат доступ к набору уникальных рингтонов, созданных специально для WhatsApp*. Это позволит легче отличать звонки мессенджера от уведомлений других приложений. Эксклюзивные стикеры. В платной версии могут появиться специальные наборы стикеров, которые не будут доступны обычным пользователям.

В платной версии могут появиться специальные наборы стикеров, которые не будут доступны обычным пользователям. Как правильно продлить время работы от одного заряда вашего смартфона на Android Более интерактивные реакции на сообщения. Разработчики тестируют новые типы реакций, которые могут выглядеть более динамично и сделать переписку более живой.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

В целом WhatsApp* Plus ориентирован не на изменение базовых возможностей мессенджера, а на улучшение пользовательского опыта. Подписка добавляет именно те функции, которые делают приложение более удобным и персонализированным, но при этом не затрагивают привычные способы общения.

Станет ли WhatsApp платным

Важно понимать, что WhatsApp* не станет платным мессенджером. Подписка WhatsApp* Plus полностью добровольная и никак не ограничивает бесплатную версию приложения. Пользователи смогут продолжать отправлять сообщения, звонить, обмениваться файлами и участвовать в группах без каких-либо ограничений.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER В MAX И СМОЖЕШЬ ЧИТАТЬ ЛЮБИМЫЙ САЙТ ДАЖЕ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

Фактически WhatsApp* идёт по тому же пути, что и многие другие сервисы. Базовые функции остаются бесплатными для всех, а платная подписка добавляет дополнительные возможности для персонализации и удобства. Такой подход позволяет монетизировать сервис, не ухудшая опыт обычных пользователей.

Когда выйдет WhatsApp Plus

На данный момент WhatsApp* Plus всё ещё находится в разработке. Компания пока не раскрывает точную стоимость подписки и не называет дату её запуска. Также не исключено, что часть функций может измениться или дополниться перед официальным релизом.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ И ПООБЩАЙСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ В ЖИВУЮ

Однако уже сейчас понятно, что WhatsApp* начинает постепенно экспериментировать с платными возможностями для обычных пользователей. Если подписка окажется востребованной, со временем в неё могут добавить ещё больше функций, связанных с персонализацией интерфейса и расширением возможностей общения.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России