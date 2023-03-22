10 не самых дешевых, но хороших товаров с АлиЭкспресс

Вот и пришло время в очередной раз поговорить о том, что хорошего можно купить на AliExpress. Мы делаем это по два раза в неделю, но от этого интересных товаров там меньше не становится. Как обычно мы собрали товары из разных ценовых категорий, которые вы могли пропустить. Есть все — от того, что можно купить ”на сдачу”, до более дорогих вещей за несколько тысяч рублей. Поэтому давайте посмотрим, что мы сегодня для вас приготовили.

Дозатор для зубной пасты на стену

Неприятно, когда тюбик зубной пасты просто валяется в шкафу, наполовину выжатый, напоминая офисного работника ближе к концу недели. С такой подставкой паста всегда будет на месте и через специальное окошко будет выдавливаться строго на щетку, а сама щетка будет висеть снизу на специальном крючке. Так проще, удобнее и чище. Заодно целая полка в шкафу освободится или на краю раковины не будет стоять грязный стакан.

Цена: 370 рублей

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Ведро для готовки

ТОП-10 классных товаров с распродажи АлиЭкспресс, которые вы захотите купить прямо сейчас.

Когда что-то готовишь на кухне, всегда не хватает места, куда выкинуть обрезки, упаковку и тому подобный мусор. Это ведерко вешается на дверцу шкафа и в него можно бросать все, что вам уже не нужно. Можно оставить его там на постоянной основе, благодаря крышке. В общем, на кухне это просто незаменимая вещь.

Цена: 1 380 рублей

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Прочный двусторонний скотч

Такая лента позволит крепить на стену даже самые тяжелые предметы, вроде держателя для кулинарных принадлежностей, картин, удлинителей и даже небольших полок. Просто отрезаете кусок прозрачного материала, клеите на стену и на него помещаете нужный предмет. А еще лента не боится воды и использовать ее можно в ванной, в бассейне или на улице.

Цена: 150 рублей

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Органайзер для прокладки кабелей

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые сделают вашу жизнь лучше.

Когда надо подключить какую-то технику или просто аккуратно проложить кабели, можно просто купить такие фиксаторы. Они клеятся на стену, кабели продеваются через них и не тянутся бесформенной паутиной. Все будет собрано в один жгут или аккуратно проложено параллельно друг другу. Можно даже использовать это как дизайнерский элемент. Есть одиночные фиксаторы и на несколько проводов.

Цена: 150 рублей за набор

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Тестер батареек

Батарейка или аккумулятор — это не смартфон, который всегда покажет, сколько процентов заряда осталось. Поэтому мы обычно просто не знаем, сможет ли еще послужить батарейка. Для понимания, просто поместите ее в этот прибор и сразу увидите ее заряд. Так вы и поймете, стоит ли выкидывать батарейку или заряжать аккумулятор. Поддерживаются все основные типы батареек, включая ”таблетки”.

Цена: 290 рублей

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Многоразовые капсулы для кофемашины

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Эти капсулы можно использовать в качестве замены дорогих одноразовых Nescafe Dolce Gusto. Просто насыпаете в них любимый кофе и устанавливаете в кофемашину. Главное, поставить правильной стороной, чтобы игла прошла в отверстие (в одноразовых капсулах она просто протыкает фольгу). Преимущества ее в экономии и в том, что вы сами выбираете, какой кофе пить, а не довольствуетесь тем, что вам насыпали в капсулы, которые еще и стоят несколько десятков рублей за штуку.

Цена: 380 рублей

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Распылитель для масла

Этот распылитель можно использовать как для жарки, так и для обжаривания, чтобы получить зажаренную корочку. Вы не просто нальете масло в одном месте, а распылите его ровным слоем. Так же можно обрабатывать салаты, чтобы не лить слишком много масла, но нанести его на продукты.

Цена: 350 рублей

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Умная настольная лампа

10 отличных товаров с Алиэкспресс для любого городского жителя.

Эта лампа выпускается под брендом Xiaomi Mijia. Она может светить двумя источниками света и двигаться в нужном направлении. Ей можно управлять со смартфона, в том числе, меняя ее яркость. Такая лампа может стоять на прикроватной тумбочке, на рабочем столе или использоваться в качестве ночника.

Цена: 2 750 рублей

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Водонепроницаемый чехол для любого телефона

Это, в общем-то, и не чехол вовсе. Это скорее кейс. Суть в том, что вы кладете его внутрь и плотно закрываете пакет. В итоге телефон внутри, а вода не попадает, и им даже можно пользоваться, если приноровиться. Так же внутрь можно положить деньги и документы. Например, если вы хотите пойти искупаться и не хотите бросать ценности на берегу.

Цена: 140 рублей

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Как удобно спасть в машине

Подборка товаров с Алиэкспресс, достойных того, чтобы их купить.

Если вам часто приходится спать в машине, такой держатель для головы просто незаменим. Он крепится на ножки подголовника и имеет две откидные пластины. В обычном состоянии они подняты наверх, но когда надо, вы можете опустить их, чтобы голова не падала в сторону, и вы могли более полноценно отдохнуть

Цена: 1 970 рублей

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