Xiaomi 10 лет. Что по этому поводу заявил ее генеральный директор

Скорее всего, если я спрошу, любите ли вы Xiaomi, большинство ответит утвердительно. Все из-за того, что у компании очень много поклонников. Одни ценят ее недорогие устройства, другие — то, как она ”поднялась”, а третьи — фирменный стиль и большое количество гаджетов. Я, признаться честно, отношусь к Xiaomi скептически. Мне не все нравится в ее политике и я не очень люблю ее фирменный стиль. Зато я не могу сказать, что я ее не уважаю. Как минимум, это та компания, которая вовремя начала создавать смартфоны, поняла куда надо двигаться и сделала это почти с нуля, хотя ее основатель и был на тот момент миллионером. В этом году прошло 10 лет с того момента, как Xiaomi начала делать первые шаги, и вот, что по этому поводу сказал ее генеральный директор Лэй Цзюнь.

Кто создал Xiaomi

Некоторое время назад мы уже публиковали большую статью о компании Xiaomi в цикле ”История бренда”. Пусть в той статье нет последних пары лет существования компании, зато там подробно рассказано о том, как она появилась, с чего все начиналась и кто был ее основателем. А заодно подробно разобрано, как правильно надо произносить ее название и что оно означает. Советую почитать или посмотреть — в статье есть видео, если вам приятнее такой формат.

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Если коротко, то компанию основал китайский бизнесмен Лэй Цзюнь, который до этого имел уже несколько достаточно прибыльных направлений бизнеса. В частности, в сфере Интернета и социальных сетей. На них он заработал хорошие деньги и решил заняться рынком смартфонов.

Как оказалось, решение было правильным, и сейчас мы имеем компанию, которая на некоторых рынках входит в ТОП-3 производителей смартфонов, но на большинстве входит хотя бы в четверку, меняясь позициями с такими монстрами, как Apple, Samsung и Huawei. Учитывая сложное положение последних, место в мировой ТОП-3 проложено буквально с красной ковровой дорожкой. Впрочем, не будем раньше времени списывать со счетов телекоммуникационного гиганта.

Заявление генерального директора Xiaomi

На форуме Zhongguancun 2020 года основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал о MIUI, как о составляющей успеха компании на мировом и внутреннем рынках. Этой речью он похвалил своих сотрудников и за их усилия, которые привели к стремительному росту компании за последние 10 лет.

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Как появилась MIUI

По словам генерального директора, компания решила начать с программного обеспечения, так как у нее не было особых знаний об аппаратном обеспечении телефонов. Так родилась MIUI. Лэй Цзюнь сообщил, что MIUI обратила на себя внимание 20 сентября 2010 года, когда разработчик на форуме XDA Developers опубликовал комментарий, привлекая внимание других участников форума к новому софту.

На тот момент у первой версии MIUI было всего 100 пользователей после того, как она была выпущена в Китае 16 августа. Удивительно, но она стала популярной сначала за пределами Китая прежде, чем внутренняя база пользователей начала расти.

После того, как на XDA появилась та самая рекомендация, люди уже начали обращать внимание на MIUI. Компания тоже не отставала и приняла решение перевести ее на несколько языков и адаптировать к разным телефонам. Это означало начало глобализации Xiaomi.

Сколько зарабатывает Xiaomi

В разных источниках фигурируют разные цифры, касающиеся доходов компании, но важно не это. Важно то, что Лэй Цзюнь намекнул, что выручка Xiaomi от международного бизнеса составляет более половины всей выручки. Он связывает это с положительным семенем, которое MIUI заложила в сознании мировой аудитории десять лет назад. Однако, генеральный директор Xiaomi не поделился какими-либо данными, показывающими выручку компании на мировом рынке по сравнению с доходом в Китая.

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Все мы понимаем, что компания хорошо зарабатывает деньги и популярность на внутреннем рынке. Том рынке, где миллиард китайцев оголтело скупает все отечественное. Можно подумать, что в Китае компания должна по умолчанию собирать огромные прибыли, но это не так. Наоборот, китайцы до последнего времени активно скупали Huawei. Это и позволило ей два квартала подряд быть номером один по продажам в мире. Получается, что Xiaomi не так уж и популярна на территории Китая (относительно, конечно же).

Выходит, компания получилась действительно международной. Если она еще и выплеснет на рынок все свои наработки, которые у нее есть, вроде умного унитаза, который компания представила на днях за 230 долларов, у нее вообще все будет хорошо. Пока продажи ограничиваются внешними аккумуляторами, смартфонами и несколькими другими аксессуарами. Даже решения ее дочерних компаний представлены на международных рынках очень условно. Впрочем, если вы хотите применять слова «Xiaomi» и унитаз в одном предложении, то для вас может подойти вот такой гаджет с AliExpress.

Стоит ли покупать Xiaomi?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как в вопросе недостаточно данных. Надо понимать, какой бюджет выделен на покупку смартфона, какие к нему требования и, самое главное, какие предпочтения у пользователя.

Наш Telegram-чат, конечно, не форум любителей Xiaomi, но актуальные вопросы поднимаются в нем довольно часто.

По себе я знаю, что никогда не захочу купить Xiaomi, если это будет устройство за пределами бюджетного сегмента. Недорогие модели этой компании действительно стоят своих денег, но в среднем или тем более топовом сегменте, я найду то, что мне понравится намного больше.

Так что каждый решает сам за себя, но уважать компанию за то, что она начинала с оболочки с сотней пользователей десять лет назад, а сейчас является одним из ключевых производителей смартфонов (и не только) в мире, однозначно стоит. У нее миллионы пользователей, а еще много хейтеров, но хорошо это или плохо, я расскажу в отдельном материале.