Кто не смотрит YouTube? Наверное, староверы, которые живут в лесу и другую жизнь видят только, когда над ними пролетает вертолет егеря. Конечно, я не имею в виду “смотрит постоянно”. Ведь даже те, кто уверяет, что не смотрит, хотя бы несколько раз в месяц натыкается на ролики с этого сервиса. Его просто невозможно обойти стороной. Все обзоры, все демонстрации, все обучающие видеоуроки и все “приколы с котиками” находятся именно там. Мы постоянно пересылаем друг другу ссылки, и поэтому любой человек, у которого есть доступ в Сеть, при всем желании не может пройти мимо. Новые данные, полученные аналитика ми, только подтверждают это утверждение. Что же это за данные?

YouTube является настоящим монстром современной индустрии развлечений. Да, очень большая часть контента бесполезна или просто задваивает сама себя, но объем этого контента и исходящий трафик сервиса просто огромен. Еще несколько лет назад проскакивала информация, что на YouTube загружено столько видео, что на просмотр всего не хватит целой человеческой жизни.

Секрет популярности сервиса прост. Он не требует затрат. Видео можно смотреть бесплатно или по подписке без рекламы, заплатив пару сотен рублей. Кроме этого, площадка была одной из первых в своем роде, и благодаря этому набрала свою армию фанатов. Нельзя исключать и фактор удачного названия, которое звучит красиво и хлестко. Ну и конечно, еще одним важным секретом успеха является то, что сервис продвигается самой Google. Вспомните, почти на каждый запрос на странице результатов выдаются несколько роликов, которые зачастую отвечают на поставленный вопрос. Даже читать ничего не надо. Все в духе тенденций, во многом созданных самим YouTube и подобными ему сервисами. Получается замкнутый круг.

Статистика просмотра YouTube

Согласно данным, собранным AppAnnie, YouTube является доминирующей силой в онлайн-трансляции, так как на платформу приходится более 70% общего времени, которое мы тратим на использование потоковых сервисов на мобильных устройствах.

Если верить отчету, YouTube на мобильных устройствах конкретно оттесняет такие сильные сервисы, как Netflix, HBO и некоторые другие. Во многом такая популярность может быть вызвана тем, что YouTube есть почти по всему мире и он бесплатен, в отличии от указанных выше сервисов.

Основной аудиторией YouTube являются молодые люди и подростки, которые по совместительству являются самыми активными пользователями Интернета. Хотя, в статистику не попадают китайские пользователи, так как в этой стране сервисы Google, включая YouTube, доступны далеко не всем.

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Есть сервисы, которые менее требовательны ко времени и условиям просмотра. Такими примерами могут выступать TikTok (максимум 60 секунд) и недавно выпущенный Byte (максимум 6 секунд), но они позволяют загружать только короткие или очень короткие ролики и из-за этого еще плотнее входят в категорию развлечений. Netflix, в свою очередь, наоборот выдает шоу, длина которых в подавляющем большинстве не менее 30 минут. YouTube же позволяет загружать ролики любой длины. В итоге, каждый может найти свой формат.

Возвращаясь к просмотру YouTube в Китае, а точнее его “не просмотру”, можно отметить, что остальные сервисы, которые вошли в пятерку, наоборот очень хорошо чувствуют себя в Поднебесной. Интересно было бы посмотреть на цифры доминирования, если бы гугловский сервис был доступен в этой стране.

Также в отчете есть информация о том, что YouTube усиливает свои позиции на фронте потоковой музыки. Сейчас аудитория YouTube Music составляет примерно 15 миллионов подписчиков. Так и Google Music не нужен. Да и таким игрокам, как Spotify и Apple Music тоже стоит задуматься о новом конкуренте.

В завершение стоит добавить, что недавно доход YouTube от рекламы составил 15 миллиардов долларов. На данный момент нет предпосылок к тому, чтобы эта сумма перестала расти и по итогам 2020 года рекорд не пал.