Заблокируют ли в России WhatsApp, Instagram и Facebook

На прошлой неделе США и Евросоюз ввели самые жёсткие санкции против России за всю современную историю. Ограничения затронули многие сферы и в том числе поставки высокотехнологичной продукции. Поэтому, когда в России перестали адекватно работать сервисы Facebook, Twitter и Instagram, многие решили, что это тоже является следствием наложенных ограничений. Однако не всё так просто. Разбираемся, почему не работают эти площадки и заблокируют ли в России Ватсап.

Google отключает бесконтактные платежи для 5 банков из РФ. Какие альтернативы есть у Google Pay

Если у вас не работает Instagram, Facebook или Twitter или работает, но картинки и прочий медиаконтент не загружаются, знайте, что так и должно быть. Причина — воздействие со стороны Роскомнадзора. В ведомстве сообщили, что на этих площадках препятствуют работе российских СМИ, а также распространяют фейки. Поэтому было принято решение ограничить их работу.

Блокировка Инстаграм в России

Ограничение — это не полная блокировка. Просто теперь эти сервисы будут работать а) медленнее и б) неполноценно. Неполноценность, как постепенно становится понятно, выражается в периодических перебоях и отказе загружать большинство медиафайлов. Проверка показала, что с VPN ситуация особенно не меняется. Возможно, это временное явление или просто это особенность моего прокси-сервиса, но факт остаётся фактом.

При этом Инстаграму как раз повезло больше других. Его почти не блокируют. То есть все сторис, публикации и рилсы грузятся без каких-либо ограничений. Возможно, у кого-то и наблюдаются проблемы с загрузкой контента, но, скорее всего, это связано либо с перебоями в работе провайдеров, либо с пересечением трафика Инстаграма с трафиком Фейсбука и Твиттера.

Крутая фишка Gboard на Android, которую вы не замечали

Что касается работы Ватсап в России, то речи о его блокировке ни со стороны Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp), ни со стороны Роскомнадзора не идёт. Таким образом мессенджером можно будет пользоваться и дальше, не переживая за его судьбу. По крайней мере, пока никаких планов по ограничению его работы нет. Он продолжит функционировать как и раньше.

Означает ли это, что WhatsApp не заблокируют никогда? Ну, конечно, нет. Во-первых, мессенджер принадлежит Meta, которую Роскомнадзор признаёт противником работы российских СМИ и распространителем фейков. Во-вторых, ни Facebook, ни WhatsApp, ни Instagram до сих пор не перенесли на территорию России данные пользователей, и теперь уже вряд ли перенесут. А значит, риск блокировки остаётся.

Как перенести переписку из WhatsApp в Telegram

Если WhatsApp в России заблокируют, очевидно, что встаёт вопрос, а чем заменить Ватсап. Но свято место пусто не бывает. А значит, нужно просто перейти в другой мессенджер. В качестве предпочтительного варианта лично я бы выбрал мессенджер Павла Дурова. Тем более, что перенести чаты из WhatsApp в Telegram проще простого:

Запустите WhatsApp у себя на смартфоне и выберите чат для переноса;

Откройте его, нажмите на три точки в правом верхнем углу, а затем — «Ещё»;

Выберите «Экспорт чата» и уточните, хотите ли вы перенести только сообщения или ещё и медиавложения;

Выберите контакт соответствующего пользователя в Telegram (сработает, только если он есть в ТГ);

Подтвердите перенос и дождитесь завершения процедуры трансфера.

Что делать, если Xiaomi не видит сим-карту

Приложение выполнит перенос чатов из WhatsApp в Telegram самостоятельно. Однако учитывайте, что у пользователя, чат с которым вы переносите в Телеграм, уже должен быть аккаунт в Телеграме. В противном случае выполнить перенос не удастся. Если же всё в порядке, сообщения перенесутся и будут выстроены в том же порядке, в котором были доступны в Ватсапе.

А вот чем заменить Instagram, в случае чего, пока непонятно. В России нет полноценных аналогов Инстаграма за исключением разве что Yappi, куда сейчас переходят некоторые звёзды. Однако большинство из них просто создают каналы в Телеграм, на которые призывают подписываться своих зрителей. Так что, если вы переживаете, что Инсту заблокируют, пройдитесь по персоналиям, за которыми следите — наверняка они уже сделали свои ТГ-каналы, на которые можно подписаться. Кстати, у нас такой тоже есть — подписывайтесь.