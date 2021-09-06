10 крутых принадлежностей для учебы

Новый учебный год наступил — пришло время закупаться различными принадлежностями для своих детей. Раньше кроме тетрадок и ручек, в общем-то, ничего и не нужно было. Но теперь самые разные приспособления для учеников стали доступнее, а в их необходимости нет сомнений. Мы собрали самые крутые школьные принадлежности, которые могут пригодиться для успешной учебы ваших детей (возможно, и для вас тоже). Присмотритесь: найдете что-то необходимое. Есть не самые обычные товары, но тоже очень нужные. В общем, переворачиваем календарь и добавляем покупки в корзину! Поехали!

Многофункциональный органайзер с подставкой

Помню, в старших классах (а потом и в университете) все учебные принадлежности разбежались кто куда: ручки на дне рюкзака, тетрадки заменил планшет, учебники, в общем-то, тоже. Кто бы мог подумать, что для порядка может пригодиться крутой органайзер! В него можно сложить не только ручки и различные карточки, но и делать записи и даже выставить подставку для смартфона. Кроме того, он просто круто выглядит: выбирайте тот цвет, что вам больше по душе, и больше не теряйте нужные вещи!

Цена: от 650 рублей

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Непромокаемый рюкзак с защитой

В современных рюкзаках из масс-маркета меня больше всего раздражает то, что они все теряют форму и промокают. Мы не в Англии, но дожди у нас бывают достаточно часто. Не стоит забывать про зиму: добротный снегопад способен завалить сумку с вещами, среди которых, например, тетради. Классный рюкзак сбережет ваши вещи от промокания и не потеряет форму. Что сказать: он полезен для тех, кто часто ездит в транспорте и переживает за содержимое. С таким аксессуаром не стоит переживать, ведь он защищен от краж. Да и выглядит очень презентабельно, подойдет для любой формы одежды. В общем, точно стоит приобрести.

Цена: 2900 рублей

Непромокаемый рюкзак

Калькулятор с графическим планшетом

Увы, но считать нам приходится. Я и сам предпочитаю обычный калькулятор вместо того, что есть в смартфоне. Клавиши позволяют проводить подсчет очень быстро, записывая результат на бумагу. Кстати! А она-то вам больше не пригодится: у этого девайса встроенный графический планшет, который позволит записывать данные на дисплей. В комплекте еще есть классный стилус. От одной батарейки CR1220 экран будет работать очень. Купите себе или своему ребенку — на мой взгляд, топ за свои деньги!

Цена: 814 рублей

Многофункциональный калькулятор

Недорогой планшет Teclast

Нужен недорогой планшет для работы или учебы? Teclast — это лучшее, что с нами случалось (не считая iPad, конечно же). Планшет идеален в соотношении цена-качество, а аккумулятор на 6000 мА*ч не подведет вас в нужный момент. В общем, если нужен недорогой гаджет для решения каких-либо задач, то этот планшет — прекрасное решение проблемы.

Цена: от 8669 рублей

Недорогой планшет Teclast

Необычный светящийся рюкзак

Такие рюкзаки очень любит молодежь самого разного возраста: мало того, что он с подсветкой, так еще и все содержимое будет видно издалека. Больше не придется искать ручку или зарядку на ощупь, достаточно лишь посмотреть, где она лежит. Подсветка, кстати, работает от двух батареек АА — заряда хватит надолго.

Цена: 708 рублей

Купить светящийся рюкзак

Набор ручек Xiaomi Mijia Kaco

Кто сказал, что печатать лучше, чем писать? Попробуйте, например, отвлечься от мессенджера и написать письмо от руки. Ведь это очень круто и необычно. Согласен, наверняка школьники и студенты в наше время больше печатают, чем пишут, но ручки им тоже пригодятся. Прикупите суперский набор недорогих ручек от Xiaomi, возможно, они вам тоже пригодятся!

Цена: 386 рублей

Ручки Xiaomi

Универсальный стилус

Стилусы — универсальная вещь. Раньше смартфоны были с экранами, с которыми невозможно управляться без медиатора. Сейчас такой проблемы нет, но отказываться от такой вещи не стоит. Особенно, если в вашем распоряжении есть планшет. Данный товар подойдет для любого планшета (даже для iPad), а силиконовый наконечник не поцарапает экран вашего девайса.

Цена: 97 рублей

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Цифровой микроскоп для смартфона

10 лет назад микроскопы стоили бешеных денег. Сейчас они представляют собой прекрасное решение для учебы и просто для развлечения: кто бы мог подумать, что появятся микроскопы с Wi-Fi. У этого варианта встроенная камера 1080р — качество такое, что хоть на телевизор выводи. Можно рассматривать не только мелкие предметы, но и, например, искать занозы. То, что нужно для любознательного человека!

Цена: 1637 рублей

Цифровой микроскоп

Удобная настольная лампа Flexo

Выбор настольных ламп огромен. Но лучше выбирать самые неприхотливые. Например, эта лампа Flexo — можно повернуть ее в любую сторону, чтобы была удобная подсветка. Кстати, подсветка регулируется — есть три уровня. Отличный вариант для тех, кто любит читать ночью, но не хочет случайно ослепнуть, когда включает освещение.

Цена: от 227 рублей

Удобная настольная лампа

Подушка Xiaomi для кресла

С каждым годом сидячей работы становится все больше. Бывает, что и ехать в машине приходится очень долго. Подушка Xiaomi не даст вам заработать проблем с пятой точкой, а сидеть станет гораздо удобнее. Дело в том, что она сделана с U-образным изгибом для восстановления естественного состояния позвоночника. А сама конструкция снимает давление на позвоночник, делая ваше сидение не таким опасным для спины. Мастхэв для тех, кто долго не встает с рабочего или учебного места.

Цена: 3070 рублей

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