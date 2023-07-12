10 примеров того, что можно купить для дома на Алиэкспресс

На AliExpress очень много самых разных товаров для любых целей. Например, для спорта, для автомобилистов или для кухни. Все эти подборки мы делали отдельно и не раз рассказывали о самых интересных товарах в этих категориях. Сейчас мы ограничимся категорией товаров для дома и соберем самое интересное, что можно посоветовать купить себе или в подарок. Часть товаров будет довольно банальной, но мы коснемся некоторых необычных вещей, которые вы могли даже не видеть, но они точно покажутся вам интересными.

Складная зубная щетка

Можно сказать, что такой складной аксессуар сделан не для дома, а для поездок, но дома им тоже можно пользоваться. Щетка достается из специального колпачка и вставляется в него обратной стороной. Таким образом он превращается в ручку. На выбор есть много цветов, а низкая цена позволяет купить несколько таких щеток в качестве гостевых или чтобы почаще их менять.

Цена: 100 рублей

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Сушилка для овощей и фруктов

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Помните те самые сушеные фрукты, которые выглядят довольно необычно, так же ощущаются, но на вкус очень интересны? Они делаются при помощи такой сушилки. Раскладываете их, включаете прибор и через некоторое время получаете готовый результат. Разные отсеки позволяют одновременно работать с разными фруктами, а настройки позволяют варьировать получаемый результат.

Цена: 4 850 рублей

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Шуруповерт для дома

Тут и добавить нечего — это просто шуруповерт. Имеет регулировку режимов работы, переключение направления вращения, и прорезиненную ручку. Аккумулятор съемные и есть комплектации с запасной батареей. Биты в комплект не входят, но это логично, ведь всем нужны разные. Есть доставка со склада в России

Цена: от 1 800 рублей

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Беспроводная метеостанция

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Погода за окном не всегда совпадает с прогнозом, а мерзнуть и болеть никто не хочет. Эа метеостанция покажет все, что нужно. Температуру, влажность, вероятность погоды, время, дате и многое другое. Все это на цветном экране с умными функциями. В общем, штука хорошая, хоть и не самая дешевая.

Цена: 2 490 рублей

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Лазерная рулетка

Измерений расстояний обычной рулеткой — муторное занятие. Да и измерить много не получится. Лазерная измеряет расстояния до ста метров с погрешностью в несколько миллиметров и этим нужно пользоваться. Тут на выбор предлагается несколько моделей, которые отличаются по максимальной дальности измерений. Есть все основные функции и даже встроенный уровень, а так же сложные вычислительные измерения.

Цена: от 930 рублей

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Надувной коврик для отдыха на природе

ТОП-10 нужных мелочей с АлиЭкспресс, которые можно купить дешево, не вставая с дивана.

Этот коврик пригодится тем, кто ходит в походы или просто любит на речке поваляться на земле. В отличии от обычного скручивающегося синего вспененного коврика, этот занимает совсем мало места, но необходимый объем и изоляция от холодной земли осуществляется за счет прослойки воздуха. Есть несколько цветов.

Цена: 1 430 рублей

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Шлем для напитков

Этот шлем подойдет любителям смотреть футбол или сериалы и при этом что-то пить. Сверху устанавливаются две банки или бутылки с напитками, а ко рту подведены две трубки, через которые и нужно пить. Штука интересная, но вставать все равно придется, иначе, что делать с напитками, когда они пройду через организм и подойдут к выходу?

Цена: 790 рублей

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Вакуумный упаковщик для продуктов

Десяток полезных товаров с AliExpress для всех и на все случаи жизни.

Этот упаковщик позволяет сделать так, чтобы продукты дольше сохранялись в холодильнике. Вакуум увеличивает время хранения в несколько раз. Прибор все сделает сам, а вам надо только положить продукты в пакет и воспользоваться упаковщиком. В комплекте есть несколько пакетов, но их можно докупать отдельно.

Цена: 1 160 рублей

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Пенал в виде рыбы

Этот шутливый пенал смотрится довольно реалистично, если не присматриваться. Сам о себе он позволяет носить с собой или просто хранить внутри несколько ручек, карандашей или других канцтоваров. Но можно использовать и для других целей — решать вам.

Цена: 200 рублей

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Bluetooth-трубка для телефона

Видели эти товары с AliExpress? Их так и хочется купить.

Вряд ли вы будете носить с собой такую трубку, но для любителей поболтать по телефону из дома это отличный вариант. Она подключается е телефону по Bluetooth а дальше вы пользуетесь ей, как обычной. Обычный телефон греется во время разговора и имеет вредное излучение. С такой трубкой обе эти проблемы будут решены.

Цена: 1 370 рублей

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