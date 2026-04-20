Недавно российские приложения начали активно блокировать VPN. Ситуация неприятная, ведь доступ к банкам и прочим сервисам из-за виртуальной частной сети практически невозможно. То есть VPN на Android и так работает через раз, но тут появилась новая угроза. Оказывается, включенный VPN может взорвать смартфон. По крайней мере, так следует из одного заголовка, который завирусился на этой неделе. Посмотрим, что за этим стоит.

Чем опасен VPN на Android

Издание «Абзац» опубликовало материал с заголовком «IT-эксперт рассказал, когда использование VPN может привести к взрыву смартфона». Естественно, новость разлетелась мгновенно. Читать дальше заголовка многие не стали. Зачем, если все ясно?

IT-эксперт Алексей Бойко сказал буквально следующее: взрыв возможен при одновременном совпадении нескольких условий:

первое : очень старый телефон, который проектировался задолго до появления современного ПО;

: очень старый телефон, который проектировался задолго до появления современного ПО; второе : навороченное приложение с высокой вычислительной нагрузкой;

: навороченное приложение с высокой вычислительной нагрузкой; третье: прямые солнечные лучи, которые дополнительно греют корпус.

И даже при всем этом сам эксперт назвал такой сценарий «очень маловероятными событиями». На современном смартфоне хотя бы среднего ценового класса, по его словам, подобных проблем «близко быть не должно». Вот такая бомба. В прямом смысле.

Может ли VPN взорвать смартфон

Если коротко — нет. Опасный VPN в смысле «взрывчатое вещество» это, конечно, сильный образ, но к реальности отношения не имеет. VPN нагревает смартфон. Это правда, потому что шифрование трафика создает дополнительную нагрузку на процессор. Но нагрев от VPN примерно такой же, как от любого другого фонового процесса: карты, синхронизация почты, стриминг музыки.

Чтобы VPN на телефоне довел ситуацию до критической температуры, нужно собрать идеальный шторм:

телефон возрастом лет десять с деградировавшей батареей;

одновременно запущенные тяжелые приложения;

прямое солнце на корпус в жаркую погоду;

и при этом ни одна из встроенных защит не сработала.

Современные смартфоны имеют многоуровневую защиту от перегрева: процессор снижает частоту, система предупреждает пользователя, зарядка отключается. Взрыв аккумулятора — это история про физически поврежденный элемент питания, а не про использование VPN в России или где-либо еще. Смешивать эти два явления — все равно что обвинять калькулятор в пожаре, потому что он тоже греется.

Почему греется телефон на Android

Реальные причины перегрева смартфона вообще не связаны с конкретным приложением. Вот что действительно греет телефон:

прямые солнечные лучи (самый быстрый способ перегреть любой смартфон);

зарядка во время активного использования (процессор и батарея греются одновременно);

поврежденный или сильно деградировавший аккумулятор;

игры с высокой графической нагрузкой;

фоновые процессы, которые не оптимизированы (в том числе некоторые бесплатные VPN с агрессивной рекламой внутри).

VPN мешает работе приложений и создает нагрузку на сеть и процессор — это факт. Но в списке причин перегрева он стоит далеко не первым. Если телефон греется сильнее обычного, стоит сначала проверить, не лежит ли он на солнце и не заряжается ли одновременно с игрой. Если хотите — прочитайте инструкцию о том, как отключить VPN на Android, чтобы точно отлегло.

Опасно ли пользоваться VPN на смартфоне

Опасен ли VPN в смысле физической угрозы для смартфона? Нет, если телефону меньше пяти лет и вы не используете его как подставку для барбекю. Безопасный VPN с точки зрения железа — это практически любой современный сервис на актуальном устройстве.

Другие риски существуют, но они другого рода. Бесплатный VPN нередко собирает данные пользователей (это реальная угроза приватности, а не физическая безопасность смартфона). Кроме того, стремительно развивается блокировка VPN. Добавьте к этому плату за VPN в России, которую тоже обсуждают, и картина получается невеселая. Но взрыва в ней точно нет. Если хочется бояться виртуальной частной сети — бойтесь потери данных и внезапного отключения сервиса. Это реальные риски. Взрыв смартфона от включенного туннеля оставим для следующего вирусного заголовка. Отключить VPN на Android иногда стоит, но точно не потому, что телефон взорвется.