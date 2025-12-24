10 крутых подарков на Новый год, которые успеют доставить до 31 декабря

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

До Нового года остаются считанные дни и, кажется, приобрести подарки теперь можно только в офлайн-магазинах у дома. Но на самом деле все не так плохо, как кажется. До сих пор остается возможность купить подарок на Новый год в интернете, получив посылку к 31 декабря, чтобы порадовать себя, друзей и близких. Делать это нужно исключительно на российских маркетплейсах, чтобы успеть решить все вопросы до боя курантов. Ну а мы решили подсказать вам несколько идей подарка на Новый год, дабы вы смогли взять что-то по-настоящему стоящее.

10 крутых подарков на Новый год, которые успеют доставить до 31 декабря. Выбираем подарки с доставкой до Нового года. Фото.

Выбираем подарки с доставкой до Нового года

Недорогой смартфон REDMI

Недорогой смартфон REDMI. REDMI 15 — настоящий топ за свои деньги. Изображение: Xiaomi. Фото.

REDMI 15 — настоящий топ за свои деньги. Изображение: Xiaomi

В новый год с новым смартфоном — звучит как отличный слоган пиар-кампании REDMI 15. Эта модель вышла совсем недавно, но уже покорила сердца тысяч россиян своим монструозным аккумулятором на 7000 мАч и сбалансированными характеристиками. И все это по вполне адекватной ценt, не требующей кредитов и рассрочек.

Купить REDMI 15

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Мощная колонка Tronsmart

Мощная колонка Tronsmart. Мощная беспроводная колонка с влагозащитой. Изображение: Tronsmart. Фото.

Мощная беспроводная колонка с влагозащитой. Изображение: Tronsmart

Беспроводная колонка Tronsmart Bang 2 способна выдать 90 Вт чистого звука, и ее доставят к вашей двери аккурат к 31 декабря. На борту два здоровенных динамика и выделенный сабвуфер, чтобы музыка играла на весь двор в течение минимум 26 часов, на которые хватит встроенного аккумулятора без подзарядки.

Купить Tronsmart Bang 2

Робот-пылесос BORK V851

Робот-пылесос BORK V851. Не просто пылесос, а целая станция очистки дома. Изображение: BORK. Фото.

Не просто пылесос, а целая станция очистки дома. Изображение: BORK

BORK V851 является лучшим подарком на Новый год для самых близких, ведь это — не просто робот-пылесос, а полноценная станция для очистки дома. Прибор не только чистит помещение, но и обслуживает себя сам, наводя порядок до прихода хозяина домой. Будущее уже здесь!

Купить BORK V851

Читайте также: рейтинг лучших роботов-пылесосов

Беспроводные наушники URAL

Беспроводные наушники URAL. Беспроводные наушники с русским звуком. Изображение: URAL. Фото.

Беспроводные наушники с русским звуком. Изображение: URAL

УРАЛ — это не только географический регион и популярный мотоцикл, но и крутые наушники накладного типа. Модель Молот H100, несмотря на свой беспроводной тип, способная порадовать уверенной автономностью в районе 25 часов без подзарядки, качественным звуком и стабильным подключением сразу к двум устройствам одновременно по протоколу Bluetooth 5.2.

Купить URAL Молот H100

Мощный смартфон POCO

Мощный смартфон POCO. Чрезвычайно мощный смартфон за свои деньги. Изображение: Xiaomi. Фото.

Чрезвычайно мощный смартфон за свои деньги. Изображение: Xiaomi

POCO X7 Pro — король производительности среди недорогих смартфонов. Ведь он оснащен мощнейшим процессором Dimensity 8400-Ultra, набирающим под 2 миллиона баллов в AnTuTu (почти как флагман). Смартфон идеально подходит для игр и обеспечивает запас производительности для бесперебойной работы в течение 4-5 ближайших лет. Если нужен смартфон в долгую, то только POCO X7 Pro.

Купить POCO X7 Pro

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Умный карниз от Яндекса

Умный карниз от Яндекса. Умный карниз для штор в вашем доме. Изображение: Яндекс. Фото.

Умный карниз для штор в вашем доме. Изображение: Яндекс

Какие только устройства ни выпускает Яндекс. В ассортименте российской компании есть даже умный карниз, способный стать отличным подарком на новый 2026 год. Он автоматически открывает и закрывает шторы, а управление осуществляется с телефона или даже через умную колонку с Алисой. Очень удобно.

Купить умный карниз Яндекс

Телевизор Яндекс ТВ Станция

Телевизор Яндекс ТВ Станция. Телевизор с той самой Алисой внутри. Изображение: Яндекс. Фото.

Телевизор с той самой Алисой внутри. Изображение: Яндекс

Яндекс ТВ Станция Бэйсик — недорогой способ познакомить себя или близких с телевизором нового формата. Ведь в эту модель встроена Алиса, а управлять им можно даже без пульта, просто отдавая команды голосовому ассистенту. На борту удобная прошивка с возможностью установки APK-файлов, что будет особенно важно в 2026 году.

