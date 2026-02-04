Зимняя Олимпиада 2026: кто показывает, и как смотреть Олимпийские игры бесплатно в России

Герман Вологжанин

6 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026, которая даст официальный старт главному спортивному событию года. Несмотря на то, что сборная России в очередной раз пропускает соревнования, на Играх выступит несколько спортсменов из нашей страны, а еще прямые трансляции всех дисциплин можно будет посмотреть легально и абсолютно бесплатно. Рассказываем, кто показывает Олимпиаду 2026, и где ее смотреть.

Зимняя Олимпиада 2026: кто показывает, и как смотреть Олимпийские игры бесплатно в России. Олимпиада 2026 уже началась! Изображение: championat.com. Фото.

Олимпиада 2026 уже началась! Изображение: championat.com

Где проходит зимняя Олимпиада 2026

Зимние Олимпийские игры 2026 проходят в двух итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. При этом отдельные соревнования также будут проводиться в Вальтеллине, Валь-ди-Фьемме и Вероне.

Официально Олимпиада 2026 проходит с 6 по 22 февраля, однако квалификационный этап некоторых соревнований начинается уже 4 февраля. Поэтому уже сейчас можно смотреть зимние Олимпийские игры 2026.

Кто поедет от России на Олимпиаду 2026

Хотя сборная России не принимает участия в Олимпиаде 2026 года, к Играм было допущено 13 спортсменов из нашей страны, которые выступят под нейтральным флагом:

  • Савелий Коростелев (лыжные гонки);
  • Дарья Непряева (лыжные гонки);
  • Аделия Петросян (фигурное катание);
  • Петр Гуменник (фигурное катание);
  • Никита Филиппов (ски-альпинизм);
  • Иван Посашков (шорт-трек);
  • Алена Крылова (шорт-трек);
  • Ксения Коржова (конькобежный спорт);
  • Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
  • Павел Репилов (санный спорт);
  • Дарья Олесик (санный спорт);
  • Семен Ефимов (горнолыжный спорт);
  • Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Трансляции Олимпиады 2026 с участием российских спортсменов официально покажут в нашей стране. Однако за показ главного спортивного события будут отвечать не федеральные каналы, а стриминговый сервис.

Где смотреть Олимпиаду 2026 в России

Олимпиаду 2026 в России официально показывает Okko — онлайн-кинотеатр, принадлежащий Сберу. Платформа является единственным вещателем Игр на территории нашей страны и показывает соревнования совершенно бесплатно.

Где смотреть Олимпиаду 2026 в России. В России Олимпиаду 2026 показывает Okko. Фото.

В России Олимпиаду 2026 показывает Okko

Вот, как смотреть Олимпиаду 2026:

  1. Откройте сайт okko.tv или запустите приложение Okko для Android.
  2. Нажмите кнопку «Войти» и авторизуйтесь через Сбер ID по номеру телефона.
  3. Откройте вкладку «Спорт» и наслаждайтесь трансляциями Олимпиады 2026.

Пользователям Okko бесплатно доступен канал Олимпиада, а во вкладке «Зимние виды спорта» представлены трансляции абсолютно всех соревнований Олимпийских игр 2026 года.

Где смотреть Олимпиаду 2026 в России. Прямые трансляции Олимпиады 2026 доступны в Okko с 4 февраля. Фото.

Прямые трансляции Олимпиады 2026 доступны в Okko с 4 февраля

Чтобы смотреть не только Олимпиаду 2026, но и другие спортивные события, представленные в Okko, можно оформить подписку Сбер Прайм сроком от 1 до 12 месяцев.

Сколько раз можно заряжать смартфон

Хотя смартфоны работают не на одноразовых батарейках, их аккумуляторы имеют ограниченный срок службы. Со временем АКБ деградируют, и наш Android держит заряд хуже, чем раньше, а в какой-то момент и вовсе прекращает подавать признаки жизни. Но как подготовиться к такому финалу и вовремя поменять аккумулятор или купить новое устройство? Сколько раз можно зарядить телефон?

Будут ли в России отключать интернет на Новый год

В уходящем 2025 году жители России начали привыкать к тому, что даже дорогой тариф и бесконечный пакет трафика не гарантирует стабильный доступ в интернет. То и дело блокируются зарубежные сервисы, а сам выход в сеть становится настоящим событием. Не потому, что считается роскошью, а из-за регулярного отключения интернета в России. Особенно это беспокоит в контексте приближающихся праздников, ведь в ночь с 31 декабря на 1 января миллионы жителей страны традиционно отправляют друг другу поздравительные сообщения и пытаются связаться с родственниками из соседних регионов. Но будет ли работать интернет на Новый год, или стоит готовиться к массовому отключению?

Попробовал ИИ-браузер Comet для Android, который сам гуглит и заказывает товары с ВБ. Я в шоке, но доволен

Компания Perplexity AI выпустила на Android собственный ИИ-браузер Comet, который ранее появился для ПК. Приложение оснащено голосовым ассистентом на русском языке, а также функцией ИИ-агента для выполнения различных небольших заданий. Есть много интересных фишек, которые уже сейчас работают очень неплохо, хоть и не так, как хотелось бы.

