Xiaomi готовится к возможным санкциям США, зная где прокололась Huawei

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Артем Сутягин 0

Так уж получилось, что от санкций со стороны США не застрахована ни одна крупная китайская компания. А пример Huawei доказал, насколько серьезное последствие могут иметь такие санкции. Из недавнего можно вспомнить ограничения, которые наложили на Xiaomi из-за того, что ее руководитель получил правительственную награду в Китае. Правда, чуть позже санкции сняли, но это не означает, что их не наложат заново. Поэтому Xiaomi, желая мира, начала готовиться к войне, и уже принимает ряд мер, чтобы не оказаться на месте Huawei и ZTE, которые не были так хорошо готовы к введенным ограничениям. Может быть они просто не знали, к чему готовиться, а Xiaomi научилась на их опыте? Может быть, но все равно не факт, что новые вложения помогут компании, если с ней захотят побороться.

XIaomi

Еще в прошлом году Xiaomi подтвердила, что хочет делать чипы. Но одно дело сказать об этом, а другое — сделать.

Процессоры Xiaomi

В рамках снижения зависимости от иностранных технологий Xiaomi начала активно вкладываться в разработки электронных компонентов внутри страны, и это должно дать свои результаты, но не может гарантировать полной защищенности от санкций.

Xiaomi выпустила складной телефон для «бедных»

Согласно отчету NikkeiAsia, с 2019 года по настоящее время китайский технологический гигант значительно увеличил свои доли как минимум в 34 китайских компаниях, связанных с чипами. Кроме того, компания также нарастила свои доли примерно в 25 других фирмах, основанных на технологическом оборудовании, но не имеющих отношения к полупроводникам. В настоящее время производитель смартфонов нацелен на разработку микросхем и других компонентов для своих устройств. В сфере их внимания находится даже производство дисплеев и камер.

Xiaomi

2021 год еще только начался, а активность Xiaomi уже превысила то, что было в 2019 году.

Естественно, в таком начинании китайское правительство просто не могло не поддержать Xiaomi. Все из-за того, что это соответствует общей политике страны в создании более конкурентоспособной цепочки поставок продуктов технологического производства. Другими словами, речь идет о снижение зависимости от передовых зарубежных технологий и укреплении собственной технологической индустрии.

Популярность Xiaomi

В настоящее время Xiaomi является быстрорастущей фирмой из Китая, доля мировых отгрузок которой сопоставима с тем, что делают Apple и Samsung. Во многом за это она может быть благодарна ситуации вокруг Huawei, которая привела к ней большое количество клиентов от конкурента. Вот только сама Xiaomi не может быть полностью уверена в собственной безопасности и ее тоже могут ”записать в тетрадочку” небезопасных компаний из Китая, и начать вводить санкции. Под это в США есть специальный закон, про который мы уже не раз рассказывали.

Чем меня удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана

Не так давно это было наглядно продемонстрировано, когда инвесторам из США было запрещено иметь дела с Xiaomi. Всем было понятно, что это только начало, но через некоторое время по решению суда санкции сняли. В связи с этим возникло много шуток, в которых директор Huawei задавал риторический вопрос: ”А что, так можно было?”.

Зачем нужно делать свои процессоры

Основатель и руководитель Xiaomi заявлял, что его компания уже несколько лет вкладывается в разработку чипов и стремится сделать их частью инфраструктуры компании. Думаю, что вы согласитесь, что подобное решение можно только похвалить. Тем не менее, остается загадкой, начала бы компания вкладываться в такие разработки, если бы была в другой ситуации.

Xiaomi Mi 6

Xiaomi уже давно делает хорошие телефоны. Помню, как нам всем понравился Xiaomi Mi 6.

Отмечается также, что другие китайские компании тоже сильно сплотились вокруг этой идеи, которую можно назвать национальной. Кроме того, что в Китае вообще так принято, и отчасти именно этим можно объяснить бурный рост его экономики тут еще есть и личная заинтересованность компаний. Все они могут в любой момент остаться без доступа к мощностям TSMC и других заводов по производству чипов. Крупные компании, вроде Huawei и Xiaomi, бизнес которых уже давно диверсифицирован (они производят много других вещей), выживут. Мелким компаниям будет намного сложнее, если их лишат доступа к технологиям.

Позор! Apple не смогла, а Xiaomi сделала зарядку AirPower.

Xiaomi и Samsung

Интереснее всего решения Xiaomi смотрятся на фоне того, как тесно она взаимодействует с Samsung. В Сети шутят, что ее смартфоны являются больше Samsung, чем смартфоны самой Samsung. Корейский производитель поставляет китайскому чипы, память, камеры, экраны и другие компоненты для ее новинок. Интересно будет посмотреть, как Xiaomi откажется от всего этого в пользу своих решений или того, что делают другие китайские компании. С другой стороны, лет 10 назад мы не верили, что китайские телефоны могут быть хорошими, а теперь считаем их чуть ли не лучшими. Время покажет, как все сложится, но новые инвестиции и изменение бизнес-модели крупных брендов — это всегда интересно.

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