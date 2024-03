Выбираю складной смартфон. Вот мои 4 варианта для покупки

В 2022 году соучредитель OnePlus Карл Пей отправился в свободное плавание и основал собственную компанию, выпускающую смартфоны. Так на свет появился Nothing Phone (1), а годом позже был представлен Nothing Phone (2). Обе модели наделали много шума за счет своего дизайна, но внешний вид — не единственное, что выделяет их на фоне прочих Android-смартфонов. Также внимания заслуживает оболочка Nothing OS, которая совсем не похожа на iOS, MIUI, One UI и другие прошивки.