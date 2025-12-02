10 полезных и просто интересных товаров из Китая

Китай — страна, где одновременно придумывают необычные и очень полезные вещи. Товарами из Поднебесной пользуется каждый из нас, и за свою жизнь мы перебрали не одну сотню безделушек. Однако очередная подборка товаров с AliExpress все равно может удивить. «Одноручная» клавиатура, USB-сканер, массажный матрас и многое другое — как это работает, и для чего покупают подобные вещи?

Вязаные перчатки для смартфона

Рейтинг: 4.8

Цена: от 119 ₽

Зимой в России без перчаток не обойтись, но каждый раз оголять руки для проверки уведомлений на смартфоне — то еще испытание. Чтобы его не проходить, достаточно купить сенсорные перчатки. Обладая повышенной теплопроводимостью на кончиках большого и указательного пальцев, они позволяют свободно пользоваться смартфоном.

Мерная ложка со встроенными весами

Рейтинг: 5.0

Цена: от 229 ₽

Порой во время приготовления пищи требуется добавить буквально щепотку соли. Но как правильно определить количество этих и других приправ? В этом поможет мерная ложка, обладающая встроенными весами. Она определяет массу в диапазоне от 0.1 до 500 граммов и выводит измерения на электронный дисплей.

Щетка из микрофибры для зазоров

Рейтинг: 5.0

Цена: от 539 ₽

Под диван и другие труднодоступные места не всегда удается залезть веником и уж тем более пылесосом. Но эта щетка из микрофибры решает проблему. Ее конструкция устроена таким образом, что она легко проникает щели, помогая вычистить скопившийся мусор.

Мини-клавиатура для игр

Рейтинг: 4.8

Цена: от 779 ₽

Если вы привыкли играть за компьютером, обычная клавиатура может оказаться для вас не слишком удобной. Ведь она занимает много места и не позволяет рукам развернуться. То ли дело игровая мини-клавиатура. Она содержит в себе только клавиши, необходимые для игр, занимает совсем немного пространства и дает тот самый простор.

Вакуумный упаковщик продуктов

Рейтинг: 4.7

Цена: от 804 ₽

Чтобы продукты долго сохраняли свежесть, их нужно правильно запаковывать, минимизируя проникновение воздуха. Обеспечить решение этой задачи способен вакуумный упаковщик. Он создает вакуум и запечатывает пакеты для хранения продуктов, благодаря чему срок годности разом увеличивается на несколько дней.

USB-сканер отпечатков пальцев

Рейтинг: 5.0

Цена: от 1 010 ₽

Как защитить данные на компьютере? Одно из решений — USB-сканер отпечатков. Он подключается к соответствующему разъему ПК и за счет широкой совместимости с Windows 10/11 пускает в систему только по пальцу. Очень удобно, если хочется защитить свои данные без ввода пароля.

Умный удлинитель для розетки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 393 ₽

Этот удлинитель с AliExpress превращает любую розетку в умную. Ведь он обладает встроенным чипом Wi-Fi, который позволяет управлять разъемами прямо с телефона. Захотел — включил, захотел — выключил. Идеально!

Ретро-приставка с мини-телевизором

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 899 ₽

Крутая штуковина для тех, кто хочет вспомнить детство. В этом мини-телевизоре прячется самый настоящий процессор и память, куда закачено 300 8-битных игр эпохи Dendy. При помощи джойстиков играть можно сразу вдвоем, а комплектный кабель поможет вывести изображение на большой экран.

Ритм-лампа с жидким металлом

Рейтинг: 5.0

Цена: от 4 499 ₽

Аксессуар для дома, о существовании которого вы вряд ли подозревали. С одной стороны, это обычный светильник. С другой — удивительная лампа, реагирующая на окружающие звуки, становясь этаким сопроводителем ваших музыкальных пристрастий.

Массажный матрас с подогревом

Рейтинг: 4.8

Цена: от 6 459 ₽

Одноместный матрас, умело работающий со всеми частями тела. Его можно положить хоть на кровать, хоть на рабочее кресло. Причем некоторые детали отстегиваются, позволяя отдельно массировать стопы или икры. Крутяк!

