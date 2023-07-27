10 дорогих, но хороших товаров с Алиэкпресс, которые все хвалят

Мы все привыкли покупать на AliExpress недорогие вещи. Зарядки, фурнитура для одежды, аксессуары для кухни и тому подобное покупали почти все, но дорогие вещи многие просто боятся заказывать с доставкой на этой площадке. Мы тоже с опаской смотрим на трату больших сумм, но уже много раз это делали, и всегда все было нормально. Поэтому в этот раз мы решили сделать не просто подборку того, что можно купить на этом маркетплейсе, а подборку дорогих товаров, которые не каждый решится купить. Выбирали только самое интересное на все случаи жизни и только с хорошими отзывами.

Светодиодные фары для любой машины

Светодиодные фары не только ярко светят, но и снижают расход топлива. Может показаться, что это преувеличение, но до 0,5 литра на 100 километров движения с фарами вы точно сэкономите. Когда я покупал машину, светодиодные фары могли быть только частью комплектации. Знал бы я тогда, как сильно переплатил. Сейчас светодиоды продаются, как замена обычных галогеновых ламп. Есть разные профили, а отзывы тех, кто уже установил, почти сплошь положительные.

Цена: 1 350 рублей

Купить светодиодные фары для любой машины

Регулируемая подставка для ноутбука

Как же иногда бесит, что ноутбук должен стоят на столе. А что делать, если я хочу приподнять его? С такой подставкой все можно. Она складная и уместится даже в карман джинсов. В разложенном состоянии ее можно не просто разложить, а еще и поднять. С моим ростом вряд ли получится, а если ваш рост до 175-180 сантиметров, то, поставив такую поставку на стол, скорее всего, даже сможете работать стоя. Максимальный подъем над поверхностью стола составляет 26,5 сантиметров.

Цена: 3 950 рублей

Купить подставку дляноутбука

Портативный вентилятор на шею

Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном льет, как из ведра, и о такой штуке говорить не приходится. Но ведь когда-то дождь закончится. В эти моменты она позволит бороться с жарой. Просто вешаете ее на шею, направляете на себя, и вентилятор обдувает ваше лицо и шею. Охлаждение именно этих мест позволяет почувствовать себя более комфортно в жару. Гаджет имеет встроенный аккумулятор на 3000 мАч, а весит всего 120 грамм. Выпускается он в четырех цветах.

Цена: 1 280 рублей

Купить кондиционер на шею

Автомобильная шторка от солнца с глазами

Шторка в автомобиле защищает салон от выгорания и не дается нагреться передней панели, которая потом работает, как печка, долго излучая тепло и мешая работе кондиционера. А если вы любите бросать в салоне бутылки с водой, можно спасти от пожара, ведь бутылка — отличная линза. Но эта шторка — нечто большее. Только посмотрите не эти глазки в стиле мультфильма ”Тачки” и вы тоже захотите такую. Есть несколько цветов под основные цвета автомобилей.

Цена: 960 рублей

Купить шторку от солнца сглазами

Дешевые перезаряжаемые аккумуляторы

Батарейки — вчерашний день! Я их покупаю крайне редко и вам советую. Особенно для детских игрушек, фототехники и тому подобных мест, где они садятся очень быстро. Я уже подсчитал, что мои аккумуляторы окупились давным-давно. Каждый стоит всего в пару раз дороже хорошей батарейки, но служит несколько лет. В этом лоте представлен хороший вариант. Но лучше брать сразу много, так будет намного дешевле, чем по одной.

Цена: от 190 рублей за штуку

Купить перезаряжаемыеаккумуляторы

Яркий фонарик-брелок

Как же надоело чуть что, светить телефоном, если оказался в темном месте. Этот фонарик размером с монету светит от 2 до 5 часов в зависимости от модели и намного ярче телефона. У него встроенный аккумулятор, карабин, чтобы вешать на рюкзак, как я, и есть даже открывалка для бутылок.

Цена: 560 рублей

Купитьфонарик-брелок

Как завести машину, если сел аккумулятор

Запуск двигателя при севшем аккумуляторе — сложная задача. Но с таким пуско-зарядным устройством это не проблема. Конечно, лучше снять и зарядить аккумулятор, но если в пути такой возможности нет, то этот гаджет выручит. Открываете капот, накидываете клеммы на аккумулятор и через несколько секунд можно запускать двигатель. Дальше он будет поддерживать свою работу за счет аккумулятора. Мне бы такую вещь лет десять назад, когда севший аккумулятор для меня был частой проблемой! А еще от этого гаджета можно зарядить телефон через USB.

Цена: 8 120 рублей

Купить пуско-зарядное устройство для автомобиля

Удобный ремень для брюк и джинсов

Этот ремень сделан из плетеной ткани и имеет точную регулировку. По размеру талии его можно обрезать, чтобы не мучатся с лишним хвостом, простыми ножницами. На выбор есть несколько десятков оттенков, чтобы его можно было подобрать для любой комбинации предметов гардероба. А цена позволяет купить сразу несколько, чтобы были варианты подо все.

Цена: 480 рублей

Купить удобный ремень длябрюк

Швабра для мытья машины

Не знаю, как вы, а я люблю время от времени просто помыть машину самому. Есть в этом какое-то умиротворение и отличная смена деятельности на свежем воздухе. Но с такой шваброй делать это будет намного удобнее. Особенно, если у вас большая машина. Материал не царапает кузов и не портит лак, а длинная ручка позволит дотянуться до любой части крыши или помыть капот, даже если под ним V-образная ”восьмерка”, не сходя с места. Может показаться, что ручка кривая, но это не баг, а фича — 15-градусный изгиб, чтобы обходить округлые формы кузова.

Цена: 1 380 рублей

Купить швабру для мытья машины

Складной вентилятор для общественного транспорта

В час-пик даже в транспорте с кондиционером все равно бывает жарко. А еще там душно и такой вентилятор не будет лишним, если вы чувствуете себя не комфортно в таком месте. Просто откройте корпус и наслаждайтесь потоком воздуха благодаря встроенному аккумулятору. Лопасти складные, корпус закрывается, а на выбор есть несколько свежих цветов — все это отличает вентилятор от других на рынке.

Цена: 470 рублей

Купить складной вентилятор