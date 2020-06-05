Зачем нужны обновления Android

Обновления – это не то, чего у пользователей Android бывает в избытке. Несмотря на то что в последнее время производители смартфонов стали уделять больше внимания программной поддержке, многие продолжают пренебрегать обновлениями. Сами апдейт-диссиденты объясняют это по-разному. Одни боятся испортить исправно работающий аппарат проблемным апдейтом, другие считают, что обновления замедляют смартфоны, а третьи, как я в своё время, просто считают, что пусть в этом мероприятии нет вреда, но и пользы никакой тоже нет. А как на самом деле?
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Мифы об обновлениях Android
Обновления – особенно, если у вас Android – очень важны по ряду причин. Но для начала давайте я развею наиболее распространённые мифы о них.
Обновления замедляют Android
Обновления не снижают производительность вашего смартфона. Что бы вы там себе о них не думали, но у них действительно нет такой цели. Во-первых, не заметить резкое падение быстродействия невозможно. Пользователь обязательно начнёт копать и первый же попавшийся бенчмарк покажет ему снижение производительности.
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Да и как её снизить, если один пользуется аппаратом уже третий год, а другой только-только его купил новым в магазине? Во-вторых, если наберётся достаточно недовольных пользователей, они подадут на производителя в суд, и тогда ему мало не покажется. Даже Apple хоть и замедляла iPhone с изношенными аккумуляторами, всё же позволяла заменить их на новый и вернуть исходное быстродействие.
Обновления ломают Android
Несмотря на то что время от время разработчики действительно допускают ошибки в работе над обновлениями, провоцируя поломку тех или иных механизмов, это происходит случайно. То есть у них нет цели испортить ваш аппарат целенаправленно. По этой причине довольно скоро производители выпускают апдейты с исправлением бага, если таковой имел место.
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Но, справедливости ради могу сказать, что сам лично сталкивался с такой проблемой лишь единожды, да и то, называть её проблемой было бы слишком громко. Просто после очередного обновления на моём Honor View 20 перестали открываться пункты меню «Настроек», если пытаться открыть их из поиска. Однако если проследовать к ним по прямому пути, всё открывалось вполне исправно.
Пустые обновления Android
Этот миф, как ни странно, самый распространённый. Многие почему-то не верят, что производители и разработчики на самом деле ориентированы на усовершенствование своих смартфонов. Конечно, и тут бывают исключения в виде обновлений-пустышек, которые рассылают некоторые вендоры, но практика показывает, что сегодня таких почти не осталось.
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На самом же деле обновления – даже если они не несут новых функций – очень и очень помогают. Они исправляют массу уязвимостей не только в операционной системе, но и в аппаратном обеспечении. Если вы знаете, что такое Бюллетень безопасности Google и хотя бы раз его читали, вы должны знать, что даже флагманские процессоры Qualcomm подвержены уязвимостям, которые нужно исправлять. Иначе жди беды.
Наличие уязвимостей само по себе неопасно. Однако опасно, если о них узнают злоумышленники, которые могут создать универсальный инструмент взлома, позволяющий, во-первых, устанавливать контроль над заражённым устройством, а, во-вторых, воровать данные его пользователя. Это может быть личная переписка, пароли, фотографии, данные банковских приложений и платёжных карт. Вспомните ситуацию с Джеффом Безосом, которого взломали обычным видеороликом, отправленным по WhatsApp. Только потом выяснилось, что он был модифицирован особым образом, что позволяло ему переполнить буфер и создать бэкдор, через который злоумышленники и вытягивали всю интересующую их информацию.
Уникальная особенность Android-смартфонов состоит в том, что обновления операционной системы они получают только два года, однако всё остальное время их поддержка происходит путём обновления сервисов Google. Таким образом поисковый гигант старается поддерживать аппараты в актуальном состоянии, расширяя их функциональность и исправляя вскрывшиеся баги. Например, именно посредством обновления сервисов Google Play смартфоны на Android 6.0 и новее получили поддержку системы отслеживания больных коронавирусом. Но этого недостаточно. Сами по себе сервисы Google не исправляют системных уязвимостей, не говоря уже о «железных», поскольку не меняют код операционной системы, а это очень важно. Поэтому, если говорить откровенно, по истечении двух-трёх лет Android-смартфоны можно списывать со счетов.
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Попытаться уберечь себя от опасности можно благодаря смартфонам, которые обновляются максимально долго. На Android таких не так уж и много: Google Pixel, Samsung и OnePlus. Все остальные либо бросают поддерживать свои аппараты на полдороги, либо делают это настолько нерегулярно, что весь смысл ежемесячных обновлений безопасности просто теряется. Ведь если смартфон по 3-6 месяцев простаивает без патчей, он остаётся уязвимым, а значит, риск того, что его взломают и сотворят с ним всё, что угодно, повышается многократно.