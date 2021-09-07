Взлом смартфона через Bluetooth. Реально ли это

Bluetooth-устройства окружают нас повсюду: колонки, умные часы и фитнес-браслеты, наушники. Из-за этого мы совсем не отключаем функцию на смартфоне, оставляя ее постоянно активной. Устройства делятся данными между собой, загружая какую-то часть в приложения. В то же время Bluetooth-соединение очень уязвимо и может стать причиной взлома. Что делать и как обезопасить себя и свои устройства от потери данных?

Чем опасен включенный Bluetooth

Bluetooth полезен в повседневной жизни, но достаточно уязвим, как и Wi-Fi-подключение. Хакеры используют специальные программы, которые помогают обнаружить активные Bluetooth-соединения поблизости. Они не только видят, кто есть рядом, но и могут отслеживать, к каким устройствам и сетям ваше устройство подключалось ранее. Это достаточно серьезно, ведь ваше устройство рассматривает эти подключения как доверенные, подключаясь к ним автоматически, когда они рядом.

Когда хакеры обнаруживают подобную взаимосвязь и историю подключений, они смогут обмануть ваше устройство Wi-Fi и Bluetooth, которые они создают. Это позволяет загрузить вредоносные программы и отслеживать не только ваше местоположение, но и читать личную переписку и данные карт и учетных записей. Сталкивались с чем-то подобным? Расскажите, как разобрались с этой ситуацией в нашем уютном Telegram-чате.

Как взламывают Bluetooth

Обычно это происходит в людных местах (прямо по аналогии с историей про Wi-Fi). Мошенники заранее просчитывают план действий и готовят устройство, с которого будет произведен взлом. Обычно для этого подходит сброшенный до заводских настроек планшет или смартфон. Единственное, что мешает — это небольшое расстояние, не более 10-12 метров для устойчивого соединения.

После этого злоумышленник пытается подключиться к устройству с включенным Bluetooth. Телефон жертвы начинает ругаться, что к нему кто-то пытается подключиться с другого устройства, но появляется ошибка, что подключение не удалось. Эта ошибка не случайна — мошенник просто пытается сбить жертву с толку, пока телефон находится у нее в руках. Пока человек не понимает, что происходит, устройство заражается вредоносным ПО. Если не отключить Bluetooth вовремя, то будут проблемы: например, мошенник может прослушивать ваш телефон или опустошить ваш банковский счет — все зависит от изобретательности.

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Зачем отключать Bluetooth

Атаки на Bluetooth — обычное явление. Взломщики активно пользуются этим, поэтому взломы можно разделить на три вида.

Bluejacking — атака, во время которой мошенник использует соединение для проникновения в телефон и отправки анонимных сообщений на другие устройства, находящиеся по близости. Такие атаки могут использовать для дорогостоящих звонков в другие страны.

— атака, во время которой мошенник использует соединение для проникновения в телефон и отправки анонимных сообщений на другие устройства, находящиеся по близости. Такие атаки могут использовать для дорогостоящих звонков в другие страны. Bluesnarfing — взлом, сопровождающийся кражей конфиденциальной информации, например, интернет-аккаунтов, фотографий, видео. Делается это все очень быстро, пока есть возможность «сработать» в пределах досягаемости.

— взлом, сопровождающийся кражей конфиденциальной информации, например, интернет-аккаунтов, фотографий, видео. Делается это все очень быстро, пока есть возможность «сработать» в пределах досягаемости. Bluebugging — самый худший вариант, при котором взломщик имеет возможность контролировать ваше устройство, прослушивать смартфон и получать доступ ко всем данным, которые есть в памяти.

Полученные данные могут быть использованы для шантажа или взлома банковских аккаунтов. Плохо и то, что с каждым годом доступных устройств становится все больше, а злоумышленники придумывают более продвинутые способы взлома.

Безопасен ли Bluetooth

Включенный модуль Bluetooth могут использовать для отслеживания местоположения. Два устройства, которые соединяются друг с другом, имеют адрес подключения. Он меняется, когда разряжается аккумулятор. Но многие устройства сохраняют его постоянно: например, фитнес-браслеты. Взломщики могут запросто использовать его, чтобы оставаться на связи с телефоном и получать точные данные в реальном времени.

Несмотря на все уязвимости, которые есть у беспроводного подключения, такой взлом весьма специфичен и встречается не часто. Взлом возможен только на небольшом расстоянии. Сложнее будет взломать устройство, когда владелец находится в движении — злоумышленнику нужно постараться получить все необходимое за короткий промежуток времени. Кроме того, подобные взломы требуют большой подготовки и определенных навыков. Да и результаты взлома могут оказаться не столь впечатляющими. Не забудьте подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен — пишем о том, о чем еще никто не знает!

Несмотря на то, что включенный Bluetooth-модуль практически не влияет на расход аккумулятора, все же стоит его отключать, находясь в общественных местах.

Не принимайте запрос на подключение от неизвестных устройств и сами не подключайтесь к непонятным точкам.

Старайтесь своевременно обновлять операционную систему, чтобы встроенная защита была актуальной.

Не давайте доступ к Bluetooth всем приложениям подряд. Сомневаетесь? Лучше отозвать разрешение в настройках.

На Android-смартфонах используйте антивирусные программы, которые обнаруживают и блокируют странные подключения.

Взломы по Bluetooth встречаются достаточно редко, но стоит помнить об опасности, которая подстерегает нас повсюду. Не отключаете Bluetooth? Задумайтесь, а вдруг это все-таки нужно?