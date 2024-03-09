Выбираю складной смартфон. Вот мои 4 варианта для покупки

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Артем Сутягин

Раньше складные телефоны были чем-то далеким от научной фантастики, но новейшие раскладушки воплощают идеи будущего в реальность. Созданные на основе прочных алюминиевых корпусов и ультратонкого стекла, способные складываться пополам, эти телефоны будут удивлять вас каждый раз, когда вы будете открывать и закрывать их. Я много раз пользовался складными смартфонами в рамках тестирования, а две модели до этого у меня были в собственности. После некоторого времени с обычным смартфоном, я снова решил дать шанс раскладушке и купить себе ее. Остановился на этих четырех моделях, Что думаете?

Выбираю складной смартфон. Вот мои 4 варианта для покупки. Я до сих пор считаю Mate X3 одним из лучших складных смартфонов, но в списке его нет. Он у меня уже был. Фото.

Я до сих пор считаю Mate X3 одним из лучших складных смартфонов, но в списке его нет. Он у меня уже был.

Лучшие складные смартфоны в России

Сейчас практически невозможно найти более идеальный складной телефон, чем Samsung Galaxy Z Flip 5. В разложенном состоянии он выглядит как обычный смартфон, предлагает гладкий и тонкий корпус с батареей на весь день. Но его очень удобно носить в кармане, даже не смотря на то, что он более толстый. Габариты у него меньше и поэтому он вообще не чувствуется. Я понял это, когда пользовался Huawei P50 Pocket

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Samsung Galaxy Z Flip 5 — самые дешевый складной Самсунг

В Galaxy Z Flip 5 компания Samsung наконец-то увеличила размер экрана внешней крышки и сделала его гораздо более полезным, чем когда-либо прежде. Предыдущие модели этой серии оснащались небольшими дисплеями, которые подходили для определения времени или проверки уведомлений, но с этими маленькими экранами было сложно что-то делать.

Samsung Galaxy Z Flip 5 — самые дешевый складной Самсунг. Samsung Galaxy Z Flip 5. Изображение: world-devices. Фото.

Samsung Galaxy Z Flip 5. Изображение: world-devices

Теперь при диагонали 3,4 дюйма этот экран достаточно велик, чтобы использовать полноразмерную клавиатуру для ответа на сообщения, запускать полноценные приложения и просто реже открывать смартфон. Это действительно удобно. Заодно шарнир будет меньше изнашиваться и батарее не придется питать большой экран, как следствие — заряжать устройство придется реже.

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В модели Flip 5 Samsung применила новую конструкцию шарнира, благодаря которой телефон складывается в абсолютно плоское состояние. Только благодаря этому телефон стал на 2 мм тоньше.

Остальная часть телефона не столь интересна, но все же включает в себя хороший мобильный процессор — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который обеспечивает самую высокую скорость работы и лучшую эффективность батареи среди всех процессоров, разработанных для телефонов на базе Android. Камеры в этом поколении не обновились, но Flip 4 и так снимал очень достойно. Только не стоит надеяться на большое увеличение, так как здесь нет телеобъектива.

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Motorola Razr — Складная Моторола

Благодаря Motorola Razr (2023) наконец-то наступила эра складных телефонов среднего класса. ZTE пару недель назад предложила более дешевое устройство, но оно продается только в Японии. Правда, сэкономив столько денег, вы пойдете на некоторые уступки, но, скорее всего, это будет беспокоить только энтузиастов.

Motorola Razr — Складная Моторола. Motorola Razr 2023. Изображение: 3DNews. Фото.

Motorola Razr 2023. Изображение: 3DNews

Процессор Snapdragon 7 Gen 1 не топовый, но достаточно шустрый и отлично справляется даже с играми, не говоря уже об обычном ежедневном использовании. При этом, смартфон получил мощный аккумулятор, что в сочетании с энергоэффективным процессором обеспечивает довольно высокое время автономной работы.

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OLED-экран на крышке гораздо ближе к крошечным экранам на крышке Galaxy Z Flip прошлых лет, поскольку он используется в основном для просмотра уведомлений, быстрого селфи с помощью задних камер или телефонного звонка без раскладывания телефона. Вы определенно не захотите запускать на нем приложения. Да и камера порой оставляет желать лучшего. Она достаточно хороша для большинства сценариев, но по-настоящему хорошей назвать ее сложно.

Но если средняя камера и маленький внешний экран вас не смущают, то это отличная точка входа в мир складных смартфонов, которыми еще можно удивить себя и окружающих.

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OnePlus Open — лучший складной смартфон

OnePlus Open — лучшая большая раскладушка, который вы можете купить сегодня. Его размер и форма находятся где-то посередине между узким Galaxy Z Fold 5 и широким Pixel Fold, что делает его золотой серединой. Кроме того, складки на большом складном дисплее практически незаметны, а водонепроницаемость по стандарту IPX4 позволяет не беспокоиться о том, что он намокнет под дождем. Хотя, от полноценных погружений в воду лучше держаться подальше.

Дисплеи имеет частоту обновления 120 Гц, 1440 Гц ШИМ, 10-битную глубину цвета и пиковую яркость 2800 нит. Есть даже поддержка HDR10 и Dolby Vision, что выводит смартфон в топы по экрану даже среди обычных смартфонов.

OnePlus Open — лучший складной смартфон. OnePlus Open. Изображение: Hindustan Times. Фото.

OnePlus Open. Изображение: Hindustan Times

OnePlus предлагает два отличных цвета, причем в черном варианте Voyager Black задняя панель имеет приятный текстурированный материал, похожий на кожу. Удивительно, но даже камеры здесь на уровне топовых смартфонов классического формата.

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Несмотря на некоторые странные ошибки на старте продаж, в настоящее время это не что иное, как лучшее, что вы можете найти в мире складных смартфонов. Правда, OnePlus Open и самое дорогое устройство из нашего сегодняшнего рейтинга..

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Samsung Galaxy Z Fold 5 — большой складной Самсунг

Z Fold 5 от Samsung — это немного странное обновление. Модель получила принципиально новый шарнир и теперь складывается плоско, без щели между половинками экрана, но сохранило все ранние проблемы со складкой. По крайней мере, благодаря новому шарниру телефон кажется намного тоньше.

К счастью, новый шарнир также лучше открывается и закрывается, чем раньше, благодаря обновленной пружине. Кроме того, шарнир больше не скрипит и не трещит, как это было в старых телефонах Galaxy Z Fold или Flip. Возможно, что-то проявится со временем, но пока не это никто не жаловался.

Samsung Galaxy Z Fold 5 — большой складной Самсунг. Samsung Galaxy Z Fold 5. Изображение: РБК. Фото.

Samsung Galaxy Z Fold 5. Изображение: РБК

Samsung добавила новый слой под дисплей, чтобы помочь решить проблемы с долговечностью, которые возникали на протяжении многих лет и обычно приводили к самопроизвольному разрушению экранов вдоль шарнира. Да и место сложения теперь имеет несколько иную форму, благодаря чему так же должна увеличиться долговечность.

А еще для последнего поколения был выпущен специальный чехол, в который помещается стилус S Pen. Выглядит это так, будто он устанавливается непосредственно внутрь телефона. В качестве бонуса это S Pen больше, чем тот, который используется в Galaxy S23 Ultra, поэтому он более удобно лежит в руке.

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Учитывая, насколько хороши камеры Google Pixel Fold и OnePlus Open, можно было бы рассчитывать, на серьезную прибавку в этом направлении относительно более ранней модели. Но этого не произошло и камера практически не поменялась, хотя и до этого была довольно неплохой, хоть и не лучшей в классе.

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