Китай — страна, где одновременно придумывают необычные и очень полезные вещи. Товарами из Поднебесной пользуется каждый из нас, и за свою жизнь мы перебрали не одну сотню безделушек. Однако очередная подборка товаров с AliExpress все равно может удивить. «Одноручная» клавиатура, USB-сканер, массажный матрас и многое другое — как это работает, и для чего покупают подобные вещи?

10 полезных и просто интересных товаров из Китая. Нашли 10 прикольных товаров из Китая. Фото.

Нашли 10 прикольных товаров из Китая

Вязаные перчатки для смартфона

Вязаные перчатки для смартфона. Эти перчатки работают с сенсорным экраном. Фото.

Эти перчатки работают с сенсорным экраном

Рейтинг: 4.8

Цена: от 119 ₽

Зимой в России без перчаток не обойтись, но каждый раз оголять руки для проверки уведомлений на смартфоне — то еще испытание. Чтобы его не проходить, достаточно купить сенсорные перчатки. Обладая повышенной теплопроводимостью на кончиках большого и указательного пальцев, они позволяют свободно пользоваться смартфоном.

Мерная ложка со встроенными весами

Мерная ложка со встроенными весами. Идеальная ложка для небольших измерений. Фото.

Идеальная ложка для небольших измерений

Рейтинг: 5.0

Цена: от 229 ₽

Порой во время приготовления пищи требуется добавить буквально щепотку соли. Но как правильно определить количество этих и других приправ? В этом поможет мерная ложка, обладающая встроенными весами. Она определяет массу в диапазоне от 0.1 до 500 граммов и выводит измерения на электронный дисплей.

Щетка из микрофибры для зазоров

Щетка из микрофибры для зазоров. Щетка, способная вычистить все. Фото.

Щетка, способная вычистить все

Рейтинг: 5.0

Цена: от 539 ₽

Под диван и другие труднодоступные места не всегда удается залезть веником и уж тем более пылесосом. Но эта щетка из микрофибры решает проблему. Ее конструкция устроена таким образом, что она легко проникает щели, помогая вычистить скопившийся мусор.

Мини-клавиатура для игр

Мини-клавиатура для игр. Эргономичная клавиатура для геймеров. Фото.

Эргономичная клавиатура для геймеров

Рейтинг: 4.8

Цена: от 779 ₽

Если вы привыкли играть за компьютером, обычная клавиатура может оказаться для вас не слишком удобной. Ведь она занимает много места и не позволяет рукам развернуться. То ли дело игровая мини-клавиатура. Она содержит в себе только клавиши, необходимые для игр, занимает совсем немного пространства и дает тот самый простор.

Вакуумный упаковщик продуктов

Вакуумный упаковщик продуктов. Подходит для упаковки скоропорта. Фото.

Подходит для упаковки скоропорта

Рейтинг: 4.7

Цена: от 804 ₽

Чтобы продукты долго сохраняли свежесть, их нужно правильно запаковывать, минимизируя проникновение воздуха. Обеспечить решение этой задачи способен вакуумный упаковщик. Он создает вакуум и запечатывает пакеты для хранения продуктов, благодаря чему срок годности разом увеличивается на несколько дней.

USB-сканер отпечатков пальцев

USB-сканер отпечатков пальцев. Сканер для быстрой разблокировки Windows. Фото.

Сканер для быстрой разблокировки Windows

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 010 ₽

Как защитить данные на компьютере? Одно из решений — USB-сканер отпечатков. Он подключается к соответствующему разъему ПК и за счет широкой совместимости с Windows 10/11 пускает в систему только по пальцу. Очень удобно, если хочется защитить свои данные без ввода пароля.

Умный удлинитель для розетки

Умный удлинитель для розетки. На выбор доступно несколько вариантов удлинителя. Фото.

На выбор доступно несколько вариантов удлинителя

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 393 ₽

Этот удлинитель с AliExpress превращает любую розетку в умную. Ведь он обладает встроенным чипом Wi-Fi, который позволяет управлять разъемами прямо с телефона. Захотел — включил, захотел — выключил. Идеально!

Ретро-приставка с мини-телевизором

Ретро-приставка с мини-телевизором. Интересная реализация ретро-приставки. Фото.

Интересная реализация ретро-приставки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 899 ₽

Крутая штуковина для тех, кто хочет вспомнить детство. В этом мини-телевизоре прячется самый настоящий процессор и память, куда закачено 300 8-битных игр эпохи Dendy. При помощи джойстиков играть можно сразу вдвоем, а комплектный кабель поможет вывести изображение на большой экран.

Ритм-лампа с жидким металлом

Ритм-лампа с жидким металлом. Лампа, способная уловить ритм музыки. Фото.

Лампа, способная уловить ритм музыки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 4 499 ₽

Аксессуар для дома, о существовании которого вы вряд ли подозревали. С одной стороны, это обычный светильник. С другой — удивительная лампа, реагирующая на окружающие звуки, становясь этаким сопроводителем ваших музыкальных пристрастий.

Массажный матрас с подогревом

Массажный матрас с подогревом. Матрас на все случаи жизни. Фото.

Матрас на все случаи жизни

Рейтинг: 4.8

Цена: от 6 459 ₽

Одноместный матрас, умело работающий со всеми частями тела. Его можно положить хоть на кровать, хоть на рабочее кресло. Причем некоторые детали отстегиваются, позволяя отдельно массировать стопы или икры. Крутяк!

Как открыть спор на AliExpress и вернуть деньги за плохой товар: личный опыт

Хотя многие люди считают покупку товаров на AliExpress лотереей, я доверяю этой площадке. За почти 10 лет моего онлайн-шопинга не возникло ни одной проблемы с техникой и аксессуарами, которые я там заказывал. Но однажды все-таки произошла неприятность: мне прислали бракованный повербанк, к тому же оказавшийся подделкой. Подробнее об этой истории расскажу в другой раз, а сейчас просто поделюсь инструкцией о том, как открыть спор на AliExpress, основанной на личном опыте.

Хорошие товары с AliExpress из разных категорий для тех, кто хочет чего-то нового

AliExpress давно стал настоящей находкой для тех, кто ценит практичные и недорогие решения на каждый день. Вот только найти что-то интересное с ходу довольно сложно. В этой подборке собраны самые интересные и полезные товары, которые помогут сделать жизнь удобнее, а бытовые задачи — проще. Здесь вы найдете аксессуары для техники, гаджеты для путешествий, инструменты для дома и даже необычные мелочи, которые приятно удивят своим функционалом и ценой.

Как подружить кошку с умным туалетом: объясняем на примере AmiCura Cura X1

Умные туалеты для кошек в 2025 году - уже не экзотический гаджет, а вполне привычное устройство, которое можно встретить абсолютно везде. Однако многие сомневаются в его эффективности, безопасности и удобстве, попросту откладывая покупку на потом. На примере смарт-туалета для кошек AmiCura Cura X1 сегодня объясним, как он работает, безопасен ли для животных и расскажем много другой интересной информации.

