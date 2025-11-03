Теперь интернет ловит даже в дальней комнате. Что такое технология MESH и зачем она нужна

  2. Темы
  3. Это интересно
Юрий Кудлович

Интернет вроде есть, но видео тормозит, а сигнал в дальней комнате, вовсе, пропадает — знакомая ситуация для всех домашних пользователей. Стены в комнатах легко съедают сигнал, так что даже самый мощный в мире роутер это не исправит. Но есть технология, которая делает интернет стабильным во всех уголках дома, причем без лишних проводов и сложных настроек. Сейчас расскажем.

Теперь интернет ловит даже в дальней комнате. Что такое технология MESH и зачем она нужна. Улучшить качество покрытия в доме поможет даже самый недорогой MESH-набор. Изображение: TP-Link. Фото.

Улучшить качество покрытия в доме поможет даже самый недорогой MESH-набор. Изображение: TP-Link

Если скорость интернета не радует, не спешите звонить в техподдержку и ругаться с провайдером. Лучше проверьте качество покрытия WiFi у вас в помещении. Пройдитесь по всем комнатам и определите, в каких точках скорость загрузки файлов будет ниже всего. Скорее всего, у вас просто плохой сигнал в отдаленных углах дома, так что скорость соединения режется в несколько раз. И переход на самый дорогой и быстрый тариф здесь не поможет — спасет только специальный комплект из роутеров под называнием MESH.

Что такое MESH-сеть простыми словами

MESH или “меш” — это система, которая объединяет несколько точек WiFi в одну большую сеть. Каждое устройство в ней не просто принимает и усиливает сигнал, как обычный репитер, а взаимодействует со всеми точками в сети, передавая интернет как можно дальше.

Комплект MESH представляет собой набор из двух и более одинаковых роутеров. Они могут выглядеть как классический роутер с антеннами “рожками” или выполняться в современном дизайне — например, в виде цилиндров или кубиков.

Что такое MESH-сеть простыми словами. Кубики, шайбы, цилиндры — это все разные формы роутеров для MESH. Изображение: TP-Link. Фото.

Кубики, шайбы, цилиндры — это все разные формы роутеров для MESH. Изображение: TP-Link

Представьте, что у вас есть большое помещение. Если подвесить к потолку лампу, она будет равномерно освещать всю площадь. А теперь допустим, что мы поделили это помещение при помощи перегородок — например, сделали из одной комнаты сразу две или три. Теперь та же лампа уже не сможет освещать новые комнаты, даже если установить вместо нее самый мощный прожектор. Так что в каждую придется вешать свое освещение.

То же самое происходит и с WiFi-сигналом: как только на пути радиоволн появляются препятствия, сигнал начинает ухудшаться. И, чтобы его восстановить, приходится расширять покрытие, расставляя в каждой комнате свой источник беспроводной сети.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Такая сеть называется самоорганизующейся: устройства MESH автоматически выбирают лучший маршрут для передачи данных, а если один узел перестает работать, сигнал просто идет через другой.

Зачем нужен MESH дома

Технология MESH решает главную проблему домашнего интернета — неравномерное покрытие. Обычный роутер справляется, пока между ним и вашим устройством нет стен, дверей и перекрытий. Но стоит вам отойти подальше или зайти в другую комнату, как сигнал сразу ослабевает. Вот, как гасят сигнал разные материалы:

  • Дерево, гипсокартон: в 1,5 или 2 раза
  • Стекло: в 2 раза
  • Энергосберегающее стекло (с зеленым напылением): до 5 раз
  • Кирпич: в 3-4 раза
  • Бетон: до 6 раз
  • Железобетон: до 10 раз

Например, сигнал может ослабнуть в 100 раз и даже сильнее, если пропустить его через две железобетонные стены. Поэтому в таких помещениях MESH-система не просто удобна — она необходима.

Зачем нужен MESH дома. Особенно хорошо себя показывает MESH в двухэтажных домах. Изображение: TP-Link. Фото.

Особенно хорошо себя показывает MESH в двухэтажных домах. Изображение: TP-Link

Если у вас большая квартира, дом или офис, то MESH будет очень кстати. Эта технология позволяет организовать единую стабильную сеть без переключений между роутером и усилителем. Особенно хорошо это для тех, у кого в семье много устройств, и все они используются в разных помещениях. Например, телевизоры, игровые консоли, ноутбуки и устройства умного дома.

Как работает MESH-сеть

Каждое устройство в меш называется узлом (node). Один из них подключается к интернету (например, через кабель от провайдера) и становится главным. Остальные узлы соединяются с ним по беспроводному каналу и делятся интернетом между собой.

Главное преимущество здесь в том, что в результате у вас получается единая сеть и один пароль. И вам не нужно вручную выбирать, к какой точке подключиться, потому что телефон или ноутбук сами найдут ближайший узел с лучшим сигналом. Это называют роумингом внутри WiFi-сети.

