Заверните с собой: Крутые вещи, без которых нельзя выходить из дома

Начало новой недели — не повод грустить. Возможно, стоит заглянуть в гороскоп: вдруг вас ждут приключения? В любом случае, иногда действительно стоит плыть по течению и насладиться моментом, чтобы получить удовольствие от жизни! В нашей подборке вы найдете то, без чего не стоит выходить из дома: тут и средства защиты, и гаджеты для телефона, и другие интересные аксессуары. Доставайте ваши карточки — мы начинаем тратить!

Защитная маска Xiaomi

Прошлый год по-разному повлиял на нас. Но стало понятно одно — нам всем нужны средства индивидуальной защиты. Маски — очень удобная полезная вещь. Она защищает от зловонных запахов в общественном транспорте, от распространения болезней. А еще за почти 2 года не все научились узнавать вас в ней, она пригодится, если не хотите лишний раз с кем-то здороваться. Бонус: выглядит стильно. Как у известного диджея Alan Walker!

Цена: от 350 рублей

Маска Xiaomi

Стильный кардхолдер

Бесконтактная оплата повсюду. Кажется, что время карточек прошло, но это не так. Они выручают, когда телефон разряжен. Да и проездные носить очень удобно. Выглядит стильно, модно, молодежно. Можно нанести ваше имя, чтобы аксессуар стал максимально индивидуальным.

Цена: 223 рубля

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Крутой powerbank Xiaomi

На смартфоны надейся, но и сам не плошай! Современные устройства имеют емкие аккумуляторы, но иногда подводят в ненужный момент. На этот случай я всегда ношу с собой портативную зарядку Xiaomi. Гаджет выручает, если забудешь провод: можно зарядить телефон, положив его сверху. Кстати, нам же нужен надежный провод!

Цена: 1899 рублей

Powerbank Xiaomi

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Надежный кабель Baseus

Недавно мой товарищ отправился заново открывать Европу, но не задумался о том, что провод для зарядки его может подвести. Так и случилось! Вместо того, чтобы просить выручить дружелюбных словенцев, лучше иметь запасной кабель Lightning — Baseus делает топовые вещи и всегда будет под рукой. Не забудьте выбрать длину кабеля!

Цена: 414 рублей

USB-кабель Baseus

Классные наушники Motorola

Если и есть что-то более узнаваемое, чем логотип Apple, то только эмблема Motorola. Сейчас смартфоны у компании, быть может, и не самые лучшие. Зато аксессуары очень высокого качества. Я всегда держу такие наушники на случай разрядки беспроводных и вам рекомендую!

Цена: 328 рублей

Наушники Motorola

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Многофункциональный штопор

Вы думаете, что мы шутки шутим? Ничего подобного. Я всегда держу многофункциональный штопор в рюкзаке на случай приключений или внезапной вылазки в лес, чтобы открыть консервы. Не забудьте выложить его перед авиаперелетом — иначе строгие таможенники отберут у вас его, как это произошло со мной.

Цена: 365 рублей

Купить штопор на всякий случай

Стильные ручки Xiaomi

Несмотря на то, что мы стали реже писать от руки, ручки всегда нужны. В вашем рюкзаке должна быть одна на случай важных переговоров. Или захотите подбросить второй половинке приятную записку. Ручки Xiaomi KACO никогда не подведут вас. Не забудьте про бумагу!

Цена: 899 рублей

Набор ручек Xiaomi

Яркий ежедневник

Раз уж собрались с мыслями, чтобы что-то записать на бумагe, вам понадобится классный ежедневник. И не смотрите на нежный розовый цвет: есть стильный сиреневый и мятный. В любом случае, его можно подарить. У него классная обложка и качественная бумага внутри. А еще не забудьте выбрать нужный формат А5 или А6. Приятного вам письма!

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Цена: 724 рубля

Купить ежедневник

Комплект белья Xiaomi

Один мой друг часто повторял: «Жизнь — такая штука, никогда не знаешь, где окажешься завтра». И это правда: мои друзья, выходя из бара, оказывались в Турции или на даче в другом регионе. Но соблюдать гигиену и свежесть нужно: на такой случай не забудьте припрятать в рюкзак боксеры Xiaomi. Рано или поздно они вам пригодятся!

Цена: 875 рублей

Трусы Xiaomi

С таким набором в рюкзаке вы можете смело отправляться навстречу приключениям: вы готовы буквально к любым поворотам судьбы! А если мы что-то пропустили, не забудьте заглянуть к нашим друзьям из «Сундука Али-Бабы» — у них точно есть классные штуки для любой ситуации!