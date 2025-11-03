Теперь интернет ловит даже в дальней комнате. Что такое технология MESH и зачем она нужна

Интернет вроде есть, но видео тормозит, а сигнал в дальней комнате, вовсе, пропадает — знакомая ситуация для всех домашних пользователей. Стены в комнатах легко съедают сигнал, так что даже самый мощный в мире роутер это не исправит. Но есть технология, которая делает интернет стабильным во всех уголках дома, причем без лишних проводов и сложных настроек. Сейчас расскажем.

Если скорость интернета не радует, не спешите звонить в техподдержку и ругаться с провайдером. Лучше проверьте качество покрытия WiFi у вас в помещении. Пройдитесь по всем комнатам и определите, в каких точках скорость загрузки файлов будет ниже всего. Скорее всего, у вас просто плохой сигнал в отдаленных углах дома, так что скорость соединения режется в несколько раз. И переход на самый дорогой и быстрый тариф здесь не поможет — спасет только специальный комплект из роутеров под называнием MESH.

Что такое MESH-сеть простыми словами

MESH или “меш” — это система, которая объединяет несколько точек WiFi в одну большую сеть. Каждое устройство в ней не просто принимает и усиливает сигнал, как обычный репитер, а взаимодействует со всеми точками в сети, передавая интернет как можно дальше.

Комплект MESH представляет собой набор из двух и более одинаковых роутеров. Они могут выглядеть как классический роутер с антеннами “рожками” или выполняться в современном дизайне — например, в виде цилиндров или кубиков.

Представьте, что у вас есть большое помещение. Если подвесить к потолку лампу, она будет равномерно освещать всю площадь. А теперь допустим, что мы поделили это помещение при помощи перегородок — например, сделали из одной комнаты сразу две или три. Теперь та же лампа уже не сможет освещать новые комнаты, даже если установить вместо нее самый мощный прожектор. Так что в каждую придется вешать свое освещение.

То же самое происходит и с WiFi-сигналом: как только на пути радиоволн появляются препятствия, сигнал начинает ухудшаться. И, чтобы его восстановить, приходится расширять покрытие, расставляя в каждой комнате свой источник беспроводной сети.

Такая сеть называется самоорганизующейся: устройства MESH автоматически выбирают лучший маршрут для передачи данных, а если один узел перестает работать, сигнал просто идет через другой.

Зачем нужен MESH дома

Технология MESH решает главную проблему домашнего интернета — неравномерное покрытие. Обычный роутер справляется, пока между ним и вашим устройством нет стен, дверей и перекрытий. Но стоит вам отойти подальше или зайти в другую комнату, как сигнал сразу ослабевает. Вот, как гасят сигнал разные материалы:

Дерево, гипсокартон: в 1,5 или 2 раза

Стекло: в 2 раза

Энергосберегающее стекло (с зеленым напылением): до 5 раз

Кирпич: в 3-4 раза

Бетон: до 6 раз

Железобетон: до 10 раз

Например, сигнал может ослабнуть в 100 раз и даже сильнее, если пропустить его через две железобетонные стены. Поэтому в таких помещениях MESH-система не просто удобна — она необходима.

Если у вас большая квартира, дом или офис, то MESH будет очень кстати. Эта технология позволяет организовать единую стабильную сеть без переключений между роутером и усилителем. Особенно хорошо это для тех, у кого в семье много устройств, и все они используются в разных помещениях. Например, телевизоры, игровые консоли, ноутбуки и устройства умного дома.

Как работает MESH-сеть

Каждое устройство в меш называется узлом (node). Один из них подключается к интернету (например, через кабель от провайдера) и становится главным. Остальные узлы соединяются с ним по беспроводному каналу и делятся интернетом между собой.

Главное преимущество здесь в том, что в результате у вас получается единая сеть и один пароль. И вам не нужно вручную выбирать, к какой точке подключиться, потому что телефон или ноутбук сами найдут ближайший узел с лучшим сигналом. Это называют роумингом внутри WiFi-сети.

Что самое важное: современные MESH-сети создаются с расчетом на пользователей без технического опыта. Поэтому настроить такую сеть дома обычно совсем не сложно. Вот инструкция по настройке MESH:

Подключите основной роутер. Соедините его с интернет-кабелем и включите питание.

Соедините его с интернет-кабелем и включите питание. Установите мобильное приложение. Его обычно можно загрузить по QR на коробке с системой.

Его обычно можно загрузить по QR на коробке с системой. Следуйте подсказкам на экране. Приложение поможет добавить остальные узлы и разместить их правильно.

Приложение поможет добавить остальные узлы и разместить их правильно. Проверьте покрытие. Переместитесь по дому с телефоном и убедитесь, что WiFi-сигнал стабилен во всех дальних уголках.

Советуем размещать узлы так, чтобы между ними было не более одной стены. Тогда сеть будет работать быстрее и надежнее. А если беспроводную MESH построить не получается, роутеры всегда можно соединить кабелем. Такая сеть будет еще стабильнее, а интернет — быстрее. Но придется мириться с проводами под ковром, если вы не заложили кабель-каналы в плинтус заранее.

Как выбрать MESH-систему

Технология бесшовного покрытия сейчас настолько популярна и проста, что с настройкой справится даже неопытный пользователь. То же самое с выбором хорошей системы: на рынке есть разные предложения, среди которых найдутся решения на любой кошелек и под любые запросы.

При покупке рекомендуем обратить внимание на:

площадь покрытия (обычно указывается на упаковке);

количество узлов (для квартиры до 70 кв. м часто хватает двух точек);

скорость соединения (лучше выбирать системы с поддержкой WiFi 6);

наличие мобильного приложения для настройки и управления.

Популярные бренды, которые выпускают MESH-комплекты:

MESH — это шаг вперед по сравнению с обычным роутером. Он дает стабильный интернет без обрывов, расширяет зону покрытия и избавляет от мертвых точек. Настраивается за считанные минуты и работает сам, а вам остается просто пользоваться интернетом, где бы вы ни находились.