Как работает MESH-сеть. Интернет идет от основного роутера к второстепенному и далее. Изображение: vshgroup.com.my. Фото.

Интернет идет от основного роутера к второстепенному и далее. Изображение: vshgroup.com.my

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Что самое важное: современные MESH-сети создаются с расчетом на пользователей без технического опыта. Поэтому настроить такую сеть дома обычно совсем не сложно. Вот инструкция по настройке MESH:

  • Подключите основной роутер. Соедините его с интернет-кабелем и включите питание.
  • Установите мобильное приложение. Его обычно можно загрузить по QR на коробке с системой.
  • Следуйте подсказкам на экране. Приложение поможет добавить остальные узлы и разместить их правильно.
  • Проверьте покрытие. Переместитесь по дому с телефоном и убедитесь, что WiFi-сигнал стабилен во всех дальних уголках.

Советуем размещать узлы так, чтобы между ними было не более одной стены. Тогда сеть будет работать быстрее и надежнее. А если беспроводную MESH построить не получается, роутеры всегда можно соединить кабелем. Такая сеть будет еще стабильнее, а интернет — быстрее. Но придется мириться с проводами под ковром, если вы не заложили кабель-каналы в плинтус заранее.

Как выбрать MESH-систему

Технология бесшовного покрытия сейчас настолько популярна и проста, что с настройкой справится даже неопытный пользователь. То же самое с выбором хорошей системы: на рынке есть разные предложения, среди которых найдутся решения на любой кошелек и под любые запросы.

Как выбрать MESH-систему. MESH позволяет улучшить не только скорость интернета, но и стабильность. А это важно для устройств, которые обладают слабыми приемниками и антеннами. Изображение: TP-Link. Фото.

MESH позволяет улучшить не только скорость интернета, но и стабильность. А это важно для устройств, которые обладают слабыми приемниками и антеннами. Изображение: TP-Link

При покупке рекомендуем обратить внимание на:

  • площадь покрытия (обычно указывается на упаковке);
  • количество узлов (для квартиры до 70 кв. м часто хватает двух точек);
  • скорость соединения (лучше выбирать системы с поддержкой WiFi 6);
  • наличие мобильного приложения для настройки и управления.

Популярные бренды, которые выпускают MESH-комплекты:

MESH — это шаг вперед по сравнению с обычным роутером. Он дает стабильный интернет без обрывов, расширяет зону покрытия и избавляет от мертвых точек. Настраивается за считанные минуты и работает сам, а вам остается просто пользоваться интернетом, где бы вы ни находились.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Как подтвердить свой возраст на кассе через мессенджер MAX
Как найти песню по словам. Полная инструкция
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Лонгриды для вас
Раскрываем секреты новых беспроводных колонок Tronsmart, которые вот-вот начнут продавать в России

Бренд Tronsmart - один из немногих, кто регулярно радует россиян новинками. Но не просто выпускает их, а подробно рассказывает об их преимуществах. Вот и сейчас появились новые беспроводные колонки: с 15 октября новые модели Bang 2, T8 и T8 Mini будут доступны для покупки! Устройства подойдут для самых разных целей - от прослушивания дома до дачной вечеринки. Рассказываем, чем они отличаются.

Читать далее
Почему техника HUAWEI такая крутая? Да вы посмотрите, сколько компания тратит на разработки!

Huawei за полугодие нарастила выручку на 3,94% до примерно 60 миллиардов долларов, при этом чистая прибыль снизилась на 32% до 5,2 миллиардов долларов. Кажется, что это очеь много, но есть и еще одна сумма, которая впечатляет еще больше. Речь о том, сколько компани потратила на разработки и прочий НИОКР. Это не просто много, но и огромная часть ее выручки. А это о чем-то да говорит.

Читать далее
Sony сделала одну из лучших функций Xperia платной. Ну и зачем?

Sony ввела платную подписку на проводной высококачественный мониторинг через UVC в приложении Monitor & Control, а также ограничила поддержку этой функции лишь флагманами линейки Xperia, начиная с Xperia 1 IV, что вызвало негативную реакцию среди создателей контента и пользователей экосистемы Alpha. А ведь именно ради этой функции многие покупали данные смартфоны. Похоже, дела компании теперь пойдут еще хуже. Если не понимаете о чем речь, то сейчас все объясню, не переживайте.

Читать далее
Новости партнеров
Биткоин мог достичь ценового максимума в этом цикле роста. Какие индикаторы говорят о развороте тренда в крипте?
Биткоин мог достичь ценового максимума в этом цикле роста. Какие индикаторы говорят о развороте тренда в крипте?
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
Стоит ли покупать iPhone Air. Личный опыт, мнение и особенности использования
Темный шоколад может на час обострить вашу память
Темный шоколад может на час обострить вашу память