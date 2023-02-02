10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей

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Артем Сутягин 0

На AliExpress просто огромное количество самых разных товаров буквально во всех категориях. Может показаться, что из-за этого там сложно что-то выбрать, и отчасти это правда. Но мы постоянно ищем что-то интересное, чтобы поделиться с вами. Отдельно от остальных находятся товары, которые стоят дешевле 1 000 рублей. Это психологическая отметка, после которой многие начинают предъявлять совсем другие требования и намного дольше думать, прежде, чем отдать деньги. До это суммы все намного проще. Вот и давайте поговорим об этом.

10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей. 1000 рублей — одна из психологических отметок на AliExpress. Фото.

1000 рублей — одна из психологических отметок на AliExpress

Как отремонтировать молнию

Как отремонтировать молнию. Ремкомплект для молнии. Фото.

Ремкомплект для молнии

Это один из самых недорогих, но самых полезных товаров в нашем сегодняшнем списке. Многие знают, как это, когда отламывается язычок молнии, за который надо потянуть, чтобы открыть ее. Этот аксессуар надевается очень легко. Достаточно просто защелкнуть кольцо-карабин и все, можно пользоваться. На выбор есть 11 вариантов.

Цена: 130 рублей

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Безразмерная крышка для всего

Безразмерная крышка для всего. Крышка для любой тары. Фото.

Крышка для любой тары

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Когда надо что-то закрыть, можно воспользоваться пищевой пленкой или большим пакетом, но проще такой крышкой. Она растягивается почти на любой размер тары и держится за счет натяжения. Ей можно даже арбуз ”закрыть”, просто натянув крышку на срез.

Цена: 115 рублей

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Лампа-светильник на аккумуляторах

Лампа-светильник на аккумуляторах. Как лампочка, но на аккумуляторах. Фото.

Как лампочка, но на аккумуляторах.

Если у вас хотя бы время от времени отключают свет, лучше запастись парой таких ламп. Они имеют крюк, чтобы можно было куда-нибудь повесить, а встроенный аккумулятор вытягивает до 4 часов работы на максимальной мощности. Дальше она переключается на меньшее значение, но лампа продолжает работать. Идеально для загородного дома, гаража и любителей ходить в поход. Есть несколько вариантов мощности от 30 до 200 Вт.

Цена: от 230 рублей

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Лампочка для USB

Лампочка для USB. Света немного, но пользоваться просто. Фото.

Света немного, но пользоваться просто.

Отличные товары с AliExpress, которые можно купить в начале года.

Это тоже лампочка, но существенно менее мощная, подойдет в качестве ночника или просто небольшого светильника. Зато она работает от USB. То есть ее можно вставить в Power Bank, адаптер питания, компьютер или USB-разъем в автомобиле. При такой цене можно купить пару штук — рано или поздно пригодятся.

Цена: 50 рублей

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Маркер для труднодоступных мест

Маркер для труднодоступных мест. Так будет проще рисовать в сложных местах. Фото.

Так будет проще рисовать в сложных местах.

Часто бывает, что во время работ по дому надо прикрутить что-то к стене, но отметить место для отверстия сложно из-за того, что прикручиваемый предмет большой. В итоге не спасает ни карандаш, ни что-то другое, но поможет такой маркер. Его основная пишущая часть вынесена от корпуса на 20 мм на тонкой штанге толщиной 1,5 мм. Такой точно пролезет везде. Продаются наборами по 6 штук. Можно выбрать разные комбинации.

Цена: 260 рублей (6 штук)

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Мерная ложка с весами

Мерная ложка с весами. Ложка со встроенными весами. Фото.

Ложка со встроенными весами.

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Это не просто ложка, а настоящий помощник кондитера, которому надо отмерять небольшие порции ингредиентов. Зачерпываете сколько вам нужно и получаете вес на встроенном экране. Все просто и понятно. Работают весы-ложка от батареек, которые легко поменять, и выпускаются в нескольких цветах.

Цена: 320 рублей

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Самые точные веся для украшений

Самые точные веся для украшений. Точность до 0,01 грамма. Фото.

Точность до 0,01 грамма.

Вообще такие весы позиционируются для украшений, но могут использоваться и в других сферах, где нужна большая точность. Они могут измерять вес не до одного грамма или одной десятой грамма, а до одной сотой грамма, взвешивая предметы общей массой до 500 грамм. Есть несколько версий, но цена на них разнится минимально. Работают весы от двух батареек и имеют крышку, чтобы можно было взять их с собой.

Цена: 320 рублей

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Небольшой флакон для духов

Небольшой флакон для духов. Любимые духи всегда будут под рукой. Фото.

Любимые духи всегда будут под рукой.

Такие разные, но такие крутые гаджеты с AliExpress. Интересная подборка.

Многие предпочитают иметь при себе небольшое количество любимого аромата. Вот только носить пузырек размером 100 мл захочет не каждый. Для этого есть такие небольшие распылители по 5 и 8 мл. Для заправки надо надеть их на трубочку большого флакона, сняв распылитель, и нажимать, пока не наберете достаточное количество. Дальше можно пользоваться как обычным пузырьком с духами. На выбор есть несколько цветов и два размера. А для контроля количества на боковой части есть прозрачное окошко.

Цена: 95 рублей

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Защита окон от детей

Защита окон от детей. Защита для окон никогда не будет лишней, если дома есть дети. Фото.

Защита для окон никогда не будет лишней, если дома есть дети.

Когда дома есть окна и дети, это очень опасно, и лучше сделать что-то, чтобы ребенок не мог открыть окно. Такой блокиратор крепится к раме пластикового окна и к самому окну. А если попробовать открыть его, то вы получите только небольшую щель, достаточную для того, чтобы проветрить, но недостаточную для того, чтобы ребенок мог пролезть в нее. Даже если он откроет окно, ничего страшного не случится.

Цена: 750 рублей

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Замок для шкафчика с электронным ключом

Замок для шкафчика с электронным ключом. Ящик можно запирать не только на ключ. Фото.

Ящик можно запирать не только на ключ.

Крутые товары для телефона и просто для жизни с AliExpress.

Чтобы запереть ящик стола или шкаф, можно воспользоваться обычным замком с ключом, но это как-то не современно что ли. Замок с электронной меткой куда лучше. Этот имеет три метки-брелока и одну карту в комплекте, устанавливается с внутренней части ящика, а снаружи остается только место, куда надо прикладывать ключ. Если у вас уже есть замок, скорее всего, вы сможете просто заменить его на новый.

Цена: 580 рублей

Купить замок для шкафчика с электронным ключом

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