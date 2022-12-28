10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать

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Артем Сутягин 0

Иногда бывает заходишь на AliExpress и видишь что-то, о чем хочется рассказать всему миру. Это может быть что угодно, от небольшого ”шнурка” для зарядки телефона, до какой-нибудь игрs головоломки. Все это стоит на AliExpress относительно недорого и всегда вызывает немало интереса. Вот и сейчас мы делимся тем, что нашли за последние дни, чтобы вы расширили свой кругозор и знали, что можно еще заказать за пределами ваших привычных покупок.

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. На AliExpress всегда есть, что выбрать, и что посоветовать. Фото.

На AliExpress всегда есть, что выбрать, и что посоветовать.

Самый полезный аксессуар для PlayStation 5

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Самый полезный аксессуар для PlayStation 5. Фото.

Чтобы наушники не терялись в промежутках между игровыми сессиями, надо их куда-то повесить, и нет ничего проще, чем сделать это на краю самой консоли. Если вы купили такую консоль и играете с наушниками — держатель просто ”мастхэв”. Он продается в комплекте из двух штук, вешается на край консоли и надежно держится. А наушники всегда будут на месте. А еще не него можно вешать геймпад.

Цена: 66 рублей

Купить держатель наушников и джойстика

Ручка для удобной съемки на телефон

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Ручка для удобной съемки на телефон. Фото.

Еше больше крутых советов, что купить на AliExpress можно найти в этом Telegram-канале.

Снимать на телефон одной рукой не всегда просто. Для решения этой проблемы создали такой аксессуар, который надевается почти на любой телефон и делает хват более удобным. Под большим пальцем, как на фотоаппаратах, есть кнопка съемки. С телефоном аксессуар соединяется через Bluetooth.

Цена: 916 рублей

Купить ручку для удобной съемки на телефон

Противоударные боксы для хранение вещей

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Противоударные боксы для хранение вещей. Фото.

Положить в такой сундучок что угодно, можно им даже в футбол играть, ведь то, что внутри, будет надежно защищено толстенным слоем поролона. Закрывается кейс на защелку и выпускается в нескольких цветах. Внутри можно хранить носители информации и другие ценные вещи.

Цена: 175 рублей

Купить боксы для хранение вещей

Защита телефона от грязи

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Защита телефона от грязи. Фото.

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress.

С таким аксессуаром вы всегда сможете защитить разъемы своего телефона от пыли, воды и другого мусора. Просто приклейте его на задней стенке так, чтобы вторая часть дотягивалась до разъема. Все, пользуйтесь. Просто отгибайте его во время зарядки и все. Это удобнее, чем вытаскивать защиту и терять ее.

Цена: от 65 рублей за набор из 4 штук

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Защита экрана ноутбука от царапин

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Защита экрана ноутбука от царапин. Фото.

Всем известно, что экраны современных тонких ноутбуков царапаются о клавиши. Достаточно просто закрыть его, чуть поносить в рюкзаке и все. Чтобы этого избежать, можно пользоваться такой искусственной замшей. Она просто стелится на клавиатуру перед закрытием компьютера. Заодно экран протереть ей можно.

Цена: 140 рублей

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Выдвижной ящик, крепящийся под столом

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Выдвижной ящик, крепящийся под столом. Фото.

HUAWEI выпустила часы с наушниками внутри, но на AliExpress такие в 10 раз дешевле.

Этот ящик совсем небольшой, но именно такой часто нужен для того, чтобы разложить самые разные вещи. Телефон, карандаши и другие вещи — все всегда будет на своем месте. Конструкция модульная и ящики можно крепить один к одному, чтобы собрать нужное количество.

Цена: 680 рублей

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Брелок в виде чеснока

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Брелок в виде чеснока. Фото.

Если вам 30+, то вы помните, как в 90-е детям давали носить с собой чеснок. Вроде как это должно защитить от вирусов. Правда, если это и работало, то только за счет того, что к вам никто не подходил из-за запаха. Теперь можно вспомнить это и купить такой брелок с зубчиком чеснока, который выглядит очень реалистично.

Цена: 72 рублей

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Шляпа-зонт на любую голову

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Шляпа-зонт на любую голову. Фото.

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

По большому счету любой зонт защищает только голову. Особенно, если вы куда-то идете. Так зачем тогда нужно занимать руки и носить с собой лишний аксессуар, когда есть такая шапка? Правда, мало кто будет пользоваться этим в городе. Но для рыбалки или в походе за грибами заменить это невозможно.

Цена: 850 рублей

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Как двигать мышку без рук

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Как двигать мышку без рук. Фото.

Этот гаджет подойдет тем, кто по той или иной причине хочет сохранить активность за компьютером. Сделать так, чтобы тот не переходил в сон, но при этом не менять настройки режима энергосбережения. Особенно актуально это в отношении корпоративных компьютеров. Просто подключаете мышку через этот прибор, включаете его, и он будет симулировать движения манипулятора.

Цена: 1570 рублей

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Громкий сигнал для велосипеда

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать. Громкий сигнал для велосипеда. Фото.

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас.

К сезону можно уже заказывать аксессуары для велосипеда. С таким гудком вас заметят даже автомобили. Он издает звук громкостью 120 дБ, а для этого надо просто нажать на кнопку. Работает прибор от встроенного аккумулятора и крепится на любой руль.

Цена: 260 рублей

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