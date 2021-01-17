Заказал самую необычную лампу с Aliexpress. Это нечто…

Чего мы только не заказывали на Aliexpress, но всей редакцией до сих пор не перестаем удивляться, как иногда можно совместить совершенно несовместимые вещи. Самым свежим примером является гаджет, о котором я хочу рассказать в этой статье. Это лампа, декоративная подсветка, беспроводная зарядка для телефона и даже Bluetooth-колонка. Лично у меня, когда я увидел такое, сразу появились отсылки к 90-ым, когда на рынках и в магазинах было огромное количество самых диких товаров из Азии. Времена меняются, технологии меняются, но подход остается прежним. С другой стороны, может быть это не так плохо? Давайте разберемся на примере этого самого электронного монстра, которого даже сложно отнести к той или иной категории устройств.

Настольная лампа с беспроводной зарядкой

В первую очередь гаджет привлек мое внимание тем, что в нем есть беспроводная зарядка. Именно так я нашел его на Aliexpress, когда искал что-нибудь интересное для написания статьи.

На картинке гаджет выглядел очень интересно и самобытно, и даже цена в 1800 рублей намекала на то, что он должен быть достаточно качественным. Вот только на деле все оказалось немного иначе. Возможно, связано это с тем, что в устройстве слишком много необязательных компонентов. Но давайте обо всем по порядку.

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Лампа пришла в обычной коробке, которая не давала никакого серьезного уровня защиты. Более того, верхняя часть стояла в распор и любое более-менее сильное сдавливание могло просто отломить верхнюю часть конструкции. Мне повезло и товар доехал в целости и сохранности.

Когда достаешь лампу из коробки, немного расстраиваешься из-за материалов корпуса. Со стороны он выглядит более-менее нормально, но на ощупь материал корпуса ощущается очень дешевым. Несмотря на то, что он даже имеет покрытие вроде Soft Touch, назвать его качественным едва ли получится.

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Снизу на корпусе есть три резиновые опоры для того, чтобы конструкция лучше стояла на столе, а сверху резиновое кольцо для лучшей фиксации смартфона. Правда, я не очень понял, для чего надо было делать зарядную площадку наклоненной. Пока смартфон просто лежит, с ним ничего не происходит, но некоторые особо скользкие модели без чехла могут начать съезжать во время входящего вызова.

Еще одной претензией к зарядке стало то, что положить смартфон можно только в одном положении — от себя. Если положить его так, чтобы он располагался слева направо, то он не будет полностью прилегать в площадке из-за стоек. В итоге, слишком широкий смартфон или смартфон в чехле может просто не уместиться. Например, Samsung Galaxy S20 FE в чехле уместился буквально впритык. С iPhone 12 Pro Max в чехле могут быть большие проблемы.

Эта лампа оказалась не самой лучшей нашей покупкой. Поэтому мы не будем публиковать ее в Telegram-канале Сундук Али-Бабы. Туда мы отправляем только самый сок!

К самой зарядке вопросов нет — она работает. Большего сказать не могу. Возможно, она не будет очень хорошей для смартфона, но беспроводным способом испортить смартфон сложнее, чем заряжая его плохим проводом или некачественным адаптером. Для питания используется USB-C, но с каким-то странным гнездом. Есть ощущение, что производитель не сильно вникал в тонкости сертификации и просто сделал совместимый разъем.

Светодиодная настольная лампа

Я склонен считать данный прибор именно лампой. С этой задачей он справляется намного лучше, чем с остальными. В верхней части установлено 6 светодиодов, которые выдают яркий свет, а выпуклый рассеиватель делает свет мягким и позволяет покрыть большую часть площади рабочего стола.

Свет включается сенсорной кнопкой в верхней части. На мой взгляд расположена она слишком низко и нащупать ее рукой сразу не всегда просто, хотя со временем привыкаешь.

А вот декоративная подсветка стоек мне показалась просто бесполезной. В ней нет ни красоты, ни функциональности. При этом одновременно с основной лампой она не работает.

Настольная лампа с беспроводной колонкой

Бесполезным мне кажется и использование в конструкции беспроводной колонки. Она действительно есть и работает, но качество звука будет таким, что даже самая недорогая колонка легко оставит ее позади. Я уверен, что ее не оценят даже самые не привередливые пользователи. Может быть через нее еще можно слушать подкасты, но о музыке даже думать не стоит.

В итоге хочется вспомнить шутку ”Мы обслужим вас быстро, качественно, недорого. Выбирайте любые два варианта”. Так получилось и с этой лампой. Хорошо справляется она только с функцией освещения. На втором месте беспроводная зарядка, а все остальное дано в нагрузку, чтобы было.

К покупке я могу рекомендовать этот гаджет только тем, кому нравится дизайн устройства, при этом нужна лампа и иногда беспроводная зарядка. Если решите покупать, даже не думайте о беспроводной колонке, чтобы не разочароваться.

Купить светодиодную лампу на Aliexpress