10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать

Иногда бывает заходишь на AliExpress и видишь что-то, о чем хочется рассказать всему миру. Это может быть что угодно, от небольшого ”шнурка” для зарядки телефона, до какой-нибудь игрs головоломки. Все это стоит на AliExpress относительно недорого и всегда вызывает немало интереса. Вот и сейчас мы делимся тем, что нашли за последние дни, чтобы вы расширили свой кругозор и знали, что можно еще заказать за пределами ваших привычных покупок.

Самый полезный аксессуар для PlayStation 5

Чтобы наушники не терялись в промежутках между игровыми сессиями, надо их куда-то повесить, и нет ничего проще, чем сделать это на краю самой консоли. Если вы купили такую консоль и играете с наушниками — держатель просто ”мастхэв”. Он продается в комплекте из двух штук, вешается на край консоли и надежно держится. А наушники всегда будут на месте. А еще не него можно вешать геймпад.

Цена: 66 рублей

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Ручка для удобной съемки на телефон

Еше больше крутых советов, что купить на AliExpress можно найти в этом Telegram-канале.

Снимать на телефон одной рукой не всегда просто. Для решения этой проблемы создали такой аксессуар, который надевается почти на любой телефон и делает хват более удобным. Под большим пальцем, как на фотоаппаратах, есть кнопка съемки. С телефоном аксессуар соединяется через Bluetooth.

Цена: 916 рублей

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Противоударные боксы для хранение вещей

Положить в такой сундучок что угодно, можно им даже в футбол играть, ведь то, что внутри, будет надежно защищено толстенным слоем поролона. Закрывается кейс на защелку и выпускается в нескольких цветах. Внутри можно хранить носители информации и другие ценные вещи.

Цена: 175 рублей

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Защита телефона от грязи

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress.

С таким аксессуаром вы всегда сможете защитить разъемы своего телефона от пыли, воды и другого мусора. Просто приклейте его на задней стенке так, чтобы вторая часть дотягивалась до разъема. Все, пользуйтесь. Просто отгибайте его во время зарядки и все. Это удобнее, чем вытаскивать защиту и терять ее.

Цена: от 65 рублей за набор из 4 штук

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Защита экрана ноутбука от царапин

Всем известно, что экраны современных тонких ноутбуков царапаются о клавиши. Достаточно просто закрыть его, чуть поносить в рюкзаке и все. Чтобы этого избежать, можно пользоваться такой искусственной замшей. Она просто стелится на клавиатуру перед закрытием компьютера. Заодно экран протереть ей можно.

Цена: 140 рублей

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Выдвижной ящик, крепящийся под столом

HUAWEI выпустила часы с наушниками внутри, но на AliExpress такие в 10 раз дешевле.

Этот ящик совсем небольшой, но именно такой часто нужен для того, чтобы разложить самые разные вещи. Телефон, карандаши и другие вещи — все всегда будет на своем месте. Конструкция модульная и ящики можно крепить один к одному, чтобы собрать нужное количество.

Цена: 680 рублей

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Брелок в виде чеснока

Если вам 30+, то вы помните, как в 90-е детям давали носить с собой чеснок. Вроде как это должно защитить от вирусов. Правда, если это и работало, то только за счет того, что к вам никто не подходил из-за запаха. Теперь можно вспомнить это и купить такой брелок с зубчиком чеснока, который выглядит очень реалистично.

Цена: 72 рублей

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Шляпа-зонт на любую голову

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

По большому счету любой зонт защищает только голову. Особенно, если вы куда-то идете. Так зачем тогда нужно занимать руки и носить с собой лишний аксессуар, когда есть такая шапка? Правда, мало кто будет пользоваться этим в городе. Но для рыбалки или в походе за грибами заменить это невозможно.

Цена: 850 рублей

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Как двигать мышку без рук

Этот гаджет подойдет тем, кто по той или иной причине хочет сохранить активность за компьютером. Сделать так, чтобы тот не переходил в сон, но при этом не менять настройки режима энергосбережения. Особенно актуально это в отношении корпоративных компьютеров. Просто подключаете мышку через этот прибор, включаете его, и он будет симулировать движения манипулятора.

Цена: 1570 рублей

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Громкий сигнал для велосипеда

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас.

К сезону можно уже заказывать аксессуары для велосипеда. С таким гудком вас заметят даже автомобили. Он издает звук громкостью 120 дБ, а для этого надо просто нажать на кнопку. Работает прибор от встроенного аккумулятора и крепится на любой руль.

Цена: 260 рублей

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