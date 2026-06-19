Пока в сети нагнетали панику про обязательную регистрацию каждого смартфона, Минцифры вышло и прямо назвало это фейком. Совет Федерации одобрил закон о единой базе IMEI, и тут же поползли слухи, что теперь телефон придётся ставить на учёт самому, да ещё и за деньги. Ранее мы тоже разбирали, отключат ли смартфон, если его не поставить на учёт. Теперь же ведомство расставило точки над i: новости про базу IMEI оказались куда спокойнее, чем казалось.

Постановка смартфона на учет в России. Что известно на данный момент? Фото.

Постановка смартфона на учет в России. Что известно на данный момент?

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Что заявило Минцифры про базу IMEI

Главное, что нужно знать: никакой обязательной постановки смартфона на учёт силами самого владельца не будет. В ведомстве прямо опровергли гулявшие по сети сообщения и назвали их недостоверными.

Она не предполагает их «постановки на учёт» гражданами. Сообщения об этом — фейк.

Если простыми словами, то единая база IMEI в России будет наполняться без вашего участия. Данные об идентификаторах устройств туда передадут операторы связи, которые и так регистрируют каждый смартфон в сети, либо Федеральная таможенная служба при ввозе техники. То есть вам не придётся никуда ходить, ничего заполнять и платить за регистрацию в базе IMEI своего обычного телефона. Подробнее саму механику реестра мы расписывали в материале о том, отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI.

Когда смартфон всё же придётся регистрировать самому

Есть ровно один случай, когда владельцу нужно действовать самостоятельно. Это касается тех, кто купил новое устройство за рубежом и ввёз его в Россию лично. Тогда регистрация смартфона ложится на плечи владельца, но и тут всё не страшно: сделать это можно будет по желанию через «Госуслуги», без беготни по инстанциям.

Пользователям не придется ставить телефон на учет вручную. Фото.

Пользователям не придется ставить телефон на учет вручную

Для всех остальных, кто покупает технику в обычных российских магазинах, ничего не меняется. Так что массовая привязка SIM к IMEI своими руками, которой все пугали друг друга, в реальности касается лишь узкой группы людей с заграничными покупками. К слову, если переживаешь за доступ к сервисам в эпоху ограничений, мы отдельно разбирали, когда и почему отключают интернет в России в 2026 году.

Зачем нужна база IMEI

Резонный вопрос: если не для слежки за гражданами, то ради чего всё затевалось. Власти объясняют необходимость борьбой с незаконным ввозом и краденой техникой. Серые смартфоны и устройства с подменными идентификаторами, которые используют в преступных целях, как раз и должны отсеиваться через базу.

База IMEI в России поможет очистить рынок от некачественных устройств. Фото.

База IMEI в России поможет очистить рынок от некачественных устройств

Плюс ведомство отдельно отметило роль реестра в защите от беспилотников, ведь так проще понимать, какие устройства реально работают в сети. То есть удар нацелен на нелегальный оборот, а не на честных покупателей, и попадание в чёрный список смартфонов грозит именно контрабанде.

Что делать владельцам смартфонов сейчас

Ответ предельно простой: ничего. Точные параметры работы базы ещё определят отдельными подзаконными актами, так что конкретные сроки и детали появятся позже. Прямо сейчас бежать что-то регистрировать, проверять или оплачивать не нужно. Если у вас обычный смартфон, купленный в России, проверка IMEI смартфона и внесение в базу пройдут без вашего участия.

Наш совет прежний: не вестись на пугающие вбросы, дожидаться официальных разъяснений и держать в порядке доступ к своим аккаунтам. Кстати, если вдруг потеряешь вход в нацмессенджер, у нас есть удобный гайд, как восстановить аккаунт в MAX через Mobile ID за несколько минут. А как только Минцифры опубликует финальные правила, мы первыми всё разложим по полочкам.