10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress

Снова и снова AliExpress радует нас какими-то интересными или просто необычными товарами. А если повезет, они будут и необычные, и интересные. Мы как обычно еженедельно мониторим площадку на предмет чего-то нового и предлагаем это вашему вниманию. Вот и сейчас мы собрали много гаджетов, часть из которых вы точно могли пропустить. От вас как всегда требуется только ознакомиться со списком и купить что-то, если понравится, а добрый комментарий — он и кошке приятен.

Громкая Bluetooth колонка

Эта колонка похожа на многие решения других брендов, включая знаменитый JBL Flip, но у нее есть главное отличие — динамики расположены так, что звук идет во все стороны. Есть два твиттера и один вуфер. А еще она работает через Bluetooth 5.3, имеет подсветку и может спариваться с другими колонками, чтобы работать в режиме аудиосистемы. И да, если вы любите кататься на велосипеде с музыкой, то она отлично встанет в подставку для бутылки. Самое время заказать ее к весне.

Цена: 2 800 рублей

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Кабель для зарядки с экраном

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Сам не до конца могу сказать, зачем это нужно, но функция интересная. Этот кабель может показывать уровень мощности, с которой заряжается ваш смартфон или другой гаджет. Для этого на коннекторе есть небольшой экран. Конечно, погрешности будут, но они очень небольшие. Сам кабель передает до 100 Вт, имеет длину 1 или 2 метра и имеет любые коннекторы на выбор.

Цена: 280 рублей

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Угловой кабель для телефона

Еще один кабель, но на этот раз угловой. Он будет удобен, если вы пользуетесь телефоном во время зарядки. Коннектор со стороны смартфона сделан в виде скоростного поезда, что подчеркивает его возможности и удобно лежит в руке, если повернуть телефон горизонтально. Есть подсветка, а максимальная мощность составляет 66 Вт.

Цена: 225 рублей

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Сумка для инструментов и гаджетов

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Это просто сумка правильной прямоугольной формы. Есть версии с ручками и без них. Изначально она позиционируется как сумка для инструментов, но на деле она может пригодиться для хранения и переноски гаджетов, одежды и пригодится в хозяйстве для многих других целей. Особенно, благодаря именно свой правильной форме.

Цена: от 300 рублей

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Складная карманная подставка для телефона

Несмотря на то, что это складная подставка, пригодиться она может не только в дороге. Ей можно пользоваться и за рабочим столом. Но когда вы уйдете, места в кармане она займет меньше, чем телефон. Пригодится она на обеде, в поезде, самолете или других местах, где не хочется держать телефон в руках, но нужно, чтобы он был перед глазами. Конструкция алюминиевая, так что проблем с надежностью не будет.

Цена: 350 рублей

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Стабилизатор для телефона

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Эти стабилизаторы — или как их называют профессионалы — стедикамы или гимблы, позволяют снимать более плавное видео без тряски рук. И постоянного качения камеры. Телефон всегда будет держать горизонт, а остальные колебания будут сглажены тремя моторами, выравнивающими устройство по всем осям. Это эконом-вариант подобного устройства, но его делает Baseus, а это какое-никакое, но имя.

Цена: 5 400 рублей

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Держатель для телефона в машину

Этот держатель позволяет не только закрепить телефон, но и сделать это непосредственно перед глазами. Он состоит из двух прищепок. Одна держит телефон, а вторая сама держится за козырек приборной панели. Так вам не придется отводить взгляд в сторону, чтобы посмотреть на навигатор. Цена довольно высокая для держателя, но хорошие отзывы дают понять, почему она именно такая.

Цена: 840 рублей

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Прозрачный Power Bank для телефона

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Интересная подборка.

Изюминка этого внешнего аккумулятора — его внешний вид. Он прозрачный, а его форма отличается от обычных ”банок”. Зато так он смотрится очень стильно и даже немного в стиле стимпанк. Он небольшой и его можно взять с собой, а емкости на выбор доступно 10 000 или 20 000 мАч. Мощности 22,5 Вт хватит для подавляющего большинства телефонов.

Цена: от 1 130 рублей

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Power Bank, который крепится на телефон

Еще один внешний аккумулятор, но на этот раз навесной. Он не имеет отдельного крепления к корпусу телефона, но держится на нем за счет коннектора. Поэтому лучше не убирать его в карман или в сумку в подключенном виде. Но на столе и в руках такая связка будет удобнее, чем обычная с проводом. На выбор есть несколько цветов.

Цена: 1 220 рублей

Купить Power Bank без провода

Беспроводной зарядный коврик в автомобиль

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать.

Этот коврик позволяет заряжать телефон без проводов. Но в отличие от других моделей, положить его можно куда угодно, даже в лоток для мелочей или на приборную панель. Подключается к прикуривателю или бортовому USB, а дальше просто кладете на коврик телефон с функцией беспроводной зарядки, и он заряжается.

Цена: 1 800 рублей

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