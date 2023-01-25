10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress

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Артем Сутягин 0

Снова и снова AliExpress радует нас какими-то интересными или просто необычными товарами. А если повезет, они будут и необычные, и интересные. Мы как обычно еженедельно мониторим площадку на предмет чего-то нового и предлагаем это вашему вниманию. Вот и сейчас мы собрали много гаджетов, часть из которых вы точно могли пропустить. От вас как всегда требуется только ознакомиться со списком и купить что-то, если понравится, а добрый комментарий — он и кошке приятен.

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress. Тут всегда есть, что купить. Фото.

Тут всегда есть, что купить

Громкая Bluetooth колонка

Громкая Bluetooth колонка. Звук будет везде. Фото.

Звук будет везде.

Эта колонка похожа на многие решения других брендов, включая знаменитый JBL Flip, но у нее есть главное отличие — динамики расположены так, что звук идет во все стороны. Есть два твиттера и один вуфер. А еще она работает через Bluetooth 5.3, имеет подсветку и может спариваться с другими колонками, чтобы работать в режиме аудиосистемы. И да, если вы любите кататься на велосипеде с музыкой, то она отлично встанет в подставку для бутылки. Самое время заказать ее к весне.

Цена: 2 800 рублей

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Кабель для зарядки с экраном

Кабель для зарядки с экраном. Вы всегда будете знать мощность зарядки. Фото.

Вы всегда будете знать мощность зарядки

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Сам не до конца могу сказать, зачем это нужно, но функция интересная. Этот кабель может показывать уровень мощности, с которой заряжается ваш смартфон или другой гаджет. Для этого на коннекторе есть небольшой экран. Конечно, погрешности будут, но они очень небольшие. Сам кабель передает до 100 Вт, имеет длину 1 или 2 метра и имеет любые коннекторы на выбор.

Цена: 280 рублей

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Угловой кабель для телефона

Угловой кабель для телефона. Похож на скоростной поезд. Фото.

Похож на скоростной поезд.

Еще один кабель, но на этот раз угловой. Он будет удобен, если вы пользуетесь телефоном во время зарядки. Коннектор со стороны смартфона сделан в виде скоростного поезда, что подчеркивает его возможности и удобно лежит в руке, если повернуть телефон горизонтально. Есть подсветка, а максимальная мощность составляет 66 Вт.

Цена: 225 рублей

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Сумка для инструментов и гаджетов

Сумка для инструментов и гаджетов. Сделано для инструментов, но подойдет для всего. Фото.

Сделано для инструментов, но подойдет для всего.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Это просто сумка правильной прямоугольной формы. Есть версии с ручками и без них. Изначально она позиционируется как сумка для инструментов, но на деле она может пригодиться для хранения и переноски гаджетов, одежды и пригодится в хозяйстве для многих других целей. Особенно, благодаря именно свой правильной форме.

Цена: от 300 рублей

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Складная карманная подставка для телефона

Складная карманная подставка для телефона. Толщина всего 3 мм. Фото.

Толщина всего 3 мм

Несмотря на то, что это складная подставка, пригодиться она может не только в дороге. Ей можно пользоваться и за рабочим столом. Но когда вы уйдете, места в кармане она займет меньше, чем телефон. Пригодится она на обеде, в поезде, самолете или других местах, где не хочется держать телефон в руках, но нужно, чтобы он был перед глазами. Конструкция алюминиевая, так что проблем с надежностью не будет.

Цена: 350 рублей

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Стабилизатор для телефона

Стабилизатор для телефона. Все видео будут без тряски. Фото.

Все видео будут без тряски.

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Эти стабилизаторы — или как их называют профессионалы — стедикамы или гимблы, позволяют снимать более плавное видео без тряски рук. И постоянного качения камеры. Телефон всегда будет держать горизонт, а остальные колебания будут сглажены тремя моторами, выравнивающими устройство по всем осям. Это эконом-вариант подобного устройства, но его делает Baseus, а это какое-никакое, но имя.

Цена: 5 400 рублей

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Держатель для телефона в машину

Держатель для телефона в машину. Так удобнее, если надо постоянно смотреть на экран. Фото.

Так удобнее, если надо постоянно смотреть на экран

Этот держатель позволяет не только закрепить телефон, но и сделать это непосредственно перед глазами. Он состоит из двух прищепок. Одна держит телефон, а вторая сама держится за козырек приборной панели. Так вам не придется отводить взгляд в сторону, чтобы посмотреть на навигатор. Цена довольно высокая для держателя, но хорошие отзывы дают понять, почему она именно такая.

Цена: 840 рублей

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Прозрачный Power Bank для телефона

Прозрачный Power Bank для телефона. Необычно, да? Фото.

Необычно, да?

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Интересная подборка.

Изюминка этого внешнего аккумулятора — его внешний вид. Он прозрачный, а его форма отличается от обычных ”банок”. Зато так он смотрится очень стильно и даже немного в стиле стимпанк. Он небольшой и его можно взять с собой, а емкости на выбор доступно 10 000 или 20 000 мАч. Мощности 22,5 Вт хватит для подавляющего большинства телефонов.

Цена: от 1 130 рублей

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Power Bank, который крепится на телефон

Power Bank, который крепится на телефон. Лучше не использовать такой Power Bank в кармане. Фото.

Лучше не использовать такой Power Bank в кармане

Еще один внешний аккумулятор, но на этот раз навесной. Он не имеет отдельного крепления к корпусу телефона, но держится на нем за счет коннектора. Поэтому лучше не убирать его в карман или в сумку в подключенном виде. Но на столе и в руках такая связка будет удобнее, чем обычная с проводом. На выбор есть несколько цветов.

Цена: 1 220 рублей

Купить Power Bank без провода

Беспроводной зарядный коврик в автомобиль

Беспроводной зарядный коврик в автомобиль. Обычная беспроводная зарядка в формате коврика. Фото.

Обычная беспроводная зарядка в формате коврика

10 гаджетов с AliExpress, которые стыдно не посоветовать.

Этот коврик позволяет заряжать телефон без проводов. Но в отличие от других моделей, положить его можно куда угодно, даже в лоток для мелочей или на приборную панель. Подключается к прикуривателю или бортовому USB, а дальше просто кладете на коврик телефон с функцией беспроводной зарядки, и он заряжается.

Цена: 1 800 рублей

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