WhatsApp научился предупреждать пользователей о мошенниках во время демонстрации экрана

Кирилл Пироженко

Компания Meta* объявила о новых мерах защиты пользователей WhatsApp от мошенников. Всё чаще злоумышленники выдают себя за сотрудников банков и служб поддержки, чтобы убедить человека поделиться экраном во время звонка. Так они получают доступ к конфиденциальной информации, включая банковские данные и коды подтверждения. Теперь WhatsApp будет автоматически предупреждать пользователей, если они пытаются включить демонстрацию экрана во время разговора с незнакомым контактом.

WhatsApp научился предупреждать пользователей о мошенниках во время демонстрации экрана. В WhatsApp появился еще один защитный инструмент. Вот только поможет ли он. Изображение: the-geek.ru.

В WhatsApp появился еще один защитный инструмент. Вот только поможет ли он. Изображение: the-geek.ru

Мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными. Обычно злоумышленники создают фальшивые страницы, имитирующие службы поддержки популярных банков. Они находят комментарии пользователей с жалобами, пишут от имени компании и предлагают помочь. Затем под предлогом проверки данных просят включить демонстрацию экрана. Даже не видя пароль напрямую, мошенники получают логин и могут перехватить код подтверждения, который приходит на экран жертвы.

Meta объясняет, что новая система предупреждений должна помочь пользователям распознать опасную ситуацию и избежать потери данных. В официальном заявлении говорится:

Мы добавляем уведомления, которые появляются, когда человек пытается поделиться экраном с незнакомым контактом. Мошенники часто убеждают жертв включить демонстрацию, чтобы получить доступ к личной информации. Новая функция помогает вовремя заметить подозрительное поведение и остановиться.

Помимо WhatsApp, компания усиливает защиту и в Messenger. Платформа теперь анализирует переписки с новыми контактами и при необходимости предупреждает о возможном мошенничестве. Если система определяет сообщение как потенциально опасное, пользователю предлагается отправить его на проверку ИИ и получить советы по дальнейшим действиям, включая блокировку или жалобу на аккаунт.

WhatsApp научился предупреждать пользователей о мошенниках во время демонстрации экрана. Вот такое оповещение появится, как только вы попытаетесь включить демонстрацию экрана неизвестному контакту. Изображение: 9to5mac.com.

Вот такое оповещение появится, как только вы попытаетесь включить демонстрацию экрана неизвестному контакту. Изображение: 9to5mac.com

Meta* также напоминает о простых правилах безопасности:

  • Никогда не передавайте личные данные в ответ на неожиданные сообщения или звонки. Настоящие компании не просят реквизиты банковских карт и пароли в переписке;
  • Всегда проверяйте контактные данные на официальных сайтах;
  • Не переходите по ссылкам из писем. Если кто-то торопит вас с решением или просит держать разговор в секрете, стоит остановиться и посоветоваться с близкими.

Новая функция WhatsApp уже начала внедряться и станет доступна пользователям по всему миру в ближайшие недели. Она должна снизить количество случаев обмана и помочь людям вовремя распознать опасность при онлайн-общении.

*признана экстремистской, запрещена в России

