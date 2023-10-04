10 отличных товаров с Алиэкспресс для дома, машины, смартфона и не только

В мире онлайн-шопинга сегодня нам предоставляется огромное количество возможностей, и AliExpress – это один из самых ярких атоллов в этом цифровом океане. С каждым днем платформа поражает нас бесконечным многообразием товаров, и кажется, что здесь можно найти всё, что угодно. Но как сделать правильный выбор среди миллионов предложений? В этой статье мы собрали для вас несколько уникальных и интересных товаров с AliExpress, которые точно заставят вас задуматься о покупке.

Лучший способ быстро почистить компьютер

Эта штука нужна для того, чтобы быстро и качественно продувать что-либо струей сжатого воздуха. От баллонов, которые продаются в каждом супермаркете, этот прибор отличается тем, что его достаточно купить один раз. Я израсходовал уже десятки баллонов и вот решил купить эту штуку — уже заказал. Работает она довольно громко, но если рядом никто не спит, то вряд ли это будет проблемой. По звуку это что-то вроде маломощного пылесоса. Продувалка имеет встроенный аккумулятор, чтобы даже на батарейки вам тратиться не приходилось.

Цена: 3 020 рублей

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Коврик на стол

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот коврик сделан для того, чтобы вам было удобнее пользоваться рабочим местом. Он из искусственной кожи и кладется на стол в рабочей области. На нем лежит клавиатура, мышка, руки и какие-то бумажки, если вам надо что-то написать. Не знаю, как вам, а мне не нравится простая твердая поверхность стола. Так как-то более изысканно получается, что ли. Есть много размеров — от коврика для мышки до того, который накроет весь стол.

Цена: от 580 рублей

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Органайзер для кабелей

Этот органайзер позволит собрать внутрь себя все, что тянется вдоль вашего стола или где-то еще. Есть два варианта диаметра — 10 и 16 мм. Просто вкладываете жгут проводов в специальный инструмент, подносите инструмент к органайзеру и продеваете все внутрь одним движением. После этого от рабочего места к системнику будет тянуться один кабель-канал, а не бесконечные одиночные проводки.

Цена: от 180 рублей

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Очиститель воздуха для автомобиля

Интересные аксессуары в автомобиль с AliExpress для всех владельцев Android-смартфонов.

Этот прибор позволяет чистить воздух внутри машины. Просто разместите его не передней панели и все. Он сам будет включаться, когда вы подойдете к машине, а для зарядки используется встроенная солнечная панель. Кроме этого, можно капнуть несколько капель ароматического вещества, чтобы наполнить салон приятным для вас запахом. Суть работы прибора такая же, как и у больших моделей. Она прокачивает через себя воздух, забирая его с одной стороны и отдавая с другой стороны. Внутри находится фильтр, который и чистит воздух.

Цена: 4 100 рублей

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Сушилка для обуви Xiaomi

Эту сушилка позволяет содержать обувь в порядке. Просто поместите ”бублики” в ботинки и включите питание. Они будут нагреваться и сушить обувь изнутри. Это особенно актуально для спортивных кроссовок и зимних ботинок, в которых вы долго ехали в общественном транспорте или машине. Если внутри будет повышенная влажность, там будут развиваться бактерии, которые приводят к появлению запаха и грибков. Боритесь с ними еще до их появления.

Цена: 1 900 рублей

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Умное реле с голосовым управлением

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Этот гаджет, в целом, как умная розетка. Он выполняет ее функции, но вставлять в него вы будете не одну вилку, а целую систему питания. Можно подключить люстру, цепь питания подсветки и другие вещи. Управляется реле через приложение или голосом — заявлена поддержка Алисы. Максимальная сила тока составляет 16А, что довольно много, но покупать такие устройства впритык не стоит. Как не стоит и зашивать их под отделку, чтобы не пришлось все вскрывать, если реле выйдет из строя. Идеальное место для него распределительная коробка. Главное, антенну оставьте снаружи. Но это уже не проблема.

Цена: 460 рублей

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Органайзер в машину на потолок

Этот органайзер позволяет разгрузить пространство вашего автомобиля, закрепив некоторые вещи на потолке. Решение довольно странное и вряд ли подойдет для того, чтобы возить там каждый день портфель с документами или рюкзак с ноутбуком, но иногда дополнительное пространство может пригодиться для каких-то не самых больших вещей.

Цена: 320 рублей

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Защита разъемов телефона от пыли и грязи

Эти затычки выполняют всего одну, но важную функцию — защита от грязи. Просто заткните ей разъем, и туда ничего не попадет. Есть затычки для Lightning, USB Type-C, microUSB и разъема для наушников. Последний даже имеет металлический штырь, чтобы удобнее было вынимать лоток сим-карты. Есть разные цвета.

Цена: от 37 рублей

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Держатель для зубных щеток и тюбиков

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Этот держатель крепится на стену, а в нем уже можно разместить зубные щетки, пузырьки, тюбики и прочие вещи, которые нужны в ванной комнате. Есть версии разного цвета и размера. Чем она больше, тем больше в ней будет не только возможностей установить принадлежности, но и стаканов в нижней части. А еще есть место для выдавливания зубной пасты.

Цена: от 1 300 рублей

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Держатель для фена

Не знаю, как у вас, а у меня вызывает стойкое отвращение запутавшийся провод фена. С таким держателем проблемы будет решена полностью. В нем есть место для крепления самого прибора и место для его провода. Изначально держатель сделан для фенов Дайсон, но можно использовать его и для других моделей. А в качестве бонуса вы получите полочку для тюбиков, пузырьков и других мелочей. В нее и встроен держатель.

Цена: 590 рублей

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