10 хороших товаров с AliExpress, которые помогут в ежедневных делах

В мире онлайн-шопинга AliExpress выступает как неиссякаемый источник удивительных находок. Однако среди множества предложений выделить действительно качественные товары бывает непросто. Чтобы вам было проще выбрать что-то для себя или в подарок, мы еженедельно готовим крутые подборки. Вот одна из них, в которой для вас будет много всего интересного. К определенной теме привязываться не будем, но рассмотрим товары, которые больше всего достойны внимания.

Защита разъема телефона от грязи

Вы знаете, что разъем телефона — это просто место для сбора пыли, катышек, грязи и ворсинок. Все они попадают туда, когда телефон находится в кармане или используется в загрязненном помещении. Я сам регулярно достаю оттуда просто горы мусора. Такая заглушка позволяет защитить не только разъем от грязи, но и решить многие другие проблемы. Например, контакты будут меньше изнашиваться, когда вы их чистите, а зарядка будет идти быстрее благодаря лучшему контакту. Заглушка крепится на заднюю стенку телефона и вставляется в разъем. Когда надо будет зарядить телефон, вытаскивайте её, и она не потеряется.

Цена: 100 рублей

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Ручка-мультитулл

Крутые товары с AliExpress для тех, кто умеет работать руками.

Эту ручку можно назвать настоящим универсальным инструментом. Кроме того, что ей можно просто писать, в ней есть встроенная функция подсветки. Чтобы включить её, откиньте заднюю часть корпуса на 90° и нажмите кнопку. Мягкий свет будет освещать то место, где вы пишете. Такая ручка пригодится в машине, когда надо что-то записать в темноте. Но пользоваться ей можно и дома, тем более что в неё встроена подставка для телефона. Просто переверните ручку, откиньте ту же самую заднюю часть и облокотите на неё ваш смартфон. И да, она также является стилусом для смартфона.

Цена: 150 рублей

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Портативная солнечная панель для зарядки гаджетов

Назвать эту солнечную панель карманным сложно, так как она имеет размеры небольшого чемодана. Но при этом вы получаете мощное зарядное устройство, которое сможет питать смартфон, планшет или даже ноутбук в том месте, где нет доступа к розетке. Её можно взять с собой на пикник, в поход или просто на дачу. Раскройте, подключите устройства и заряжайте их. На задней стенке находится контроллер, а в комплект входит несколько переходников. Если солнце высоко, её можно просто разложить на поверхности; если низко, есть специальные откидные ножки, чтобы можно было поставить панель под углом и направить в сторону солнца для более эффективной работы.

Цена: 11 700 рублей

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Красивый внешний аккумулятор

Топчик товаров с AliExpress, которые хочется купить, если не знаешь, что выбрать.

Может показаться, что внешних аккумуляторов очень много, и этот просто один из них, но посмотрите, какой он красивый. Он выполнен в современном стиле, который сразу бросается в глаза. Наверное, это его главная отличительная особенность. При этом он обеспечивает мощность зарядки 65 Вт. Благодаря этому его можно использовать даже для запитки ноутбука. Ёмкость встроенной батареи составляет 20 000 мАч.

Цена: 3 300 рублей

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Беспроводная метеостанция

Не знаю, как у вас, но у меня каждый раз возникает проблема, когда надо выйти из дома. Я постоянно думаю, холодно там или тепло. Для решения этой проблемы давно предусмотрены такие метеостанции. Достаточно просто вывесить за окно внешний модуль, и он автоматически подключается к внутреннему. Внутренний модуль на своем экране показывает температуру и влажность как на улице, так и внутри помещения. После того, как я купил себе такой, я всегда в курсе того, какая температура дома и за окном. А зимой очень полезно контролировать влажность, ведь. Сейчас не будем вдаваться в подробности о том, что при низкой влажности повышается утомляемость, снижается качество сна и быстрее стареет кожа, просто поверьте в это. Потом ещё скажите спасибо.

Цена: 3 200 рублей

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Современный городской рюкзак

Недорогие, но полезные товары с АлиЭкспресс для комфортной жизни на даче.

Городской рюкзак уже перестал быть просто мешком, в котором можно сложить вещи, нужные в дороге. Теперь это настоящий аксессуар, незаменимый для каждого человека. Эта модель не только имеет большое внутреннее отделение и отдельный карман для ноутбука, но и выполнена из качественной ткани. Молнии прочные и надёжные, а для зарядки смартфона предусмотрен выносной порт USB. Надо будет только положить внутрь внешний аккумулятор и подключить провод к нему. От этого провода на внешней стороне рюкзака будет тянуться разъем. Отдельного внимания заслуживает кодовый замок, встроенный в рюкзак. Надо только подвести к нему молнии и защелкнуть их, после этого открыть их без введения кода не получится.

Цена: 3 400 рублей

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Компактный зонт размером со смартфон

Каждый раз, выходя из дома, думаешь, взять с собой зонт или нет. С одной стороны, он может пригодиться и избавить от многих проблем. С другой стороны, его надо постоянно носить с собой. С такой проблемой я сам сталкиваюсь каждый раз, и думаю, вам она тоже знакома. Эта модель зонта, в прямом смысле слова, помещается в карман. Его размеры не превышают размеров смартфона. В разложенном состоянии он не очень большой, но как резервный вариант на всякий случай он идеален. Кроме защиты от дождя, у него также есть защита от ультрафиолета на высоком уровне. Использовать его можно и в летний жаркий день.

Цена: 650 рублей

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Тестер зарядных устройств

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Не знаю, как у вас, но я каждый раз, когда покупаю зарядное устройство, переживаю по поводу его качества. Даже если я купил его дорого в проверенном месте, у меня нет уверенности в нем. Такой тест позволит мне успокоиться или, наоборот, выявить плохое зарядное устройство и купить новое. Также с его помощью можно тестировать кабели. Просто подключаете его к зарядному устройству, а в него — смартфон, и ставите его на зарядку. На экране будут отображаться параметры тока, и вы сможете сопоставить их с заявленными. Если они будут нестабильными и постоянно меняться, значит, зарядное устройство не надежно, и от его использования лучше отказаться.

Цена: 180 рублей

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Пузырьковый уровень

Конечно, такой уровень нужен далеко не всем, да и точность у него не самая высокая, если нужно вести серьезные строительные работы, но в некоторых случаях он может пригодиться. Просто кладете его на поверхность и видите, куда смещается пузырёк воздуха. Таким образом, сможете понять, ровная ли поверхность перед вами или нет. Есть даже обозначение градусов, на которых идёт отклонение. Может быть, их точность не очень высока, но примерно представление вы получите. Это скорее средство проверки, которое время от времени может пригодиться каждому, чем серьезный инструмент. Но за такие деньги это идеальный вариант для того, чтобы он просто был на случай, если пригодится.

Цена: 80 рублей

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Светильник с USB

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Этот стильный светильник не сможет осветить всю комнату, но пригодится, если вам нужно что-то почитать или сделать в темном помещении. Его достаточно просто подключить через USB к компьютеру, зарядному устройству или внешнему аккумулятору. Он сразу начнет выдавать мягкий свет. Ножка светильника гибкая, поэтому его можно направить туда, куда вам нужно. А небольшой вес и простота использования позволят просто носить его с собой в рюкзаке на всякий случай. С ним даже можно почитать в поезде или в самолете, когда основное освещение выключено.

Цена: 50 рублей

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