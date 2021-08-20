Зачем выпускают дорогие версии смартфонов

Как-то раз я наткнулся на YouTube-обзор смартфона Samsung Galaxy Z Flip, созданного в коллаборации с Thom Browne. Честно говоря, я не понял, в чем суть такого подхода, не считая удорожания и без того не самого бюджетного смартфона. На днях Samsung снова выпустила версию Z Fold 3 с дизайном от известного модельера — выглядит очень круто, а стоит неприлично дорого. Кстати, это уже отнюдь не первая коллаборация смартфона и дома моды в попытках занять пустующую нишу премиальных устройств. Созрел закономерный вопрос: а зачем нужны такие смартфоны за баснословные деньги? Кто их покупает? Вообще, в чем суть коллабораций производителей смартфонов и, например, модельеров?

Что такое Samsung Galaxy Thom Browne edition

Компания Samsung уже не первый год сотрудничает с Томом Брауном, выпуская смартфоны в необычном дизайне. Стоят такие «коллабы» недешево — за Z Fold 3 Thom Browne edition придется отдать три с половиной тысячи долларов! Дорого, но есть один момент: вы получите не просто привычную коробку со смартфоном, а целый комплект гаджетов: сам телефон, Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2, удобный стилус S Pen Pro, быструю зарядку на 25 Вт и даже беспроводную зарядку Trio. Страшно подумать, куда девать все эти гаджеты. Ну, например, что-то можно подарить. Кроме шуток, но такой стилизованный комплект, скорее всего, даже не захочется использовать — возможно, кто-то приобретет его для коллекции, поставив на полку. С одной стороны, кажется, что Samsung такой коллаборацией хочет продать как можно больше устройств, чтобы они не залежались на складе. С другой — это издание не похоже на быстрый способ заработка денег со стороны компании — гаджеты стилизованы друг с другом и выглядят очень красиво и гармонично.

Зачем нужны такие коллаборации

Основная задача коллаборации брендов — это пакетированная продажа своих товаров компаний из двух разных сфер. За счет использования чужого бренда можно поднять продажи и повысить ценность и интерес для клиента, а еще это позволяет открыть для себя новые рынки сбыта продукции. Залог успеха коллаборации заключается в том, чтобы оба бренда были известными (или, хотя бы один), чтобы привлечь внимание аудиторий друг друга — это подспорье в продажах для обоих производителей. Если один из брендов не особо популярный, то сотрудничество с популярной компанией обойдется очень дорого и придется рисковать. Известно много случаев провалов, когда маркетинговый ход не срабатывал — подробнее об этом читайте в нашем Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

Какую же пользу получают потребители? В первую очередь, мы узнаем о том, что известный нам смартфон с привычным дизайном может выглядеть совершенно иначе — вряд ли кто-то побежит покупать эту версию, но сам факт того, что так можно, меняет взгляд на обычные вещи. Примерно то же самое, когда вы покупаете обычную футболку с принтом любимой группы: то же самое и с гаджетами, когда выходит очередной блокбастер. Наверняка вы видели Oppo Reno 5 Marvel Edition — классная версия для фанатов супергеройской киновселенной. Опять же, это исключительно нишевые устройства — не каждый такое приобретет.

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Коллаборации смартфонов с брендами

Лет 10 назад вы точно видели забавные китайские телефоны, которые украшали логотипами BMW или Ferrari. Сейчас такие безделушки сложно найти, но официальные коллаборации пользуются спросом. Яркий пример — совместная работа Huawei и Porsche, ставшая отличной попыткой занять нишу премиальных смартфонов, которая пустует после смерти Vertu. В ней эпизодически мелькают, например, дуэт iPhone x Caviar, от которого мурашки по телу — как такое возможно? Зачем? Еще есть тот же Samsung x Thom Browne. Но эти компании не присутствуют в этом сегменте на постоянной основе. Huawei x Porsche удачно зашли — получилось дорого, круто и роскошно с Pro-версиями смартфонов Mate. Покупатель, прикупивший такой смартфон, получает эксклюзивную версию из дорогих материалов с топовой начинкой, стилизованную дизайнерами Porsche, а компания — очки за оригинальный подход к дизайну устройства.

Кто покупает дорогие смартфоны

Кажется, что такие смартфоны покупают исключительно богатые люди. Но это не совсем так: взгляните на любого миллиардера и увидите, что они пользуются обычными версиями смартфонов. Иногда можно встретить фотографию богача с обычным кнопочным телефоном — это просто безопаснее. Другое дело, что звездам шоу-бизнеса может приглянуться такой гаджет — зачастую он достается селебрити бесплатно в рамках сотрудничества или для рекламы. Есть случаи, когда такие смартфоны приобретались для коллекции — а куда еще его девать, когда он стоит как квартира? Мне кажется, что это оригинальный способ вложить деньги. Как вы считаете? Поделитесь мнением в нашем Telegram-чате!

У дорогих версий смартфонов своя аудитория покупателей и своя атмосфера. У простых ребят нет денег даже на обычную версию, но модель, изготовленная в коллаборации с кем-то — это не про деньги, а про стиль и самовыражение. Его приятно выложить на стол в ресторане или похвастаться на работе. А что, отличный ход — в эпоху, когда все смартфоны похожи друг на друга.