Пока в сети нагнетали панику про обязательную регистрацию каждого смартфона, Минцифры вышло и прямо назвало это фейком. Совет Федерации одобрил закон о единой базе IMEI, и тут же поползли слухи, что теперь телефон придётся ставить на учёт самому, да ещё и за деньги. Ранее мы тоже разбирали, отключат ли смартфон, если его не поставить на учёт. Теперь же ведомство расставило точки над i: новости про базу IMEI оказались куда спокойнее, чем казалось.

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Что заявило Минцифры про базу IMEI

Главное, что нужно знать: никакой обязательной постановки смартфона на учёт силами самого владельца не будет. В ведомстве прямо опровергли гулявшие по сети сообщения и назвали их недостоверными.

Она не предполагает их «постановки на учёт» гражданами. Сообщения об этом — фейк.

Если простыми словами, то единая база IMEI в России будет наполняться без вашего участия. Данные об идентификаторах устройств туда передадут операторы связи, которые и так регистрируют каждый смартфон в сети, либо Федеральная таможенная служба при ввозе техники. То есть вам не придётся никуда ходить, ничего заполнять и платить за регистрацию в базе IMEI своего обычного телефона. Подробнее саму механику реестра мы расписывали в материале о том, отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI.

Когда смартфон всё же придётся регистрировать самому

Есть ровно один случай, когда владельцу нужно действовать самостоятельно. Это касается тех, кто купил новое устройство за рубежом и ввёз его в Россию лично. Тогда регистрация смартфона ложится на плечи владельца, но и тут всё не страшно: сделать это можно будет по желанию через «Госуслуги», без беготни по инстанциям.

Для всех остальных, кто покупает технику в обычных российских магазинах, ничего не меняется. Так что массовая привязка SIM к IMEI своими руками, которой все пугали друг друга, в реальности касается лишь узкой группы людей с заграничными покупками. К слову, если переживаешь за доступ к сервисам в эпоху ограничений, мы отдельно разбирали, когда и почему отключают интернет в России в 2026 году.

Зачем нужна база IMEI

Резонный вопрос: если не для слежки за гражданами, то ради чего всё затевалось. Власти объясняют необходимость борьбой с незаконным ввозом и краденой техникой. Серые смартфоны и устройства с подменными идентификаторами, которые используют в преступных целях, как раз и должны отсеиваться через базу.

Плюс ведомство отдельно отметило роль реестра в защите от беспилотников, ведь так проще понимать, какие устройства реально работают в сети. То есть удар нацелен на нелегальный оборот, а не на честных покупателей, и попадание в чёрный список смартфонов грозит именно контрабанде.

Что делать владельцам смартфонов сейчас

Ответ предельно простой: ничего. Точные параметры работы базы ещё определят отдельными подзаконными актами, так что конкретные сроки и детали появятся позже. Прямо сейчас бежать что-то регистрировать, проверять или оплачивать не нужно. Если у вас обычный смартфон, купленный в России, проверка IMEI смартфона и внесение в базу пройдут без вашего участия.

Наш совет прежний: не вестись на пугающие вбросы, дожидаться официальных разъяснений и держать в порядке доступ к своим аккаунтам. Кстати, если вдруг потеряешь вход в нацмессенджер, у нас есть удобный гайд, как восстановить аккаунт в MAX через Mobile ID за несколько минут. А как только Минцифры опубликует финальные правила, мы первыми всё разложим по полочкам.