10 крутых подарков на Новый год, которые успеют доставить до 31 декабря

До Нового года остаются считанные дни и, кажется, приобрести подарки теперь можно только в офлайн-магазинах у дома. Но на самом деле все не так плохо, как кажется. До сих пор остается возможность купить подарок на Новый год в интернете, получив посылку к 31 декабря, чтобы порадовать себя, друзей и близких. Делать это нужно исключительно на российских маркетплейсах, чтобы успеть решить все вопросы до боя курантов. Ну а мы решили подсказать вам несколько идей подарка на Новый год, дабы вы смогли взять что-то по-настоящему стоящее.

Недорогой смартфон REDMI

В новый год с новым смартфоном — звучит как отличный слоган пиар-кампании REDMI 15. Эта модель вышла совсем недавно, но уже покорила сердца тысяч россиян своим монструозным аккумулятором на 7000 мАч и сбалансированными характеристиками. И все это по вполне адекватной ценt, не требующей кредитов и рассрочек.

Купить REDMI 15

Мощная колонка Tronsmart

Беспроводная колонка Tronsmart Bang 2 способна выдать 90 Вт чистого звука, и ее доставят к вашей двери аккурат к 31 декабря. На борту два здоровенных динамика и выделенный сабвуфер, чтобы музыка играла на весь двор в течение минимум 26 часов, на которые хватит встроенного аккумулятора без подзарядки.

Купить Tronsmart Bang 2

Робот-пылесос BORK V851

BORK V851 является лучшим подарком на Новый год для самых близких, ведь это — не просто робот-пылесос, а полноценная станция для очистки дома. Прибор не только чистит помещение, но и обслуживает себя сам, наводя порядок до прихода хозяина домой. Будущее уже здесь!

Купить BORK V851

Беспроводные наушники URAL

УРАЛ — это не только географический регион и популярный мотоцикл, но и крутые наушники накладного типа. Модель Молот H100, несмотря на свой беспроводной тип, способная порадовать уверенной автономностью в районе 25 часов без подзарядки, качественным звуком и стабильным подключением сразу к двум устройствам одновременно по протоколу Bluetooth 5.2.

Купить URAL Молот H100

Мощный смартфон POCO

POCO X7 Pro — король производительности среди недорогих смартфонов. Ведь он оснащен мощнейшим процессором Dimensity 8400-Ultra, набирающим под 2 миллиона баллов в AnTuTu (почти как флагман). Смартфон идеально подходит для игр и обеспечивает запас производительности для бесперебойной работы в течение 4-5 ближайших лет. Если нужен смартфон в долгую, то только POCO X7 Pro.

Купить POCO X7 Pro

Умный карниз от Яндекса

Какие только устройства ни выпускает Яндекс. В ассортименте российской компании есть даже умный карниз, способный стать отличным подарком на новый 2026 год. Он автоматически открывает и закрывает шторы, а управление осуществляется с телефона или даже через умную колонку с Алисой. Очень удобно.

Купить умный карниз Яндекс

Телевизор Яндекс ТВ Станция

Яндекс ТВ Станция Бэйсик — недорогой способ познакомить себя или близких с телевизором нового формата. Ведь в эту модель встроена Алиса, а управлять им можно даже без пульта, просто отдавая команды голосовому ассистенту. На борту удобная прошивка с возможностью установки APK-файлов, что будет особенно важно в 2026 году.

Купить Яндекс ТВ Станцию Бэйсик

Настольная зарядка UGREEN

Прекрасная альтернатива неудобным сетевым фильтрам. Это устройство, которое выглядит как типичный маршрутизатор и устанавливается на столе, где вы сможете заряжать одновременно 8 устройств с максимальной мощностью тока до 200 Вт. С настольной зарядкой UGREEN это будет быстро и безопасно.

Купить настольную зарядку UGREEN

Топовый флагман realme GT 8 Pro

Хотите порадовать себя или близкого реально топовым смартфоном? Тогда не поскупитесь и возьмите realme GT 8 Pro, ведь это самый сбалансированный флагман 2026 года. Он не только работает на мощнейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, но и предлагает крутую камеру RICOH с 200-мегапиксельным телеобъективом.

Купить realme GT 8 Pro

Беспроводной пылесос Dreame

Наконец, вы сможете помочь своим близким навести порядок в доме, подарив им пылесос Dreame R10S Pro. Это вертикальная модель, работающая без проводов, и обеспечивающая силу всасывания на уровне проводных устройств. Но пользоваться беспроводным пылесосом намного удобнее. Особенно, когда есть информативный дисплей, показывающий оставшийся заряд и уровень загрязнений.

Купить Dreame R10S Pro