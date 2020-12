Во что поиграть на Android в 2021: гонки

Для Android доступно много отличных игр. Но как выделить настоящие шедевры, использующие все возможности сенсорного экрана, из тонн неудачных портов компьютерных хитов? Это могут сделать только те, кто играет чуть ли не во все игры из Google Play. Пока сделать этого никто не смог, но многие стараются, в том числе и мы. В результате этих попыток мы выбираем лучшие игры, которыми еженедельно делимся с вами. Мы уже рассказывали о лучших представителях разных жанров, а сегодня, начав подводить итоги года, приведу примеры лучших гоночных игр, в которые можно было поиграть в прошедшие 12 месяцев. Главное — зарядите смартфоны!

Table Top Racing: World Tour — настольные гонки

Table Top Racing: World Tour — это игра, в которой вам предстоит водить крошечные автомобили по трассам, построенным из предметов домашнего обихода. Это будет что-то вроде Micro Machines и Mario Kart. Игра интересная и захватывающая. Вам надо будет не только как можно быстрее проходить дистанцию, но и бороться с противниками, используя хитрые маневры.

Можно модернизировать свой автомобиль. Но делается это не за счет внутриигровых покупок (так как игра платная), а благодаря победам на трассе и полученным за это игровым деньгам.

Игра в первую очередь интересна тем, что дает вам что-то новое, но при этом не требует денег за каждый шаг. Один раз заплатил и играй сколько хочешь.

Скачать Table Top Racing: World Tour

GRID Autosport — лучшая игра для Android

Пускай GRID Autosport и стоит под 1 000 рублей, но она предлагает то, чего не хватает многим другим играм. Это полноценный AAA-хит премиум-класса без рекламы и встроенных покупок. Главное, чтобы телефон потянул.

Даже на ПК и консолях GRID Autosport произвел впечатление. Спустя пять лет игра вышла для смартфонов и предлагает около 100 трасс и огромное количество автомобилей.

Это симулятор и вам будет нелегко в некоторые моменты, но системы помощи сделают процесс более доступным для новичков. В любом случае, многие согласятся, что это одна из лучших игр для Android. Как минимум в своем жанре.

Скачать GRID Autosport

Repulze — гонки будущего

Repulze — это гоночная игра, но к автомобилям она не имеет вообще никакого отношения. Вместо этого вам придется управлять экспериментальными аппаратами на воздушной подушке, которые разгоняются до безумной скорости. Все это будет проходить не просто на плоской поверхности, а на сложных конструкциях, которые часто напоминают американские горки.

К игре есть научно-фантастическая предыстория о синтетических людях и корпорациях, но на самом деле все это только дополнение, которое объясняет, откуда все это. В начале вы будете постоянно со всем сталкиваться, падать и проигрывать, но потом игра станет для вас очень интересной

Скачать Repulze

Rush Rally 3 — раллийные гонки для Android

Rush Rally 3 приносит на Android консольные раллийные гонки. Есть много режимов, включая обычные, когда штурман говорит вам, какие впереди повороты, и даже настоящий замес ралли-кросса, в котором будут часто агрессивно настроенные к вам соперники. Есть даже полноценный режим карьеры.

В игре очень хорошо проработаны визуальные эффекты и точки обзора. Это относится как к обычной гонке, так и к тем ситуациям, когда что-то идет не так. Элементы управления тоже работают хорошо, предоставляя несколько режимов (наклон, кнопки и тому подобное). В этой игре достаточно того, что позволит не просто скоротать время, но и доставит удовольствие.

Скачать Rush Rally 3

Need for Speed: Most Wanted — жажда скорости

Любой, кто ждет от консольных версий этой игры гонок со свободным перемещением, будет обманут в своих ожиданиях. Но это не мешает Need for Speed: Most Wanted оставаться одной из лучших игр такого рода для Android. Пусть трассы можно было сделать и получше, но настоящая гоночная составляющая тут превосходна.

Вы будете перемещаться от гонки к гонке, пытаясь выиграть их и поднять свою репутацию. Кроме этого, за победы вы будете получать внутриигровую валюту, позволяющую покупать новые автомобили для участия в специальных мероприятиях. В общем все как обычно.

Игра выглядит великолепно на Android и имеет крутой саундтрек. Но это все мишура для тех, кто привык к настоящему хардкорному NFS. Приятно, что в игре все как-то сбалансировано, а отзывчивое управление, которое можно настроить под себя, не даст вам разочароваться в ней.

Скачать Need for Speed: Most Wanted

Mini Motor Racing — минимальные гонки

Mini Motor Racing — это неистовая гонка с видом сверху, которая дает управлять крошечными автомобилями, несущимися по узким трассам. Они извиваются и поворачиваются, явно пытаясь заставить вас постоянно врезаться в стены. Автомобили управляются скорее как автомобили с дистанционным управлением, чем как настоящие. В итоге мы получаем игру, в которой просто невозможно оторваться от игрового процесса. А если вы отвернетесь на секунду от экрана, то это закончится поражением.

Здесь масса контента — множество десятков гонок, происходящих на самых разных трассах, включая руины и прибрежные тропы. ИИ иногда бывает слишком агрессивным, но с умелыми модернизациями автомобилей и использованием нитроускорения во время гонок вы получите больше, чем просто пару случайных побед.

Скачать Mini Motor Racing

Motorsport Manager Mobile 3 — спортивный менеджер

Motorsport Manager Mobile 3 — это игра в жанре гоночного менеджмента, но без скучных деталей. Вместо того, чтобы сидеть перед таблицей, игра представляет собой хорошо сбалансированное сочетание доступности и глубины, позволяя вам вникнуть в мельчайшие детали команд, спонсоров, механики и даже раскраски.

Когда все готово, вы можете наблюдать напряженные и захватывающие гонки с видом сверху. Да, вы увидите только кружки с номерами, но этого достаточно, чтобы болеть за них и переживать, все ли вы правильно сделали на этапе подготовки.

Конечно, начинать придется с самого низа турнирной таблицы, но потом, если все будете делать правильно, ситуация поменяется, и вы займете места намного выше.

Игра отлично оптимизирована для мобильных устройств, и это большой шаг вперед по сравнению с относительно упрощенным оригинальным Motorsport Manager Mobile.

Скачать Motorsport Manager Mobile 3