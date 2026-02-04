Зимняя Олимпиада 2026: кто показывает, и как смотреть Олимпийские игры бесплатно в России

6 февраля состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026, которая даст официальный старт главному спортивному событию года. Несмотря на то, что сборная России в очередной раз пропускает соревнования, на Играх выступит несколько спортсменов из нашей страны, а еще прямые трансляции всех дисциплин можно будет посмотреть легально и абсолютно бесплатно. Рассказываем, кто показывает Олимпиаду 2026, и где ее смотреть.

Где проходит зимняя Олимпиада 2026

Зимние Олимпийские игры 2026 проходят в двух итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. При этом отдельные соревнования также будут проводиться в Вальтеллине, Валь-ди-Фьемме и Вероне.

Официально Олимпиада 2026 проходит с 6 по 22 февраля, однако квалификационный этап некоторых соревнований начинается уже 4 февраля. Поэтому уже сейчас можно смотреть зимние Олимпийские игры 2026.

Кто поедет от России на Олимпиаду 2026

Хотя сборная России не принимает участия в Олимпиаде 2026 года, к Играм было допущено 13 спортсменов из нашей страны, которые выступят под нейтральным флагом:

Савелий Коростелев (лыжные гонки);

Дарья Непряева (лыжные гонки);

Аделия Петросян (фигурное катание);

Петр Гуменник (фигурное катание);

Никита Филиппов (ски-альпинизм);

Иван Посашков (шорт-трек);

Алена Крылова (шорт-трек);

Ксения Коржова (конькобежный спорт);

Анастасия Семенова (конькобежный спорт);

Павел Репилов (санный спорт);

Дарья Олесик (санный спорт);

Семен Ефимов (горнолыжный спорт);

Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Трансляции Олимпиады 2026 с участием российских спортсменов официально покажут в нашей стране. Однако за показ главного спортивного события будут отвечать не федеральные каналы, а стриминговый сервис.

Где смотреть Олимпиаду 2026 в России

Олимпиаду 2026 в России официально показывает Okko — онлайн-кинотеатр, принадлежащий Сберу. Платформа является единственным вещателем Игр на территории нашей страны и показывает соревнования совершенно бесплатно.

Вот, как смотреть Олимпиаду 2026:

Откройте сайт okko.tv или запустите приложение Okko для Android. Нажмите кнопку «Войти» и авторизуйтесь через Сбер ID по номеру телефона. Откройте вкладку «Спорт» и наслаждайтесь трансляциями Олимпиады 2026.

Пользователям Okko бесплатно доступен канал Олимпиада, а во вкладке «Зимние виды спорта» представлены трансляции абсолютно всех соревнований Олимпийских игр 2026 года.

