Xiaomi готовится к возможным санкциям США, зная где прокололась Huawei

Так уж получилось, что от санкций со стороны США не застрахована ни одна крупная китайская компания. А пример Huawei доказал, насколько серьезное последствие могут иметь такие санкции. Из недавнего можно вспомнить ограничения, которые наложили на Xiaomi из-за того, что ее руководитель получил правительственную награду в Китае. Правда, чуть позже санкции сняли, но это не означает, что их не наложат заново. Поэтому Xiaomi, желая мира, начала готовиться к войне, и уже принимает ряд мер, чтобы не оказаться на месте Huawei и ZTE, которые не были так хорошо готовы к введенным ограничениям. Может быть они просто не знали, к чему готовиться, а Xiaomi научилась на их опыте? Может быть, но все равно не факт, что новые вложения помогут компании, если с ней захотят побороться.

Процессоры Xiaomi

В рамках снижения зависимости от иностранных технологий Xiaomi начала активно вкладываться в разработки электронных компонентов внутри страны, и это должно дать свои результаты, но не может гарантировать полной защищенности от санкций.

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Согласно отчету NikkeiAsia, с 2019 года по настоящее время китайский технологический гигант значительно увеличил свои доли как минимум в 34 китайских компаниях, связанных с чипами. Кроме того, компания также нарастила свои доли примерно в 25 других фирмах, основанных на технологическом оборудовании, но не имеющих отношения к полупроводникам. В настоящее время производитель смартфонов нацелен на разработку микросхем и других компонентов для своих устройств. В сфере их внимания находится даже производство дисплеев и камер.

Естественно, в таком начинании китайское правительство просто не могло не поддержать Xiaomi. Все из-за того, что это соответствует общей политике страны в создании более конкурентоспособной цепочки поставок продуктов технологического производства. Другими словами, речь идет о снижение зависимости от передовых зарубежных технологий и укреплении собственной технологической индустрии.

Популярность Xiaomi

В настоящее время Xiaomi является быстрорастущей фирмой из Китая, доля мировых отгрузок которой сопоставима с тем, что делают Apple и Samsung. Во многом за это она может быть благодарна ситуации вокруг Huawei, которая привела к ней большое количество клиентов от конкурента. Вот только сама Xiaomi не может быть полностью уверена в собственной безопасности и ее тоже могут ”записать в тетрадочку” небезопасных компаний из Китая, и начать вводить санкции. Под это в США есть специальный закон, про который мы уже не раз рассказывали.

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Не так давно это было наглядно продемонстрировано, когда инвесторам из США было запрещено иметь дела с Xiaomi. Всем было понятно, что это только начало, но через некоторое время по решению суда санкции сняли. В связи с этим возникло много шуток, в которых директор Huawei задавал риторический вопрос: ”А что, так можно было?”.

Зачем нужно делать свои процессоры

Основатель и руководитель Xiaomi заявлял, что его компания уже несколько лет вкладывается в разработку чипов и стремится сделать их частью инфраструктуры компании. Думаю, что вы согласитесь, что подобное решение можно только похвалить. Тем не менее, остается загадкой, начала бы компания вкладываться в такие разработки, если бы была в другой ситуации.

Отмечается также, что другие китайские компании тоже сильно сплотились вокруг этой идеи, которую можно назвать национальной. Кроме того, что в Китае вообще так принято, и отчасти именно этим можно объяснить бурный рост его экономики тут еще есть и личная заинтересованность компаний. Все они могут в любой момент остаться без доступа к мощностям TSMC и других заводов по производству чипов. Крупные компании, вроде Huawei и Xiaomi, бизнес которых уже давно диверсифицирован (они производят много других вещей), выживут. Мелким компаниям будет намного сложнее, если их лишат доступа к технологиям.

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Xiaomi и Samsung

Интереснее всего решения Xiaomi смотрятся на фоне того, как тесно она взаимодействует с Samsung. В Сети шутят, что ее смартфоны являются больше Samsung, чем смартфоны самой Samsung. Корейский производитель поставляет китайскому чипы, память, камеры, экраны и другие компоненты для ее новинок. Интересно будет посмотреть, как Xiaomi откажется от всего этого в пользу своих решений или того, что делают другие китайские компании. С другой стороны, лет 10 назад мы не верили, что китайские телефоны могут быть хорошими, а теперь считаем их чуть ли не лучшими. Время покажет, как все сложится, но новые инвестиции и изменение бизнес-модели крупных брендов — это всегда интересно.