Купить Яндекс ТВ Станцию Бэйсик

Настольная зарядка UGREEN

Настольная зарядка UGREEN. Мощная зарядка, которая ставится на стол. Изображение: UGREEN. Фото.

Мощная зарядка, которая ставится на стол. Изображение: UGREEN

Прекрасная альтернатива неудобным сетевым фильтрам. Это устройство, которое выглядит как типичный маршрутизатор и устанавливается на столе, где вы сможете заряжать одновременно 8 устройств с максимальной мощностью тока до 200 Вт. С настольной зарядкой UGREEN это будет быстро и безопасно.

Купить настольную зарядку UGREEN

Читайте также: обзор настольной зарядки UGREEN

Топовый флагман realme GT 8 Pro

Топовый флагман realme GT 8 Pro. Самый крутой флагман на Android. Изображение: realme. Фото.

Самый крутой флагман на Android. Изображение: realme

Хотите порадовать себя или близкого реально топовым смартфоном? Тогда не поскупитесь и возьмите realme GT 8 Pro, ведь это самый сбалансированный флагман 2026 года. Он не только работает на мощнейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, но и предлагает крутую камеру RICOH с 200-мегапиксельным телеобъективом.

Купить realme GT 8 Pro

Беспроводной пылесос Dreame

Беспроводной пылесос Dreame. Многофункциональный пылесос для дома. Изображение: Dreame. Фото.

Многофункциональный пылесос для дома. Изображение: Dreame

Наконец, вы сможете помочь своим близким навести порядок в доме, подарив им пылесос Dreame R10S Pro. Это вертикальная модель, работающая без проводов, и обеспечивающая силу всасывания на уровне проводных устройств. Но пользоваться беспроводным пылесосом намного удобнее. Особенно, когда есть информативный дисплей, показывающий оставшийся заряд и уровень загрязнений.

Купить Dreame R10S Pro

Теги
Новости по теме
Смартфоны realme 16 Pro и realme 16 Pro+ готовы к выходу. Это будут недорогие аналоги OnePlus 15
Xiaomi делает смартфон с батареей на 10000 мАч в тонком корпусе. Он выйдет уже в 2026 году
Xiaomi отказалась выпускать POCO X8 и POCO F8. Смартфоны сняли с производства
Лонгриды для вас
Китайские производители уже во всю копируют Liquid Glass из iOS 26. Так ли она хороша

Индустрия мобильных технологий вновь демонстрирует классический сценарий – стоит Apple представить новое дизайнерское решение, как китайские производители тут же берутся за его копирование, чтобы выпустить что-то пусть кривое и косое, но похожее на Apple, до нее самой. На этот раз объектом внимания стал спорный дизайн iOS 26 в стиле Liquid Glass (жидкого стекла), который с момента анонса вызвал массу критики со стороны пользователей. Вот только Apple сможет убедить всех в правильности своей идеи, а остальные вряд ли.

Читать далее
Blackview XPLORE 1
Наконец-то, защищенный смартфон с классным железом. У него 3 нейросети и самый большой объем ОЗУ из всех

Защищенные смартфоны всегда были скорее нишевым продуктом для узкого круга потребителей. И дело даже не только и не столько в габаритах таких устройств, сколько в посредственных характеристиках. Производители почему-то решили, что защищенность — это единственное, что требуется пользователям, а потому с железом предпочитали не заморачиваться. Сегодня такой подход уже не работает. Люди хотят получать реально классные гаджета за свои деньги. Так появился Blackview XPLORE 1 — защищенный смартфон с человеческим лицом.

Читать далее
Представлены народные смартфоны Xiaomi 15T с камерой от дорогих флагманов и режимом рации

Сегодня в Мюнхене состоялась презентация Xiaomi 15T — народных флагманов для тех, кто не может себе позволить Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, но хочет получить премиальный смартфон с классной камерой и мощным процессором. В новом поколении Xiaomi не только установила более современные чипсеты, но и кардинальным образом преобразила камеры, а еще представила фирменную технологию звонков в условиях, когда ограничено действие мобильной связи. Очень актуально для России, не так ли?

Читать далее
Новости партнеров
Громко, чётко, по‑новогоднему! Топовые беспроводные колонки Tronsmart для праздничных вечеринок
Громко, чётко, по‑новогоднему! Топовые беспроводные колонки Tronsmart для праздничных вечеринок
Основатель Cardano назвал политику Трампа угрозой для криптовалют. Но почему?
Основатель Cardano назвал политику Трампа угрозой для криптовалют. Но почему?
У какого животного отпечатки пальцев такие же, как у человека?
У какого животного отпечатки пальцев такие же, как у человека?