Зачем нам Reels и клипы ВКонтакте, если есть Тик-Ток?

Тик-ток ворвался в наши жизни с немыслимой скоростью. Короткие видео «на пару минут» захватили львиную долю контента. В Тик-Токе каждый найдет что-нибудь по душе. Сейчас трудно представить человека, не знающего, что это такое. На фоне этого, крупные компании вроде Instagram или ВКонтакте запускают свои аналоги. Неужели боятся конкуренции и не справляются с удержанием аудитории? На самом деле все сложнее. Рассказываем.

ВКонтакте

Некогда малоизвестная социальная сеть в последние годы разрастается просто молниеносно. Как вчера помню: «Дуров, верни стену!». В те времена любые новшества социальной сети обществом воспринимались крайне отрицательно. С подрастанием нового поколения «Z» все изменилось координально. После того, как ВКонтакте приобрела компания Mail.Group, апдейт за апдейтом ВКонтакте превратился в целую инфраструктуру, где можно заказать еду, вызвать такси, поиграть во что нибудь.

Последним нововведением стали клипы. Я пытался игнорировать их с самого появления. Объяснял это тем, что уже не ребенок и у меня нет времени на коротенькие видео. Однако статистика ВКонтакте показывает, что «Клипы» многим «зашли» и явно нашли свою аудиторию.

За сутки клипы в среднем набирают 180 млн просмотров, 6,5 млн лайков и 108 тысяч комментариев. Всего в Клипы за месяц заходили 44 миллиона человек. Суммарно короткие видео набрали 3 млрд просмотров.

На первый взгляд кажется, что идея полностью копирует китайского гиганта, однако это не совсем так. Помимо простой редакции видео или наложения масок у ВКонтакте есть возможность съемки видео в режиме AR с технологией 360 градусов. Это позволяет накладывать фильтр, благодаря которому каждый из нас может окунуться в любую точку земного шара, главное найти подходящий фон. Это уникальная технология, разработанная российскими инженерами. Посмотрим, получится ли убедить российского пользователя забыть про Тик ток и остаться в любимом ВКонтакте.

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Инстаграм

Во многих своих статьях я говорил, что придерживаюсь достаточно консервативных взглядов. В 15 лет моя мать буквально вынудила меня зарегистрироваться в Инстаграме со словами «Сынок, за этим стоит будущее!». С тех самых пор я не изменял Инстаграму и считаю его основной площадкой потребления контента. В Тик Токе я так и не зарегистрировался. Однако, все видео, которые я просматриваю, так или иначе импортированы из Тик-Ток. Очень удручает, что в конечном счете мы к этому пришли. Не смотря на то, что это удобно, хочется эксклюзивного контента на каждой площадке. В конце концов, так рождается конкуренция, от которой мы все только выигрываем.

Что касается Reels я вижу их как неудачную попытку Facebook удержать свою аудиторию. Еще недавно я читал о том, что вскоре в Инстаграм появится возможность платного контента, появится огромная площадка для заработка, как неожиданно они выпускают Reels. Короткие видео, музыка в фоне — все это максимально стирает границы между конкурентами из Китая. Сначала было много неясностей. Позже, стало известно, что Microsoft выкупает долю китайского гиганта для американских пользователей, Тик Ток блокируют на территории разных стран и все встало на свои места. Подопечные Цукерберга просто закрывают дыры там, где это необходимо. Вообще после прочтения всего материала новостей, касающихся Instagram, появляется мысль о том, что Facebook старается максимально нагрузить свое приложение огромных количеством разных функций. Reels, IGTV, фото, видео — все в одну кучу. А самое главное эксклюзивных нововведений от Instagram я не видел уже очень давно.

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Тик Ток

Китайская компания на фоне волнений чувствует себя абсолютно уверенно. Как только формат коротких видео появился в Интернете, сразу сел на волну популярности и сходить с нее не собирается. На мой взгляд такая популярность связана с рядом факторов:

Отлично подобранные рекомендации.

Создавать контент в Тик-Токе удобно и просто.

Поколение «Z» не привыкли погружаться в недры текстовой информации и привыкли черпать ее «по верхам».

Музыкальное сопровождение вносит некую легкость каждому видео, не нагружая сильной смысловой нагрузкой.

Не смотря на новую политику конфиденциальности, Тик-Ток одно из самых свободных пространств с минимумом рекламы.

Тик-Ток определенно занимает свою нишу и пока конкурировать с ним даже такие крупные компании, как Facebook просто не могут. Сейчас это перспективная площадка не только для развлекательных целей, но и для хорошего заработка. Интересно, получится ли у Тик-Тока отвоевать свое законное место и смогут ли Instagram и ВКонтакте удержать свою аудиторию.

А вы пользуетесь приложением «Тик-Ток»? Какое будущее вы видете для этой площадки? Напишите об этом в наш чат в Telegram.