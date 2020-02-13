Главной темой этого года, которая до сих пор не теряет свой запал, безусловно, является коронавирус. Он уже нанёс серьёзный ущерб многим компаниям, в том числе и Apple, которой из-за масштабности её бизнеса пришлось едва ли не хуже всех. Она была вынуждена не только на неопределённый срок закрыть все свои магазины в Китае, дабы не допустить распространение заболевания, но и свернуть производство. В результате многие товары банально оказались в дефиците, шансов на восполнение которого практически нет. Казалось бы, что может быть хуже? Но, как выяснилось, может.

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Ассоциация GSM, которая является организатором Mobile World Congress в Барселоне, решила не проводить выставку в этом году. Об этом Financial Times сообщил генеральный директор ассоциации Джон Хоффман. По его словам, вспышка коронавируса сделала невозможным проведение мероприятия, поэтому организаторы, скрепя сердце, отказались от него. Отказ от проведения выставки стал довольно неожиданным, потому что ещё несколько дней назад утверждалось, что организаторы примут все необходимые меры безопасности, но выставка состоится.

Когда пройдет MWC

Принимая во внимание безопасную и здоровую атмосферу Барселоны и принимающей страны, Ассоциация GSM приняла решение отменить проведение MWC’2020 из-за угрозы новой вспышки коронавируса. Проблемы с обеспечением личной безопасности посетителей, их переездами и другие обстоятельства делают невозможным проведение мероприятия. Однако в следующем году всё пройдёт по плану и MWC’2021 состоится в Барселоне по расписанию, — сообщили организаторы выставки.

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Впрочем, даже если бы MWC’2020 прошла по плану, она уже не была бы такой интересной, как планировалось первоначально. Ведь ещё с конца января крупные бренды стали отказываться от посещения выставки, опасаясь коронавируса. В частности, от участия в мобильном конгрессе отказались Amazon, Ericsson, Intel, LG, MediaTek, Nvidia, Sony, Vivo, Facebook, AT&T, Telus и Nokia. Ещё некоторые производители заявили, что не будут проводить на MWC своих презентаций, а сделают это в формате онлайн-стрима. Несмотря на это, было обещано, что выставочные стенды будут функционировать, и все желающие смогут прийти на них, чтобы пообщаться с представителями бренда и посмотреть на последние технологические новинки и прототипы, разработка которых сейчас ведётся.

Что такое MWC

На самом деле MWC – это настолько крупное и значимое событие для индустрии мобильных технологий, что отказ от её проведения, очевидно, сильно подорвал планы корпораций. Дело в том, что многие бренды использовали её именно в качестве площадки для проведения презентации новых продуктов. К примеру, Xiaomi в последние несколько лет представляет фирменные флагманы именно на MWC, а в этом году она была вынуждена добровольно отказаться от физической презентации в пользу онлайн-трансляции. Но поскольку MWC не будет, это может затруднить рассылку тестовых образцов новинки. А к тому моменту, как журналисты и ИТ-обозреватели получат его на руки, хайп немного спадёт и, очевидно, интерес к новому Xiaomi Mi 10 будет уже не таким большим.

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С другой стороны, отмена MWC была вполне ожидаема. Некоторые журналисты, которые были приглашены на выставку, всерьёз собирались отказаться от поездки ещё до её официальной отмены, потому что опасались, что кто-нибудь из посетителей наверняка будет болен коронавирусом, а значит, сможет передать его им. По их собственному признанию, они были готовы даже пожертвовать билетами и оплаченной бронью гостиницы, лишь бы уберечь себя от заболевания. Я не виню их за малодушие. В конце концов, собственная жизнь и здоровье гораздо важнее интересного материала или обзора.