Несмотря на то что WhatsApp пользуется более миллиарда человек по всему миру, он всё-таки далёк от того, чтобы называться идеальным мессенджером. Не то чтобы он был неудобным или недостаточно функциональным, но редкий месяц проходит без того, что WhatsApp не оказался в центре громкого скандала из-за очередной уязвимости, эксплуатация которой позволяла бы либо прочесть то, о чём пишут пользователи, либо прослушать о то, о чём они говорят со своими собеседниками. Но иногда баги, которые находят в мессенджере, не имеют отношения к безопасности, а просто мешают его использованию.

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Исследователи в области кибербезопасности компании Check Point узнали о существовании вредоносного сообщения, отправка которого в групповой чат в WhatsApp провоцирует его сбой. После этого войти в мессенджер не представляется возможным, даже если вы смените смартфон, потому что баг затрагивает и Android, и iOS. Но даже если вам удастся зайти с устройства, которое не подвержено сбою, доступ в группу будет закрыт. Поэтому единственное, что можно сделать с заблокировавшейся группой, — это удалить её.

Вредоносное сообщение для WhatsApp

Сообщение, о котором идёт речь, на самом деле может иметь любое содержание и даже состоять из одной буквы, цифры или знака препинания. Правда, перед тем как оно станет вредоносным, его нужно наделить соответствующей функциональностью. Мы не будем описывать весь процесс в целях безопасности других пользователей, но скажем, что без базовых познаний в программирований и навыков работы с кодом превратить обычное сообщение во вредоносное вам, скорее всего, не удастся.

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«Групповой чат, в который было отправлено вредоносное сообщение, не может быть восстановлен после сбоя ни одним из известных способов. Несмотря на то что сообщения из группы не пропадают безвозвратно, прочесть их будет нельзя. Однако ни удаление WhatsApp, ни попытка зайти с другого устройства не позволяют что-либо изменить и вернуть доступ к групповому чату, который был заблокирован таким образом», — объяснили исследователи Check Point.

Почему стоит обновить WhatsApp

Впрочем, долго ждать обновления с устранением проблемы не пришлось. Уже сегодня в App Store и Google Play появился свежий апдейт WhatsApp (скачать), который рекомендуется установить всем, потому что он включает в себя исправление бага, во-первых, возвращая доступ пользователям заблокированных групп, а, во-вторых, оберегая новых жертв от подобных ситуаций. Ведь, как оказалось, что-то в программном коде мессенджера блокировало обработку вредоносного сообщения и не позволяло ему правильно считать его и сохранить в памяти.

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На самом деле подобные ситуации не редкость на iOS. Из-за особенностей операционной системы её пользователи тоже время от времени страдают от похожих сообщений, которые, тем не менее, не нужно модифицировать особым образом, а достаточно всего лишь отправить жертве так называемый символ смерти. Как правило, это символ одного из малоизвестных алфавитов, которые iOS не может правильно считать, из-за чего происходит конфликт на системном уровне и в лучшем случае блокируется доступ к приложению, в котором содержится символ смерти, а в худшем само устройство уходит в бесконечную перезагрузку.