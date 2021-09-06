10 крутых принадлежностей для учебы

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Иван Герасимов 0

Новый учебный год наступил — пришло время закупаться различными принадлежностями для своих детей. Раньше кроме тетрадок и ручек, в общем-то, ничего и не нужно было. Но теперь самые разные приспособления для учеников стали доступнее, а в их необходимости нет сомнений. Мы собрали самые крутые школьные принадлежности, которые могут пригодиться для успешной учебы ваших детей (возможно, и для вас тоже). Присмотритесь: найдете что-то необходимое. Есть не самые обычные товары, но тоже очень нужные. В общем, переворачиваем календарь и добавляем покупки в корзину! Поехали!

Подобрали классные гаджеты для учебы

Многофункциональный органайзер с подставкой

Помню, в старших классах (а потом и в университете) все учебные принадлежности разбежались кто куда: ручки на дне рюкзака, тетрадки заменил планшет, учебники, в общем-то, тоже. Кто бы мог подумать, что для порядка может пригодиться крутой органайзер! В него можно сложить не только ручки и различные карточки, но и делать записи и даже выставить подставку для смартфона. Кроме того, он просто круто выглядит: выбирайте тот цвет, что вам больше по душе, и больше не теряйте нужные вещи!

Классный органайзер для тех, кто в старших классах: все в одном месте!

Цена: от 650 рублей

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Непромокаемый рюкзак с защитой

В современных рюкзаках из масс-маркета меня больше всего раздражает то, что они все теряют форму и промокают. Мы не в Англии, но дожди у нас бывают достаточно часто. Не стоит забывать про зиму: добротный снегопад способен завалить сумку с вещами, среди которых, например, тетради. Классный рюкзак сбережет ваши вещи от промокания и не потеряет форму. Что сказать: он полезен для тех, кто часто ездит в транспорте и переживает за содержимое. С таким аксессуаром не стоит переживать, ведь он защищен от краж. Да и выглядит очень презентабельно, подойдет для любой формы одежды. В общем, точно стоит приобрести.

Шикарный представитель современных рюкзаков — непромокаемый и с защитой от краж

Цена: 2900 рублей

Непромокаемый рюкзак

Калькулятор с графическим планшетом

Увы, но считать нам приходится. Я и сам предпочитаю обычный калькулятор вместо того, что есть в смартфоне. Клавиши позволяют проводить подсчет очень быстро, записывая результат на бумагу. Кстати! А она-то вам больше не пригодится: у этого девайса встроенный графический планшет, который позволит записывать данные на дисплей. В комплекте еще есть классный стилус. От одной батарейки CR1220 экран будет работать очень. Купите себе или своему ребенку — на мой взгляд, топ за свои деньги!

Удобный калькулятор+графический планшет: для расчетов бумага больше не нужна

Цена: 814 рублей

Многофункциональный калькулятор

Недорогой планшет Teclast

Нужен недорогой планшет для работы или учебы? Teclast — это лучшее, что с нами случалось (не считая iPad, конечно же). Планшет идеален в соотношении цена-качество, а аккумулятор на 6000 мА*ч не подведет вас в нужный момент. В общем, если нужен недорогой гаджет для решения каких-либо задач, то этот планшет — прекрасное решение проблемы.

Недорогой планшет Teclast идеально подойдет для школы

Цена: от 8669 рублей

Недорогой планшет Teclast

Необычный светящийся рюкзак

Такие рюкзаки очень любит молодежь самого разного возраста: мало того, что он с подсветкой, так еще и все содержимое будет видно издалека. Больше не придется искать ручку или зарядку на ощупь, достаточно лишь посмотреть, где она лежит. Подсветка, кстати, работает от двух батареек АА — заряда хватит надолго.

С таким рюкзаком с вашим ребенком на переходе точно ничего не случится

Цена: 708 рублей

Купить светящийся рюкзак

Набор ручек Xiaomi Mijia Kaco

Кто сказал, что печатать лучше, чем писать? Попробуйте, например, отвлечься от мессенджера и написать письмо от руки. Ведь это очень круто и необычно. Согласен, наверняка школьники и студенты в наше время больше печатают, чем пишут, но ручки им тоже пригодятся. Прикупите суперский набор недорогих ручек от Xiaomi, возможно, они вам тоже пригодятся!

Электроника заменила нам письмо, но еще не полностью!

Цена: 386 рублей

Ручки Xiaomi

Универсальный стилус

Стилусы — универсальная вещь. Раньше смартфоны были с экранами, с которыми невозможно управляться без медиатора. Сейчас такой проблемы нет, но отказываться от такой вещи не стоит. Особенно, если в вашем распоряжении есть планшет. Данный товар подойдет для любого планшета (даже для iPad), а силиконовый наконечник не поцарапает экран вашего девайса.

Прекрасный стилус, который подойдет для любого устройства

Цена: 97 рублей

Купить универсальный стилус

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Цифровой микроскоп для смартфона

10 лет назад микроскопы стоили бешеных денег. Сейчас они представляют собой прекрасное решение для учебы и просто для развлечения: кто бы мог подумать, что появятся микроскопы с Wi-Fi. У этого варианта встроенная камера 1080р — качество такое, что хоть на телевизор выводи. Можно рассматривать не только мелкие предметы, но и, например, искать занозы. То, что нужно для любознательного человека!

Линзы микроскопа подойдут, чтобы рассмотреть даже самые маленькие объекты

Цена: 1637 рублей

Цифровой микроскоп

Удобная настольная лампа Flexo

Выбор настольных ламп огромен. Но лучше выбирать самые неприхотливые. Например, эта лампа Flexo — можно повернуть ее в любую сторону, чтобы была удобная подсветка. Кстати, подсветка регулируется — есть три уровня. Отличный вариант для тех, кто любит читать ночью, но не хочет случайно ослепнуть, когда включает освещение.

Лучшая лампа та, которую можно согнуть и установить под удобным углом

Цена: от 227 рублей

Удобная настольная лампа

Подушка Xiaomi для кресла

С каждым годом сидячей работы становится все больше. Бывает, что и ехать в машине приходится очень долго. Подушка Xiaomi не даст вам заработать проблем с пятой точкой, а сидеть станет гораздо удобнее. Дело в том, что она сделана с U-образным изгибом для восстановления естественного состояния позвоночника. А сама конструкция снимает давление на позвоночник, делая ваше сидение не таким опасным для спины. Мастхэв для тех, кто долго не встает с рабочего или учебного места.

Подушка Xiaomi поможет поудобнее устроиться в кресле или на стуле

Цена: 3070 рублей

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