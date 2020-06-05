Зачем нужны обновления Android

Обновления – это не то, чего у пользователей Android бывает в избытке. Несмотря на то что в последнее время производители смартфонов стали уделять больше внимания программной поддержке, многие продолжают пренебрегать обновлениями. Сами апдейт-диссиденты объясняют это по-разному. Одни боятся испортить исправно работающий аппарат проблемным апдейтом, другие считают, что обновления замедляют смартфоны, а третьи, как я в своё время, просто считают, что пусть в этом мероприятии нет вреда, но и пользы никакой тоже нет. А как на самом деле?

Мифы об обновлениях Android

Обновления – особенно, если у вас Android – очень важны по ряду причин. Но для начала давайте я развею наиболее распространённые мифы о них.

Обновления замедляют Android

Обновления не снижают производительность вашего смартфона. Что бы вы там себе о них не думали, но у них действительно нет такой цели. Во-первых, не заметить резкое падение быстродействия невозможно. Пользователь обязательно начнёт копать и первый же попавшийся бенчмарк покажет ему снижение производительности.

В чем проблема современных смартфонов на Android

Да и как её снизить, если один пользуется аппаратом уже третий год, а другой только-только его купил новым в магазине? Во-вторых, если наберётся достаточно недовольных пользователей, они подадут на производителя в суд, и тогда ему мало не покажется. Даже Apple хоть и замедляла iPhone с изношенными аккумуляторами, всё же позволяла заменить их на новый и вернуть исходное быстродействие.

Обновления ломают Android

Несмотря на то что время от время разработчики действительно допускают ошибки в работе над обновлениями, провоцируя поломку тех или иных механизмов, это происходит случайно. То есть у них нет цели испортить ваш аппарат целенаправленно. По этой причине довольно скоро производители выпускают апдейты с исправлением бага, если таковой имел место.

Зачем Android нужен WebView и как он работает

Но, справедливости ради могу сказать, что сам лично сталкивался с такой проблемой лишь единожды, да и то, называть её проблемой было бы слишком громко. Просто после очередного обновления на моём Honor View 20 перестали открываться пункты меню «Настроек», если пытаться открыть их из поиска. Однако если проследовать к ним по прямому пути, всё открывалось вполне исправно.

Пустые обновления Android

Этот миф, как ни странно, самый распространённый. Многие почему-то не верят, что производители и разработчики на самом деле ориентированы на усовершенствование своих смартфонов. Конечно, и тут бывают исключения в виде обновлений-пустышек, которые рассылают некоторые вендоры, но практика показывает, что сегодня таких почти не осталось.

Android и еще 9 изобретений, изменивших привычный мир

На самом же деле обновления – даже если они не несут новых функций – очень и очень помогают. Они исправляют массу уязвимостей не только в операционной системе, но и в аппаратном обеспечении. Если вы знаете, что такое Бюллетень безопасности Google и хотя бы раз его читали, вы должны знать, что даже флагманские процессоры Qualcomm подвержены уязвимостям, которые нужно исправлять. Иначе жди беды.

Зачем устанавливать обновления

Наличие уязвимостей само по себе неопасно. Однако опасно, если о них узнают злоумышленники, которые могут создать универсальный инструмент взлома, позволяющий, во-первых, устанавливать контроль над заражённым устройством, а, во-вторых, воровать данные его пользователя. Это может быть личная переписка, пароли, фотографии, данные банковских приложений и платёжных карт. Вспомните ситуацию с Джеффом Безосом, которого взломали обычным видеороликом, отправленным по WhatsApp. Только потом выяснилось, что он был модифицирован особым образом, что позволяло ему переполнить буфер и создать бэкдор, через который злоумышленники и вытягивали всю интересующую их информацию.

Уникальная особенность Android-смартфонов состоит в том, что обновления операционной системы они получают только два года, однако всё остальное время их поддержка происходит путём обновления сервисов Google. Таким образом поисковый гигант старается поддерживать аппараты в актуальном состоянии, расширяя их функциональность и исправляя вскрывшиеся баги. Например, именно посредством обновления сервисов Google Play смартфоны на Android 6.0 и новее получили поддержку системы отслеживания больных коронавирусом. Но этого недостаточно. Сами по себе сервисы Google не исправляют системных уязвимостей, не говоря уже о «железных», поскольку не меняют код операционной системы, а это очень важно. Поэтому, если говорить откровенно, по истечении двух-трёх лет Android-смартфоны можно списывать со счетов.

Какие смартфоны обновляются дольше всего

Google усложнит установку APK в Android 11

Попытаться уберечь себя от опасности можно благодаря смартфонам, которые обновляются максимально долго. На Android таких не так уж и много: Google Pixel, Samsung и OnePlus. Все остальные либо бросают поддерживать свои аппараты на полдороги, либо делают это настолько нерегулярно, что весь смысл ежемесячных обновлений безопасности просто теряется. Ведь если смартфон по 3-6 месяцев простаивает без патчей, он остаётся уязвимым, а значит, риск того, что его взломают и сотворят с ним всё, что угодно, повышается многократно.