Вы даже не представляете, насколько круто платить смартфоном

Мы с вами уже давно привыкли к бесконтактным платёжным сервисам. Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay работают в России уже много лет, чем сильно облегчают нашу жизнь. Благодаря возможности оплачивать покупки смартфоном лично я практически перестал брать с собой свой бумажник, где хоть и не бывает наличности, хранится 4 банковских карты – по одной Сбербанка и ВТБ и 2 от Тинькофф банка, а также несколько штук дисконтного «пластика». Носить их с собой у меня никогда не вызывало большой радости, а потому в какой-то момент я просто оставил кошелёк дома, взяв с собой только смартфон. С тех пор так и хожу. Но я и представить себе не мог, насколько это в действительности удобно.

Как добавить билет на поезд в Google Pay

Я пишу этот пост, будучи в мини-отпуске в Турции, где хоть и бывал много раз, картами никогда прежде не расплачивался. Каждой поездке предшествовала стандартная процедура по обналичиванию небольшой суммы в долларах, которая бралась с собой чисто на всякий случай. Однако из-за резкого роста американской валюты моё внутреннее зелёное земноводное, которое обычно имеет свойство душить при попытке купить что-нибудь дорогостоящее, деловито посоветовало мне оставить доллары на счету. Но, как это обычно бывает, без покупок даже в условиях турецкого all inclusive не обходится, и я решил начать платить картой.

Как платить в Турции

Я открыл счёт в лирах в своём банке – благо, мой позволяет сделать это прямо в приложении – и отправился за покупками. А поскольку в Турции сейчас всё ещё жарко, я был в шортах и, карту, разумеется, по давно выработавшейся привычке не взял. Но это оказалось ошибкой, потому что здесь о бесконтактной оплате даже не слышали и терминал, который стоял в магазине, не принимал не только Google Pay, но даже с PayPass’ом не работал. В результате всю корзину товаров, которую я набрал, пришлось стыдливо оставить на кассе, вынудив продавцов раскладывать всё по прилавкам обратно.

Google готовит кардинальное обновление Google Pay

Аналогичная ситуация произошла со мной и в крупном торговом центре с популярными сетевыми магазинами вроде H&M и Bershka. Правда, там я решил проверить работоспособность Google Pay уже из интереса – неужели и здесь бесконтактные платежи не принимают? Оказалось, что нет. К счастью, у меня была с собой карта, поэтому проблем с тем, чтобы расплатиться, у меня не возникло, если не считать небольшого затыка при вводе пин-кода, который я за ненадобностью забыл и даже один раз ввёл его неправильно.

Работает ли в Турции Samsung Pay

Только несколько дней спустя я узнал, что бесконтактная оплата в Турции в принципе есть. По крайней мере, Samsung Pay здесь точно работает. Другое дело, что из-за повсеместного отсутствия терминалов с поддержкой NFC расплачиваться за покупки смартфоном нельзя практически нигде. Даже в анталийском торговом центре мне не удалось обнаружить ни одного магазина, где был бы бесконтактный терминал, который смог бы распознать платёж, проведённый по NFC. Более того, на меня даже смотрели как на ненормального, когда я пытался прикладывать свой смартфон к терминалу – настолько эта практика здесь неразвита.

Apple, подвинься. Google засветила банковскую карту для Google Pay

К чему это я? А к тому, что мы настолько привыкли к бесконтактной оплате, что даже не замечаем этого. Для нас это давно стало обыденностью, ведь к хорошему привыкаешь быстро и уже даже искренне перестаёшь понимать, как жил без этого раньше. Но, попадая в среду с другими устоями, сначала негодуешь, потом привыкаешь, а затем перестаёшь воспринимать удобство, к которому издавна привык, как должное. Поэтому, Google, прости меня за то, что я когда-то критиковал Google Pay. Это лучший платёжный сервис — по крайней мере, там, где он работает.