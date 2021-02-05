Xiaomi показала концепт нового смартфона. Купили бы такой?

Пусть концепты смартфонов и не всегда превращаются в готовые аппараты, но они показывают то, как производитель видит будущее своих устройств. Именно такое видение показывает, к чему нам нужно готовится, ведь кто, как не производители, знают, куда нужно свернуть. Аналитики и авторы сторонних концептов часто просто фантазируют в этом направлении. Они больше собирают воедино мнение общественности, которая толком не знает, чего хочет. Поэтому концепты смартфонов и интересны. Они не просто призваны показать, к чему стремятся производители, но и намекают, чего от них ждать в самое ближайшее время.

Концепт смартфона Xiaomi

Ранее сегодня Xiaomi уже дразнила нас тем, что представит что-то инновационное и интересное. Говорилось даже, что это будет «сногсшибательно». Похоже, что компания сдержала свое слово, представив свой первый концептуальный смартфон — Quad Curved Waterfall Display, который имеет изогнутый дисплей на всех четырех гранях устройства.

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Через официальный аккаунт в Твиттере китайский технический гигант опубликовал постер с изображением этого концептуального устройства. Глядя на него, можно заметить, что все четыре края изогнуты по бокам под углом 88 градусов.

Пускай дисплеи изогнутые по краям и не являются чем-то новым в отрасли, но они никогда еще не загибались по всем четырем сторонам. Особенно, если мы говорим о готовых коммерческих решениях. Другими словами, первый концептуальный смартфон компании с четырехугольным изогнутым дисплеем в стиле ”водопад” — действительно уникальное устройство. Наверное, поэтому производитель и сделал упор на то, что это «инновации».

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Что такое экран «водопад»

Применение экранов типа ”водопад” является своеобразным лайфхаком. Сделать так, чтобы матрица экрана ничем не заканчивалась, пока сложно, и у нее просто обязательно должны быть грани. Загибая экран на боковую грань смартфона, можно сделать так, что рамка будет ”за углом”, а смотреть вы на нее будете так, как смотрели бы, если бы наклонили смартфон боком. Все это позволяет создать настоящий эффект безрамочности. Хотя свои минусы у такой технологии все равно есть, но к этому мы еще вернемся.

Xiaomi заявила, что она смогла достичь поверхности с четырехугольным изгибом в 88 градусов за счет «бесчисленных достижений в технологиях изгиба стекла и ламинирования, позволивших расширить границы дисплея до бесконечности». Xiaomi также добавила, что устройство имеет цельную конструкцию без портов и было создано с использованием 46 различных «новаторских» патентов.

Точно так же и другие производители оригинального оборудования в прошлом демонстрировали свои смартфоны с изогнутыми краями. Например, такое (только с двух сторон) можно было встретить в Huawei Mate 30 Pro. Многие восприняли его критично, но интересным тот аппарат все-таки был. Нельзя не отметить, что там тоже было 88-градусное скругление экрана.

Уникальность концепта именно в том, что вместо простого применения боковых граней, которые и так становятся все более узкими, нам показали, как можно избавиться от ”челки” и ”подбородка”, которые уменьшить намного сложнее.

Когда выйдет новый смартфон Xiaomi

Хотя концепция Xiaomi, безусловно, выглядит футуристично и привлекательно на данный момент, пока не ясно, действительно ли компания нацелена на коммерческий запуск такого продукта. Еще одна серьезная проблема, связанная с устройством, — это его долговечность, поскольку наличие большего количества граней стекла дисплея сильно увеличивает риск повреждения гаджета даже при небольших падениях.

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Так же от крытым остается вопрос с размещением фронтальной камеры, но, скорее всего, она будет размещена под экраном. Тем более, что подобные устройства уже существуют и в целом в помещении камеры под экран нет ничего сложного. Главное, чтобы при этом не страдало качество фотографий, а пока оно страдает, так как дополнительные слои стекла и других материалов просто не могут не вносить искажения в получаемые фотографии.

Стоит ли покупать смартфон с экраном «водопад»

Можно по-разному относится к экранам типа ”водопад”. Например, не любить их, как я. Об этом я даже рассказывал в отдельной статье на нашем сайте. В ней я объяснял причины такой нелюбви и приводил примеры более правильных решений. Ваши комментарии к ней и в нашем Telegram-чате показали, что в целом вы со мной согласны. Все равно, появление таких концептов не может не радовать. Пусть будет как можно больше разных решений. Рынок в нашем с вами лице сам откинет все не нужное и приведет к идеальному продукту, который у нас еще впереди.

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Концепты и смелые решения производителей нужны. Даже Генри Форд в свое время говорил, что если бы он спрашивал людей, каким должен быть транспорт, то мы бы ездили на очень быстрых лошадях, а не на автомобилях. Это применимо и к смартфонам. Если бы Стив Джобс не показал нам, что палец — это лучший стилус, то мы бы до сих пор тыкали палочками в экраны своих смартфонов. Теперь мы получаем все новые решения разной степени полезности. Но лишними такие попытки точно не будут.