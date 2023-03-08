10 отличных товаров с Алиэкспресс для любого городского жителя

У городского жителя всегда есть свои специфические потребности. И речь не о том, чтобы по дороге от дома до работы была хорошая недорогая кофейня, а о гаджетах, которые могут пригодиться дома, в машине, в офисе и просто на прогулке. Часто люди сами не знают, что им выбрать и на что обратить внимание. А особенно, если они до этого не сталкивались с чем-то подобным. Например, шариковая ручка с молотком. Зачем это нужно и что еще можно купить на AliExpress, рассмотрим в этой статье.

Насос для велосипеда с аккумулятором

Этот насос подходит не только для велосипеда, но и для машины, мотоцикла, садовой тележки и других мест, где нужно создать внутреннее давление не выше 4 атмосфер. Если купить переходники за несколько десятков рублей, можно накачивать детские игрушки, аксессуары для бассейна и даже лодки. Почему именно для велосипеда? Насос размером с ладонь и ему всегда хватит места в рюкзаке. А накачать колесо от встроенного аккумулятора можно несколько раз. Я таким смог накачать 4 наполовину спущенных автомобильных колеса и сколько-то заряда еще осталось.

Цена: 2 600 рублей

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Самый маленький держатель для телефона

10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей.

В целом, каждой машине не помешает держатель для телефона. Но большие модели закрывают обзор, ломаются и просто некрасиво выглядят. С таким вам будет намного комфортнее. Он крепится на вентиляционную решетку, растягивается в стороны и надежно держит телефон, почти не бросаясь в глаза.

Цена: 370 рублей

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Держатель в багажник автомобиля

Даже если у вас, как у меня, в багажнике лежит только самое необходимое, оно все равно болтается по всему объему. Банка с незамерзайкой, огнетушитель, салфетки и несколько других мелочей можно разместить вдоль стенки багажника. Просто клеите ее липучкой к ворсу внутренней части, оттягиваете резину и размещаете под нее вещи. Нагрузки большой не будет, так как ленте надо будет только придерживать вещи в поворотах.

Цена: от 80 рублей

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Большой внешний аккумулятор

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Такой Power Bank может пригодиться не только для города, но и в походе. Тем не менее, если вы ходите с рюкзаком и лишние 100-150 грамм веса для вас не критичны, стоит купить именно такую модель, которую вы будете заряжать очень редко. Просто бросили его в карман рюкзака и забыли до нужного времени. А раз в несколько недель можно и на зарядку поставить на ночь или чуть больше. Тут есть три выхода, емкость до 30 000 мАч и поддержка PD 20 Вт.

Цена: 3 150 рублей

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Маленький картридер Baseus

Если вы снимаете что-то на камеру, скидываете материалы с видеорегистратора, храните материалы на картах памяти и тому подобное, у вас уже есть картридер. Если нет или хочется его обновить, возьмите такой. С одной стороны у него USB, а с другой — USB Type-C, чтобы было удобнее скидывать материалы на ноутбук, смартфон, планшет и стационарный компьютер. Поддерживаются все основные типы карт памяти.

Цена: 470 рублей

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Инструменты для игрушек и гаджетов

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Если время от времени вам приходится менять батарейки в игрушках, подтягивать винтики в очках, заниматься моделизмом или ремонтировать гаджеты, надо брать такой набор. Это ручка с 24 магнитными битами самого разного формата в удобном кейсе. С ними даже смартфон можно разобрать до винтика. Для ремонта мебели этот набор не подойдет, но для чего-то мелкого просто идеален — сам таким пользуюсь для ремонта автомобильной модели. Почему-то продавец считает, что кто-то может купить 4 таких набора. Если вам нужно кому-то в подарок, то вы неплохо сэкономите.

Цена: 1 570 рублей

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Вывод разъемов от компьютера на стол

Эта втулка устанавливается в штатное место для вывода проводов. Даже остается отверстие, если провода вам все же нужны. Если нет, просто наслаждайтесь возможностями самого гаджета. Второй конец подключается к компьютеру под столом, а на столе у вас будут два обычных USB, один USB Type-C, разъем для наушников и разъем для микрофона. Есть и другие комбинации разъемов, включая картридер. Выпускается аксессуар знаменитой Orico.

Цена: 1 500 рублей

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Ручка-мультитул

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Сложно подобрать название такой ручке, но она хорошо подойдет для разных целей. С одной стороны, ей можно просто удобно писать благодаря толстому корпусу и мягкой накладке под пальцы. Кроме этого, в ней есть свисток и инструмент для разбивания стекла. Такой рекомендуется иметь в машине, чтобы можно было выбраться из нее, если заблокировались двери. Просто берете ее в кулак и сильно бьете по стеклу обратной стороной. Так можно разбивать только закаленные боковые стекла машины, которые раскалываются без острых частей, способных поранить руку.

Цена: 110 рублей

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Мультитул в виде карты

Такой аксессуар можно просто положить в кошелек и носить с собой до тех пор, пока не понадобится. А ведь это мультитул 11 в 1. Есть несколько вариантов гаечного ключа, угломер, открывалка, консервный нож, пила и даже лезвие. В комплекте есть чехол, но можно носить просто в кошельке, если позволяет место.

Цена: 100 рублей

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Автоматический картхолдер

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Это небольшой прямоугольник, в который можно убрать 7-8 банковских карт, скидочных карт, пропусков и тому подобного. Чтобы их достать, надо будет нажать кнопку, и они веером выедутся из корпуса. Снаружи есть дополнительный эластичный карман для купюр, ключей или других вещей.

Цена: 310 рублей

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