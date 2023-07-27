10 дорогих, но хороших товаров с Алиэкпресс, которые все хвалят

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Артем Сутягин

Мы все привыкли покупать на AliExpress недорогие вещи. Зарядки, фурнитура для одежды, аксессуары для кухни и тому подобное покупали почти все, но дорогие вещи многие просто боятся заказывать с доставкой на этой площадке. Мы тоже с опаской смотрим на трату больших сумм, но уже много раз это делали, и всегда все было нормально. Поэтому в этот раз мы решили сделать не просто подборку того, что можно купить на этом маркетплейсе, а подборку дорогих товаров, которые не каждый решится купить. Выбирали только самое интересное на все случаи жизни и только с хорошими отзывами.

10 дорогих, но хороших товаров с Алиэкпресс, которые все хвалят. Сегодня выбрали товары подороже. Фото.

Сегодня выбрали товары подороже

Светодиодные фары для любой машины

Светодиодные фары для любой машины. Хорошая свето-теневая граница. Фото.

Хорошая свето-теневая граница

Светодиодные фары для любой машины. Выглядит качественно. Фото.

Выглядит качественно

Светодиодные фары для любой машины. Подойдет для любых фар. Главное — выбрать правильный цоколь. Фото.

Подойдет для любых фар. Главное — выбрать правильный цоколь.

Светодиодные фары не только ярко светят, но и снижают расход топлива. Может показаться, что это преувеличение, но до 0,5 литра на 100 километров движения с фарами вы точно сэкономите. Когда я покупал машину, светодиодные фары могли быть только частью комплектации. Знал бы я тогда, как сильно переплатил. Сейчас светодиоды продаются, как замена обычных галогеновых ламп. Есть разные профили, а отзывы тех, кто уже установил, почти сплошь положительные.

Цена: 1 350 рублей

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Регулируемая подставка для ноутбука

Регулируемая подставка для ноутбука. Есть регулировка по высоте. Фото.

Есть регулировка по высоте

Регулируемая подставка для ноутбука. Основание устойчивое. Фото.

Основание устойчивое

Как же иногда бесит, что ноутбук должен стоят на столе. А что делать, если я хочу приподнять его? С такой подставкой все можно. Она складная и уместится даже в карман джинсов. В разложенном состоянии ее можно не просто разложить, а еще и поднять. С моим ростом вряд ли получится, а если ваш рост до 175-180 сантиметров, то, поставив такую поставку на стол, скорее всего, даже сможете работать стоя. Максимальный подъем над поверхностью стола составляет 26,5 сантиметров.

Цена: 3 950 рублей

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Портативный вентилятор на шею

Портативный вентилятор на шею. В сложенном состоянии занимает мало места. Фото.

В сложенном состоянии занимает мало места

Портативный вентилятор на шею. Можно повесить на шею и направить на себя. Фото.

Можно повесить на шею и направить на себя

Портативный вентилятор на шею. Есть несколько цветов. Фото.

Есть несколько цветов

Сейчас, когда я пишу эти строки, за окном льет, как из ведра, и о такой штуке говорить не приходится. Но ведь когда-то дождь закончится. В эти моменты она позволит бороться с жарой. Просто вешаете ее на шею, направляете на себя, и вентилятор обдувает ваше лицо и шею. Охлаждение именно этих мест позволяет почувствовать себя более комфортно в жару. Гаджет имеет встроенный аккумулятор на 3000 мАч, а весит всего 120 грамм. Выпускается он в четырех цветах.

Цена: 1 280 рублей

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Автомобильная шторка от солнца с глазами

Автомобильная шторка от солнца с глазами. Есть разные цвета. Фото.

Есть разные цвета

Автомобильная шторка от солнца с глазами. Подходит почти на все стекла. Фото.

Подходит почти на все стекла

Автомобильная шторка от солнца с глазами. Смотрится реально забавно. Но при этом полезно. Фото.

Смотрится реально забавно. Но при этом полезно.

Шторка в автомобиле защищает салон от выгорания и не дается нагреться передней панели, которая потом работает, как печка, долго излучая тепло и мешая работе кондиционера. А если вы любите бросать в салоне бутылки с водой, можно спасти от пожара, ведь бутылка — отличная линза. Но эта шторка — нечто большее. Только посмотрите не эти глазки в стиле мультфильма ”Тачки” и вы тоже захотите такую. Есть несколько цветов под основные цвета автомобилей.

Цена: 960 рублей

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Дешевые перезаряжаемые аккумуляторы

Дешевые перезаряжаемые аккумуляторы. Что важно, это литий-ионные аккумуляторы, а значит, у них нет эффекта памяти. Фото.

Что важно, это литий-ионные аккумуляторы, а значит, у них нет эффекта памяти.

Дешевые перезаряжаемые аккумуляторы. Перезаряжаемые аккумуляторы лучше батареек. Фото.

Перезаряжаемые аккумуляторы лучше батареек

Дешевые перезаряжаемые аккумуляторы. Чем больше покупаешь, тем выгоднее получается. Фото.

