Времена для владельцев айфонов в России настали специфические. Ни мобильные банки, ни ВК, ни Макс, ни Авито из App Store уже не поставить, а ловить жалкие попытки разработчиков выпустить приложение под чужим именем — история так себе. Ведь его опять удалят, а значит, отвалятся и пуши, и обновления. Вот и получается, что платишь вроде за телефон премиум, а проблем получаешь больше, чем с бюджеткой. У нас в чатике на днях как раз об этом спорили, и я в очередной раз поймал себя на мысли, что сегодня куда честнее взять Android и не делать себе мозги. Остаётся один вопрос — какой смартфон купить, чтобы был точно не хуже Айфона. Для этого мы и собрали интерактивный тест: ответьте на несколько вопросов про привычки, бюджет и то, что бесит в телефонах, — а он подскажет одну-две-три модели, которые реально вам подходят. Погнали.