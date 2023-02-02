10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей

На AliExpress просто огромное количество самых разных товаров буквально во всех категориях. Может показаться, что из-за этого там сложно что-то выбрать, и отчасти это правда. Но мы постоянно ищем что-то интересное, чтобы поделиться с вами. Отдельно от остальных находятся товары, которые стоят дешевле 1 000 рублей. Это психологическая отметка, после которой многие начинают предъявлять совсем другие требования и намного дольше думать, прежде, чем отдать деньги. До это суммы все намного проще. Вот и давайте поговорим об этом.

Как отремонтировать молнию

Это один из самых недорогих, но самых полезных товаров в нашем сегодняшнем списке. Многие знают, как это, когда отламывается язычок молнии, за который надо потянуть, чтобы открыть ее. Этот аксессуар надевается очень легко. Достаточно просто защелкнуть кольцо-карабин и все, можно пользоваться. На выбор есть 11 вариантов.

Цена: 130 рублей

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Безразмерная крышка для всего

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Когда надо что-то закрыть, можно воспользоваться пищевой пленкой или большим пакетом, но проще такой крышкой. Она растягивается почти на любой размер тары и держится за счет натяжения. Ей можно даже арбуз ”закрыть”, просто натянув крышку на срез.

Цена: 115 рублей

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Лампа-светильник на аккумуляторах

Если у вас хотя бы время от времени отключают свет, лучше запастись парой таких ламп. Они имеют крюк, чтобы можно было куда-нибудь повесить, а встроенный аккумулятор вытягивает до 4 часов работы на максимальной мощности. Дальше она переключается на меньшее значение, но лампа продолжает работать. Идеально для загородного дома, гаража и любителей ходить в поход. Есть несколько вариантов мощности от 30 до 200 Вт.

Цена: от 230 рублей

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Лампочка для USB

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Это тоже лампочка, но существенно менее мощная, подойдет в качестве ночника или просто небольшого светильника. Зато она работает от USB. То есть ее можно вставить в Power Bank, адаптер питания, компьютер или USB-разъем в автомобиле. При такой цене можно купить пару штук — рано или поздно пригодятся.

Цена: 50 рублей

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Маркер для труднодоступных мест

Часто бывает, что во время работ по дому надо прикрутить что-то к стене, но отметить место для отверстия сложно из-за того, что прикручиваемый предмет большой. В итоге не спасает ни карандаш, ни что-то другое, но поможет такой маркер. Его основная пишущая часть вынесена от корпуса на 20 мм на тонкой штанге толщиной 1,5 мм. Такой точно пролезет везде. Продаются наборами по 6 штук. Можно выбрать разные комбинации.

Цена: 260 рублей (6 штук)

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Мерная ложка с весами

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Это не просто ложка, а настоящий помощник кондитера, которому надо отмерять небольшие порции ингредиентов. Зачерпываете сколько вам нужно и получаете вес на встроенном экране. Все просто и понятно. Работают весы-ложка от батареек, которые легко поменять, и выпускаются в нескольких цветах.

Цена: 320 рублей

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Самые точные веся для украшений

Вообще такие весы позиционируются для украшений, но могут использоваться и в других сферах, где нужна большая точность. Они могут измерять вес не до одного грамма или одной десятой грамма, а до одной сотой грамма, взвешивая предметы общей массой до 500 грамм. Есть несколько версий, но цена на них разнится минимально. Работают весы от двух батареек и имеют крышку, чтобы можно было взять их с собой.

Цена: 320 рублей

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Небольшой флакон для духов

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Интересная подборка.

Многие предпочитают иметь при себе небольшое количество любимого аромата. Вот только носить пузырек размером 100 мл захочет не каждый. Для этого есть такие небольшие распылители по 5 и 8 мл. Для заправки надо надеть их на трубочку большого флакона, сняв распылитель, и нажимать, пока не наберете достаточное количество. Дальше можно пользоваться как обычным пузырьком с духами. На выбор есть несколько цветов и два размера. А для контроля количества на боковой части есть прозрачное окошко.

Цена: 95 рублей

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Защита окон от детей

Когда дома есть окна и дети, это очень опасно, и лучше сделать что-то, чтобы ребенок не мог открыть окно. Такой блокиратор крепится к раме пластикового окна и к самому окну. А если попробовать открыть его, то вы получите только небольшую щель, достаточную для того, чтобы проветрить, но недостаточную для того, чтобы ребенок мог пролезть в нее. Даже если он откроет окно, ничего страшного не случится.

Цена: 750 рублей

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Замок для шкафчика с электронным ключом

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Чтобы запереть ящик стола или шкаф, можно воспользоваться обычным замком с ключом, но это как-то не современно что ли. Замок с электронной меткой куда лучше. Этот имеет три метки-брелока и одну карту в комплекте, устанавливается с внутренней части ящика, а снаружи остается только место, куда надо прикладывать ключ. Если у вас уже есть замок, скорее всего, вы сможете просто заменить его на новый.

Цена: 580 рублей

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