Чем больше покупаешь, тем выгоднее получается.

Батарейки — вчерашний день! Я их покупаю крайне редко и вам советую. Особенно для детских игрушек, фототехники и тому подобных мест, где они садятся очень быстро. Я уже подсчитал, что мои аккумуляторы окупились давным-давно. Каждый стоит всего в пару раз дороже хорошей батарейки, но служит несколько лет. В этом лоте представлен хороший вариант. Но лучше брать сразу много, так будет намного дешевле, чем по одной.

Цена: от 190 рублей за штуку

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Яркий фонарик-брелок

Яркий фонарик-брелок. Фонарь маленький, но яркий. Фото.

Фонарь маленький, но яркий

Яркий фонарик-брелок. Есть подставка, карабин и магнитное крепление. Фото.

Есть подставка, карабин и магнитное крепление

Яркий фонарик-брелок. Лучше взять сразу несколько. Фото.

Лучше взять сразу несколько

Как же надоело чуть что, светить телефоном, если оказался в темном месте. Этот фонарик размером с монету светит от 2 до 5 часов в зависимости от модели и намного ярче телефона. У него встроенный аккумулятор, карабин, чтобы вешать на рюкзак, как я, и есть даже открывалка для бутылок.

Цена: 560 рублей

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Как завести машину, если сел аккумулятор

Как завести машину, если сел аккумулятор. В комплекте сам прибор и провода с «крокодилами». Фото.

В комплекте сам прибор и провода с «крокодилами»

Как завести машину, если сел аккумулятор. Все хранится в комплектном кейсе. Фото.

Все хранится в комплектном кейсе

Как завести машину, если сел аккумулятор. ЕстьUSB для зарядки гаджетов. Фото.

ЕстьUSB для зарядки гаджетов

Запуск двигателя при севшем аккумуляторе — сложная задача. Но с таким пуско-зарядным устройством это не проблема. Конечно, лучше снять и зарядить аккумулятор, но если в пути такой возможности нет, то этот гаджет выручит. Открываете капот, накидываете клеммы на аккумулятор и через несколько секунд можно запускать двигатель. Дальше он будет поддерживать свою работу за счет аккумулятора. Мне бы такую вещь лет десять назад, когда севший аккумулятор для меня был частой проблемой! А еще от этого гаджета можно зарядить телефон через USB.

Цена: 8 120 рублей

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Удобный ремень для брюк и джинсов

Удобный ремень для брюк и джинсов. Можно выбрать любой цвет. Фото.

Можно выбрать любой цвет

Удобный ремень для брюк и джинсов. Подойдет для любых штанов. Фото.

Подойдет для любых штанов

Удобный ремень для брюк и джинсов. Регулировка точная. Фото.

Регулировка точная

Этот ремень сделан из плетеной ткани и имеет точную регулировку. По размеру талии его можно обрезать, чтобы не мучатся с лишним хвостом, простыми ножницами. На выбор есть несколько десятков оттенков, чтобы его можно было подобрать для любой комбинации предметов гардероба. А цена позволяет купить сразу несколько, чтобы были варианты подо все.

Цена: 480 рублей

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Швабра для мытья машины

Швабра для мытья машины. Швабра мягкая и не поцарапает кузов. Фото.

Швабра мягкая и не поцарапает кузов

Швабра для мытья машины. Есть комплектация со сменными насадками, а сама швабра складная. Фото.

Есть комплектация со сменными насадками, а сама швабра складная

Швабра для мытья машины. Так мыть машину намного удобнее. Фото.

Так мыть машину намного удобнее

Не знаю, как вы, а я люблю время от времени просто помыть машину самому. Есть в этом какое-то умиротворение и отличная смена деятельности на свежем воздухе. Но с такой шваброй делать это будет намного удобнее. Особенно, если у вас большая машина. Материал не царапает кузов и не портит лак, а длинная ручка позволит дотянуться до любой части крыши или помыть капот, даже если под ним V-образная ”восьмерка”, не сходя с места. Может показаться, что ручка кривая, но это не баг, а фича — 15-градусный изгиб, чтобы обходить округлые формы кузова.

Цена: 1 380 рублей

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Складной вентилятор для общественного транспорта

Складной вентилятор для общественного транспорта. Лопасти, как и корпус, складные. Фото.

Лопасти, как и корпус, складные

Складной вентилятор для общественного транспорта. Пользоваться удобно где угодно. Фото.

Пользоваться удобно где угодно

Складной вентилятор для общественного транспорта. Легкие ветерок в жару вам обеспечен. Фото.

Легкие ветерок в жару вам обеспечен

В час-пик даже в транспорте с кондиционером все равно бывает жарко. А еще там душно и такой вентилятор не будет лишним, если вы чувствуете себя не комфортно в таком месте. Просто откройте корпус и наслаждайтесь потоком воздуха благодаря встроенному аккумулятору. Лопасти складные, корпус закрывается, а на выбор есть несколько свежих цветов — все это отличает вентилятор от других на рынке.

Цена: 470 рублей

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