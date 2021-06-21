Xiaomi Mi Mix 4 получит подэкранную камеру. Когда ждать?

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Артем Сутягин 0

В последние несколько дней в Сети активно фигурируют слухи о новом смартфоне Xiaomi Mi MIX 4, который должен получить важную фишку. Она подтверждена на реальных (как утверждают авторы) фотографиях и привлекает немало внимания к новинке. В том, что она будет, можно уже не сомневаться — это подтвердила сама компания еще несколько месяцев назад — теперь осталось понять, получит ли она революционную камеру. Что-то подобное уже пытались сделать другие компании, например, ZTE, но получилось у них так себе. Xiaomi несколько лет говорила об этом, но не спешила делать такую камеру частью коммерческого продукта. Теперь, судя по всему, время пришло. Серия Mi Mix всегда была витриной технологий и, возможно, именно из-за неуверенности в новой технологии так долго не выходило 4-е поколение, а сейчас его время как раз пришло.

Xiaomi

Новый Xiaomi Mi Mix должен быть очень крутым.

Смартфон с камерой под экраном

На самом деле слухи о том, что новый смартфон получит камеру под экраном, ходили уже давно, но реальные фотографии получились у нас только сейчас. И мы должны констатировать, что визуальный эффект этого настоящего полноэкранного смартфона действительно впечатляет. Это уже не то угловатое нечто в лице первого Xiaomi Mi Mix, камера которого была под экраном. Но не так, как вы подумали — не под стеклом, а в нижней части корпуса, ниже экрана.

Основатель Xiaomi рассказал о небывалой популярности старой модели.

Кроме информации о новой камере, мы узнали и кое-какие другие подробности о новом смартфоне. Если верить свежей информации, то Xiaomi Mi MIX 4 будет использовать экран с разрешением 1080P, поставляемый Huaxing Optoelectronics. Эта информация важна, так как изначально говорили о том, что новинка получит экран с разрешением 2K, который будет иметь уникальные настройки для обеспечения лучшего качества картинки.

Xiaomi

Экран Xiaomi Mi Mix 4 будет хорошим, но получит меньшее разрешение, чем мы ожидали.

Экран Xiaomi Mi Mix 4

Теперь мы понимаем, что на разрешение 2K рассчитывать не приходится. Зато конструкция получила куда более правильную форму. Она будет иметь равные грани со всех сторон. Не будет ни подбородков, ни челок, ни широких боковин. Все это круто, но один вопрос остается — как сходу понять, как правильно взять телефон в руки? Сколько же будет случаев, когда придется переворачивать телефон.

Кроме того, мы видим, что телефон работает на еще не запущенной системе MIUI 13. Хотя в настоящее время Xiaomi выпускает обновление MIUI 12.5 для большинства своих телефонов, новая система обещает быть еще лучше и принести массу полезных функций.

Как Xiaomi убивает свои смартфоны.

Джин Фан, директор по продуктам Xiaomi и генеральный менеджер по работе с MIUI, написал в Weibo, что более недели назад он официально учредил команду MIUI Pioneer Team, чтобы сосредоточиться на решении различных проблем.

Xiaomi

Доведением до ума продуктов Xiaomi будет заниматься еще больше людей.

Характеристики Xiaomi Mi Mix 4

Что касается других особенностей, то Xiaomi Mi MIX 4 будет поддерживать быструю проводную и беспроводную зарядку. Входная мощность беспроводной зарядки достигнет 70-80 Вт, а проводная зарядка — 120 Вт.

О том, что Xiaomi работает с технологией подэкранной камеры, впервые заговорили еще 2-3 года назад. В прошлом году эта информация была подтверждена официально. В августе 2020 года компания анонсировала свои разработки, но не была готова к коммерческому применению новой камеры в конструкции своих телефонов. Хотя было сказано, что это технология подэкранных камер третьего поколения и она готова к производству.

Знаете, что было первым продуктом Xiaomi?

По сравнению с предыдущими решениями, камера третьего поколения значительно улучшает качество изображения за счет изменения расположения пикселей. Конструкцию придумали специалисты самой Xiaomi. Сообщается, что разницы в качестве снимков такой камеры и обычной фронталки не будет.

Xiaomi

Купили бы себе такой смартфон?

Когда выйдет Xiaomi Mi Mix 4

Что касается сроков начала продаж, пока точной информации нет, но разные источники (в том числе в Weibo) сходятся во мнении, что случится это в третьем квартале 2021 года. Есть также информация по другим моделям. Так, Mi Mix Fold 2 и Mi 12 должны выйти в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года соответственно. Но что интересно, к концу 2021 года у Xiaomi будет как минимум три смартфона с камерой под экраном. Круто?

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