Вы в это точно верили! Собрали 10 самых популярных мифов о WhatsApp

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Иван Кузнецов 0

WhatsApp – самый популярный мессенджер в мире, поэтому логично, что он то и дело оказывается в центре всеобщего внимания. Причём зачастую даже неважно, по какой причине это происходит. Сам по себе WhatsApp является неодушевлённым инфлюенсером, создающим инфоповоды буквально из ничего. С одной стороны, это хорошо. Но, с другой, это провоцирует возникновение различных мифов, в которые многие, к сожалению, верят. А значит, нужно хотя бы попытаться их разоблачить. Этим и займёмся.

Мифы о Whatsapp

О WhatsApp ходит очень много мифов, верить которым ну никак нельзя

Допускаю, что часть мифов покажется вам глупостью или выдумкой. Но, если вы попробуете забить соответствующую тему в Google, то увидите, что на самом деле она интересует кучу людей, которые действительно верят в то, что это правда.

Что будет с WhatsApp в будущем

Whatsapp

Эти мифы одинаково лживы в отношении WhatsApp для Android и iOS

WhatsApp станет платным

Нет, не станет. По крайней мере, для нас с вами. Об этом руководство мессенджера заявило ещё в мае в ответ на вопросы пользователей, которые переживали, что за мессенджер придётся платить. Впрочем, монетизировать WhatsApp путём взимания платы за переписку и правда будут, но только с бизнес-аккаунтов. Им платить за использование WhatsApp для техподдержки всё-таки придётся.

В WhatsApp появится реклама

Нет, не появится. Несмотря на то что руководство WhatsApp рассматривало такую возможность несколько лет назад, планируя внедрить рекламу в окно выбора чатов, в результате от этой идеи было решено отказаться. Сервис собрал отзывы пользователей и понял, что народ пока к этому не готов, а значит, и рисковать пока ни к чему.

На чём зарабатывает WhatsApp

На рекламе. Несмотря на то что рекламы в WhatsApp нет, мессенджер собирает о вас некоторые данные. Например, историю ваших перемещений, переходов по ссылкам, отслеживает IP, с которых вы подключаетесь, фиксирует идентификатор вашего устройства и следит за тем, какими устройствами вы пользуетесь. Эта информация передаётся в Facebook, а тот уже использует её в рекламе.

В Ватсап можно удалять сообщения через WhatsApp Plus

WhatsApp Plus – это кастомная версия оригинального мессенджера с расширенной функциональностью. Подробнее о ней можете почитать вот в этой статье. Но, знайте, что даже она не позволяет ни редактировать отправленные сообщения по истечении часа, ни тем более их удалять. В мессенджере в принципе отсутствует такая возможность.

В России заблокируют WhatsApp

Ну, на самом деле исключать такую вероятность полностью я бы не стал, но на данный момент это маловероятно. Несмотря на то что Роскомнадзор недавно оштрафовал WhatsApp из-за отказа переносить данные пользователей в Россию, это ещё ничего не значит. Так что продолжаем пользоваться.

Как врут про WhatsApp

Слежка в Ватсапе

Говорят, что через Ватсап можно вести слежку. На самом деле это не так

WhatsApp защищён лучше Telegram

Ну, на самом деле многие так считают из-за того, что WhatsApp утверждает, что якобы шифрует все сообщения по протоколу end-to-end, а Telegram – нет. Но по факту всё не совсем так. Дело в том, что прочитать ваши сообщения в WhatsApp может и Apple, и Google, потому что мессенджер сохраняет резервные копии в iCloud и Google Drive, а также потому, что сообщения восстанавливаются по вводу номера телефона.

Правда ли, что Ватсап прослушивают

Нет, это чушь. Во-первых, вдумайтесь, где найти такое количество людей, которые бы прослушивали всех нас, а, во-вторых, как ни крути, но WhatsApp защищён довольно неплохо. Он шифрует не только сообщения, но и видеозвонки, и вклиниться в них посторонний не может при всём желании. Иначе бы что-то подобное уже утекло в Сеть. Поэтому миф о том, что Ватсап читает ФСБ – тоже всего лишь миф.

WhatsApp можно использовать на двух смартфонах

Нет, нельзя. Вопреки первоначальным обещаниям разработчиков, мессенджер устроен таким образом, что он не может одновременно работать на двух устройствах. Даже для того, чтобы включить его на компьютере, нужно сначала установить соединение компьютера со смартфоном, обеспечив им непрерывную связь.

Читать чужие сообщения в WhatsApp программой WhatsCracker

И это чушь. Вы не можете вмешаться в работу мессенджера и уж тем более влезть в другой аккаунт, чтобы прочесть чужие сообщения. Это миф сродни расширенным способностям приложения WhatsApp Plus. На самом деле эта программа ничего вам не даст, а только похитит ваши данные и украдёт ваши пароли от других аккаунтов. Поэтому берегитесь.

В WhatsApp сидят эксперты

Нет, никакие эксперты там не сидят. Поэтому все сообщения, которые вам предлагают пересылать, об опасности вышек 5G, о смертности от вакцинации от COVID-19, о бесплодии из-за прививок и т.д. – это фейки. Не верьте им сами, не пересылайте другим и призовите как можно большее числу человек не верить тому, что пишут в WhatsApp.

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